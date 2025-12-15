క్యాన్సర్ నుంచి రక్షణగా నిలిచే ఆహార రహస్యాలు: కేన్సర్ డాక్టర్ కీలక సూచనలు
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ కణజాల మరమ్మతులకు, రోగనిరోధక వ్యవస్థ మెరుగుదలకు సహాయపడుతుందని క్యాన్సర్ నిపుణుడు డాక్టర్ తరంగ్ కృష్ణ తెలిపారు. ఉపవాస సమయంలో కణాలు తమను తాము బాగుచేసుకుంటాయని వివరించారు. కీటోజెనిక్ డైట్ క్యాన్సర్ను నయం చేస్తుందనేది అపోహ అని, నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే పాటించాలని సూచించారు.
మీరు రోజూ తీసుకునే ఆహారం క్యాన్సర్ ముప్పును ప్రభావితం చేయగలదు. ఆహారంలో ఏవి చేర్చుకోవాలి, వేటిని తప్పించాలి, ఉపవాసం ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పెంచుతుందనే విషయాలను క్యాన్సర్ నిపుణులు డాక్టర్ తరంగ్ కృష్ణ వెల్లడించారు. మనం రోజువారీగా తీసుకునే ఆహార ఎంపికలు కేవలం బరువు లేదా శక్తి స్థాయిలపైనే కాకుండా, మన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యంపై, అలాగే క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల ప్రమాదంపై కూడా ప్రభావం చూపుతాయి. చాలామంది కేలరీలపై లేదా ట్రెండీ డైట్లపై దృష్టి పెడతారు. కానీ కొన్ని ఆహారాలు చురుకుగా శరీరాన్ని రక్షించగలిగితే, మరికొన్ని సైలెంట్గా క్యాన్సర్ వంటి పరిస్థితుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.
క్యాన్సర్ హీలర్ సెంటర్లో క్యాన్సర్ వైద్య నిపుణుడు అయిన డాక్టర్ తరంగ్ కృష్ణ, రాజ్ శమానితో జరిగిన ఒక పాడ్కాస్ట్లో క్యాన్సర్ ముప్పును తగ్గించుకోవడానికి ఆహారంలో చేర్చుకోవాల్సిన ఉత్తమ ఆహారాలు, అలాగే తప్పించాల్సిన వాటి గురించి పంచుకున్నారు.
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్, క్యాన్సర్పై దాని ప్రభావం
"క్యాన్సర్ విషయంలో 'ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్' ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది" అని డాక్టర్ తరంగ్ పేర్కొన్నారు. అది ఎలాగో ఆయన వివరిస్తూ, "మీరు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు, మీ శరీరంలోని కణాలు తమను తాము 'బాగుచేసుకోవడానికి' (Heal) సమయాన్ని పొందుతాయి. ఉపవాస సమయంలో, కణాలు ఒక నిర్వహణ దశలోకి (Maintenance Mode) వెళ్తాయి. ఇది రోగనిరోధక వ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేయడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే దెబ్బతిన్న లేదా ప్రతికూల కణాలను తొలగిస్తుంది. ఈ మరమ్మత్తు ప్రక్రియ మొత్తం ఆరోగ్యానికి, సెల్యులార్ పునరుజ్జీవనానికి చాలా అవసరం" అని సూచించారు.
కీటోజెనిక్ డైట్: అపోహలు, ప్రమాదాలు
ఒక సాధారణ అపోహను ప్రస్తావిస్తూ డాక్టర్ కృష్ణ హెచ్చరించారు. "చాలామంది 'కీటోజెనిక్ డైట్' (Ketogenic Diet) క్యాన్సర్ను నయం చేస్తుందని నమ్ముతారు. అది నిజం కాదు. శరీరానికి అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే కీటోజెనిక్ స్థితిలోకి వెళుతుంది. అలాంటి డైట్ను గుడ్డిగా పాటించడం హానికరం" అని వివరించారు.
వ్యక్తిగత పర్యవేక్షణే ముఖ్యం:
ఆయన వ్యక్తిగత మార్గదర్శకత్వం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు."మీ కణం లేదా జన్యు వ్యక్తీకరణ (Gene Expression) ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తేనే కీటోజెనిక్ డైట్ను పరిగణించండి. సగం జ్ఞానం ప్రమాదకరం. ఇది ప్రయోజనం కంటే ఎక్కువ నష్టం చేయవచ్చు" అని చెప్పారు.
ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ కణాల మరమ్మత్తు, రోగనిరోధక ఆరోగ్యం, జీవక్రియ సమతుల్యతకు తోడ్పడినప్పటికీ, దానిని ఎల్లప్పుడూ ఆలోచనాత్మకంగా అనుసరించాలని అన్నారు. "మీ దినచర్యలో ఉపవాసాన్ని చేర్చడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ దీనిని ఎల్లప్పుడూ వృత్తిపరమైన పర్యవేక్షణలో చేయాలి. ముఖ్యంగా నిర్దిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా క్యాన్సర్ చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులు పర్యవేక్షణ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి" అని డాక్టర్ కృష్ణ సూచించారు.
(గమనిక: ఈ నివేదిక సామాజిక మాధ్యమాలలో ఒక నిపుణులు పంచుకున్న సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంది. పాఠకులు ఈ వివరాలను కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే పరిగణించాలి. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఆరోగ్యపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.)