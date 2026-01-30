బ్రేక్ఫాస్ట్కు ముందు ఈ చిన్న పని చేస్తే మీ బ్లడ్ రిపోర్ట్ మారిపోవడం ఖాయం
రక్త పరీక్షల రిపోర్టులు అనగానే కేవలం నెలల తరబడి పాటించే కఠిన నియమాల ఫలితం అని అందరూ భావిస్తారు. కానీ, ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కు ముందు మనం చేసే ఒక చిన్న అలవాటు మీ మొత్తం హెల్త్ ప్రొఫైల్ను మార్చేస్తుందని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ వివరిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..
బ్లడ్ టెస్ట్ రిపోర్టులు అంటే మన దీర్ఘకాలిక జీవనశైలికి ప్రతిబింబాలు అని మనందరి నమ్మకం. అందుకే రిపోర్టులో ఏవైనా తేడాలు వస్తే, వాటిని సరిచేసుకోవడం ఒక పెద్ద అసాధ్యమైన పనిగా భావిస్తుంటాం. అయితే, ప్రతిరోజూ ఉదయం మనం పాటించే అతి చిన్న అలవాట్లు కూడా మన ఆరోగ్య సూచీలను గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తాయని ప్రముఖ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ చెబుతున్నారు.
దాదాపు 20 ఏళ్లకు పైగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న ఆయన, ఇటీవల తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. తన వద్దకు వచ్చే రోగులలో కేవలం ఒకే ఒక్క 'మైక్రో హ్యాబిట్' (Micro-habit) ద్వారా వారి బ్లడ్ ప్యానల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వచ్చాయని ఆయన వివరించారు.
మొదటి గంట ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
చాలామంది ఉదయం లేవగానే చేసే పనులు తమ ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో పెద్దగా పట్టించుకోరు. "నా దగ్గరకు వచ్చే రోగులలో చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే.. మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి ముందే శరీరంలో స్ట్రెస్ హార్మోన్లు (Stress Hormones) గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. మొదటి ముద్ద తినకముందే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల అస్థిరత మొదలవుతుంది. మీరు రోజంతా ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నా, ఉదయం పూట చేసే ఒకే ఒక్క తప్పుడు అలవాటు ఆ ప్రభావాన్ని తుడిచిపెట్టేస్తుంది" అని డాక్టర్ భోజ్రాజ్ పేర్కొన్నారు.
గత రెండు దశాబ్దాలుగా వేలమంది రోగులను గమనించిన తర్వాత ఆయన ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు. శరీరానికి ఉదయాన్నే మనం ఇచ్చే సంకేతాలే అన్నింటికంటే ముఖ్యమని ఆయన నమ్ముతారు. సరైన సమయంలో జీవక్రియలు (Metabolism) ప్రారంభం కాకపోవడం, ఒత్తిడి సంకేతాలు సమతుల్యంగా లేకపోవడం వల్లనే చాలామందికి బరువు తగ్గకపోవడం, నీరసం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయని ఆయన విశ్లేషించారు.
ఆ ఒక్క అలవాటు ఏంటంటే..
డాక్టర్ భోజ్రాజ్ సూచిస్తున్న ఆ మ్యాజిక్ అలవాటు చాలా సరళమైనది. "శరీరానికి ఉద్దీపనలు (Stimulation) ఇచ్చే ముందే కదలికను అందించండి" అని సూచించారు. అంటే, ఉదయాన్నే కాఫీ లేదా టీ తాగడం, మొబైల్ స్క్రీన్లు చూడటం లేదా ఆఫీస్ టెన్షన్లు మొదలుపెట్టడానికి ముందే.. ఒక 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు చిన్నపాటి నడక లేదా వ్యాయామం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మన నాడీ వ్యవస్థ (Nervous System) ప్రశాంతంగా మారుతుంది. శరీరం తగినంత శక్తి అందుబాటులో ఉందని గ్రహించి, ఎలర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్లకుండానే జీవక్రియలను చురుగ్గా ప్రారంభిస్తుంది అని ఆయన వివరించారు.
అద్భుతమైన ఫలితాలు
ఈ చిన్న మార్పు వల్ల రోగులలో వచ్చిన మార్పులను ఆయన గణాంకాలతో సహా వెల్లడించారు.
- 70% మందిలో కఠినమైన డైటింగ్ చేయకపోయినా స్థిరంగా బరువు తగ్గడం కనిపించింది.
- 82% మంది కేవలం కొద్ది వారాల్లోనే తమ శక్తి సామర్థ్యాలు పెరిగినట్లు గుర్తించారు.
- 68% మందిలో శరీర రికవరీ రేటు మెరుగుపడింది.
"వృద్ధాప్యంలో కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండటం అంటే ఏదో కఠినమైన శ్రమ చేయడం కాదు. సరైన సమయంలో శరీరానికి సరైన జీవక్రియ సంకేతాలను అందించడమే అసలైన రహస్యం" అని డాక్టర్ సంజయ్ భోజ్రాజ్ స్పష్టం చేశారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా ఏదైనా కొత్త అలవాటును ప్రారంభించాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించాలి. సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న సమాచారం ఆధారంగా ఈ కథనం రూపొందించాం.)