సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్: చాలా ఆలస్యం కాకముందే గుర్తించడం ఎలా? కార్డియాలజిస్ట్ వివరణ
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్లలో లక్షణాలు చాలా తక్కువగా లేదా అసలు కనిపించకపోవడం వల్ల, భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో, ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ బిమల్ ఛజ్జర్, గుండెపోటుకు ముందు శరీరం ఇచ్చే హెచ్చరికలను గుర్తించడం ద్వారా సకాలంలో చికిత్స అందించవచ్చని తెలిపారు.
గుండె జబ్బులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి. సకాలంలో చికిత్స అందించకపోతే గుండెపోటు ప్రాణాంతకం కావచ్చు. అయితే, సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. గుండెపోటు వచ్చే ముందు శరీరం తరచుగా ముందస్తు హెచ్చరికలను ఇస్తుంది.
నాన్-ఇన్వేసివ్ కార్డియాలజీలో నిపుణులైన డాక్టర్ బిమల్ ఛజ్జర్, తన వెబ్సైట్లో 'గుండెపోటుకు ముందు లక్షణాలను గుర్తించడం: మీ శరీరం మీకు ఏమి చెబుతోంది' అనే శీర్షికతో ఒక బ్లాగును పంచుకున్నారు. అందులో సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ను గుర్తించడం గురించి ముఖ్య విషయాలు తెలిపారు.
గుండెపోటుకు ముందు వచ్చే హెచ్చరికలు
గుండెపోటుకు ముందు లక్షణాలను (Pre-heart attack symptoms) గుర్తించడం ద్వారా సకాలంలో వైద్య సహాయం అందుతుందని డాక్టర్ ఛజ్జర్ తెలిపారు. ఇది ప్రాణాలను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది.
ఛాతీ నొప్పి (Chest Pain): ఛాతీలో ఒత్తిడి లేదా అసౌకర్యం.
నొప్పి వ్యాపించడం: నొప్పి చేతులు, మెడ, దవడ లేదా వీపుకు వ్యాపించడం.
శ్వాస ఆడకపోవడం (Shortness of Breath): శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది.
వికారం, తల తిరగడం: వాంతులు, తల తేలికగా అనిపించడం (Lightheadedness).
మైకం, శరీర నొప్పులు, అలసట లేదా ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ఎందుకంటే సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ లక్షణాలు చాలా తేలికగా, గుర్తించకుండా పోయే అవకాశం ఉంది.
'ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్' అంటే ఏమిటి?
కార్డియాలజిస్ట్ ప్రకారం, 'ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్'ను అన్స్టేబుల్ యాంజైనా (Unstable Angina) అని కూడా అంటారు. ఇది గుండెకు తగినంత ఆక్సిజన్ సమృద్ధిగా ఉండే రక్తం అందడం లేదని సూచించే ఒక తీవ్రమైన హెచ్చరిక సంకేతం.
కరోనరీ ధమనులు (Coronary Arteries) ఫలకం (Plaque) పేరుకుపోవడం వల్ల సన్నబడటం లేదా పాక్షికంగా నిరోధించబడటం జరిగినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది.
ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్ లక్షణాలు:
ఛాతీ నొప్పి లేదా ఒత్తిడి.
శ్వాస ఆడకపోవడం.
అసాధారణ అలసట.
చేతులు, మెడ, దవడ లేదా వీపులో అసౌకర్యం.
ఈ లక్షణాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు లేదా శారీరక శ్రమ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కనిపించవచ్చని, అవి వచ్చి పోతూ ఉండవచ్చని ఆయన బ్లాగులో పేర్కొన్నారు. ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్ను ఎప్పుడూ విస్మరించకూడదు, ఎందుకంటే ఇది త్వరగా పూర్తి గుండెపోటుకు (Full Heart Attack) దారితీయవచ్చు. ప్రాణాంతకమైన నష్టాన్ని నివారించడానికి తక్షణ వైద్య సంరక్షణ, జీవనశైలి మార్పులు చాలా ముఖ్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్: గుర్తించలేని ప్రమాదం
సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ (Silent Heart Attack) అనేది తక్కువగా లేదా అసలు గుర్తించదగిన లక్షణాలు లేకుండా సంభవిస్తుందని డాక్టర్ ఛజ్జర్ వివరించారు. లక్షణాలు తేలికగా ఉండటం లేదా లేకపోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక గుండె దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుంది.
లక్షణాలు లేకపోవడం: ఈ దాడులలో ఛాతీ అసౌకర్యం, శ్వాస ఆడకపోవడం లేదా విపరీతమైన అలసట వంటి హెచ్చరిక సంకేతాలు చాలా తక్కువగా లేదా అసలు ఉండవు.
ముందస్తు గుర్తింపు కీలకం: తీవ్రమైన భవిష్యత్ గుండె సంబంధిత సంఘటనలను నివారించడానికి ముందస్తు గుర్తింపు చాలా కీలకం.
ప్రీ-హార్ట్ ఎటాక్ లక్షణాలు, సైలెంట్ హార్ట్ ఎటాక్ సంకేతాల గురించి తెలుసుకోవడం ప్రాణాంతక సంఘటనలను నివారించడానికి చాలా అవసరం. డాక్టర్ ఛజ్జర్ సూచించినట్లుగా, జీరో-ఆయిల్ ఆహారాన్ని (Zero-oil diet) అనుసరించడం, ప్రమాద కారకాలను నిర్వహించడం, అలాగే మీ శరీరం చెప్పే మాట వినడం చాలా ముఖ్యం. "ఈ రోజు మీరు తీసుకునే తక్షణ చర్య రేపు మీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది" అని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
(ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కార్డియాలజిస్ట్ అభిప్రాయాలు, సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీనిని వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయంగా పరిగణించవద్దు. మీకు గుండెకు సంబంధించిన ఏవైనా లక్షణాలు లేదా ఆందోళనలు ఉంటే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)
