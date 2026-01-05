బీపీ కేవలం ఒక హెచ్చరిక మాత్రమే.. మందులతో సమస్య తగ్గదు: కార్డియాలజిస్టు వ్యాఖ్యలు
హైబీపీ అనేది కేవలం ఒక సంకేతం మాత్రమేనని, కారణం తెలుసుకోకుండా మందులు వాడటం వల్ల గుండెపోటు ప్రమాదం తగ్గదని ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాక్ వోల్ఫ్సన్ హెచ్చరించారు. బీపీ రీడింగ్స్ వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను ఆయన వివరించారు.
రక్తపోటు (High Blood Pressure) పెరగగానే వెంటనే మందులు వేసేసుకోవడం మనకు అలవాటు. కానీ, అసలు బీపీ పెరగడం అనేది ఒక వ్యాధి కాదని, అది మన శరీరంలో ఏదో లోపం ఉందని చెప్పే ఒక హెచ్చరిక మాత్రమేనని అంటున్నారు ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ జాక్ వోల్ఫ్సన్. అమెరికాలోని అరిజోనాకు చెందిన ఆయనకు కార్డియాలజీలో 16 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇటీవల ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఆయన పంచుకున్న విషయాలు ఇప్పుడు వైద్య వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
మందులు ఎందుకు విఫలమవుతున్నాయి?
"కేవలం రక్తపోటును అదుపులో ఉంచాలనే ఉద్దేశంతో మందులు వాడటం వల్ల గుండెపోటు, స్ట్రోక్ లేదా మరణాల ముప్పు తగ్గదు" అని డాక్టర్ వోల్ఫ్సన్ కుండబద్దలు కొట్టారు. బీపీ మందులు కేవలం రీడింగ్ను మాత్రమే తగ్గిస్తాయని, సమస్యకు కారణమైన మూలాలను అవి పరిష్కరించలేవని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
దీనిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన ఒక ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ చెప్పారు. "ఎవరైనా సుత్తితో మీ కాలి వేలిపై కొడుతున్నారనుకోండి.. అప్పుడు మీరు నొప్పి తగ్గడానికి మాత్రలు అడగరు కదా? ముందుగా ఆ సుత్తితో కొట్టడం ఆపమని చెబుతారు. బీపీ విషయంలో కూడా మనం చేయాల్సింది ఇదే. అసలు బీపీ పెరగడానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకుని, దానిని ఆపాలి" అని ఆయన వివరించారు.
బీపీ పెరగడానికి అసలు కారణాలు ఇవేనా?
శరీరంలో ఏదో తేడాగా ఉందని చెప్పడానికి బీపీ ఒక 'వార్నింగ్ సైన్' వంటిదని డాక్టర్ వోల్ఫ్సన్ పేర్కొన్నారు. ఆయన విశ్లేషణ ప్రకారం బీపీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే:
- తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడి.
- శరీరంలో ఇన్ఫ్లమేషన్ (వాపు).
- రక్తనాళాల పనితీరులో లోపాలు.
- పోషకాహార లోపం.
- శరీరంలో చేరిన విషతుల్యాలు (Toxins).
"అసలు కారణాన్ని వదిలేసి, కేవలం మందులతో నంబర్లను తగ్గించాలని చూడటం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
బీపీ రీడింగ్స్: ఏది సాధారణం? ఏది ప్రమాదం?
సాధారణంగా రక్తపోటును మిమీ హెచ్జీ (mm Hg) లలో కొలుస్తారు. ఇందులో రెండు రకాల రీడింగ్స్ ఉంటాయి. గుండె సంకోచించినప్పుడు ఉండే ఒత్తిడిని 'సిస్టోలిక్' అని, గుండె విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఉండే ఒత్తిడిని 'డయాస్టోలిక్' అని అంటారు.
ప్రముఖ వైద్య సంస్థ 'మాయో క్లినిక్' ప్రకారం బీపీ లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి:
సాధారణం: 120/80 mm Hg కంటే తక్కువ.
ఎలివేటెడ్ (పెరిగినట్లు): పైన ఉండే నంబర్ 120-129 మధ్య ఉండి, కిందది 80 కంటే తక్కువగా ఉంటే.
స్టేజ్-1 హైపర్ టెన్షన్: పైన 130-139 లేదా కింద 80-89 మధ్య ఉంటే.
స్టేజ్-2 హైపర్ టెన్షన్: పైన 140 కంటే ఎక్కువ లేదా కింద 90 కంటే ఎక్కువ ఉంటే.
ఎమర్జెన్సీ: రీడింగ్ 180/120 mm Hg కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వెంటనే ఆసుపత్రిలో చేరాలి.
మన జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోకుండా, కేవలం మందులపైనే ఆధారపడటం సరైన పరిష్కారం కాదని ఈ నిపుణుడి మాటల సారాంశం.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఒక నిపుణుడు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాల ఆధారంగా దీనిని అందించాం. ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)