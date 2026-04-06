వేసవిలో కడుపుకు చలువ చేసే 'తడ్కా పెరుగన్నం': సులువుగా చేసుకునే అమృతంలాంటి రెసిపీ
వేసవిలో శరీరానికి చలువ చేసే కమ్మని తడ్కా పెరుగన్నం తయారీ విధానం, దానివల్ల కలిగే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఎండలు మండిపోతున్నప్పుడు కడుపులో హాయిగా, చల్లగా ఉండే ఆహారం కోసం అందరూ వెతుకుతుంటారు. అలాంటి సమయంలో అమృతంలా పనిచేసేదే మన సంప్రదాయ పెరుగన్నం. దీనికి కాస్త తాలింపు (తడ్కా) జోడిస్తే ఆ రుచే వేరు. వేసవి కాలంలో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి తడ్కా పెరుగన్నం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఆవాలు, కరివేపాకు సువాసనలతో కూడిన ఈ చల్లటి పెరుగన్నం తింటే ఎంతటి ఎండనైనా ఇట్టే మర్చిపోవచ్చు.
సులువుగా అరిగిపోయే ఈ పెరుగన్నం ఎండకాలంలో కడుపును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా చాలా వేగంగా దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు. పొట్టకు ఏమాత్రం భారం అనిపించని ఈ వంటకం వేసవి కాలానికి అత్యుత్తమ ఆహారంగా నిలుస్తుంది.
తయారీ విధానం ఎలా ఉంటుంది?
సాధారణంగా అన్నంలో పెరుగు, కొద్దిగా పాలు లేదా నీళ్లు కలిపి పెరుగన్నం చేస్తారు. ఆవాలు, కరివేపాకు, అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి పెట్టే తాలింపు దీనికి అదనపు రుచిని ఇస్తుంది. ఘాటు ఎక్కువగా లేకుండా ఉండే ఈ చల్లని అన్నం ఎండ వేడికి అల్లాడిపోయి ఇంటికి వచ్చిన వారికి గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.
పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతారు. ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా జీర్ణక్రియను సులభతరం చేసి కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. అన్నం శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తే, అల్లం, కరివేపాకు జీర్ణశక్తిని పెంచుతాయి.
కడుపుకు మేలు చేసే ఆహారంలో ఎక్కువ మసాలాలు ఉండకూడదు. పెరుగన్నం సరిగ్గా ఆ సూత్రాన్నే పాటిస్తుంది. దీనికి కాస్త కీరదోస ముక్కలు, దానిమ్మ గింజలు లేదా క్యారెట్ తురుము కలిపితే మరింత తాజాగా మారుతుంది.
కావలసిన పదార్థాలు:
- వండిన అన్నం - 1 కప్పు
- తాజా పెరుగు - 1 కప్పు
- పాలు - 1/4 కప్పు
- నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఆవాలు - 1/2 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 6 నుంచి 8 ఆకులు
- సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి - 1
- అల్లం తురుము - 1/2 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
చేసే విధానం:
- ముందుగా వండిన అన్నాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని కాస్త మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. అన్నం పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే పెరుగు కలపాలి.
- ఇప్పుడు అన్నంలో పెరుగు, పాలు, తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. అన్నం మెత్తగా, క్రీములా మారే వరకు కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత ఒక చిన్న పాన్లో నూనె వేడి చేయాలి. నూనె కాగాక ఆవాలు వేసి చిటపటలాడించాలి. ఆపై కరివేపాకు, పచ్చిమిర్చి తరుగు, అల్లం తురుము వేసి కొన్ని సెకన్ల పాటు వేయించాలి.
- ఈ వేడి వేడి తాలింపును ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పెరుగన్నంలో వేసి నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి.
- చివరగా పైన కొత్తిమీర చల్లుకోవాలి. దీనిని ఫ్రిజ్లో పెట్టి చల్లగా లేదా సాధారణ ఉష్ణోగ్రత వద్ద వడ్డించుకోవచ్చు. దీనిపై కొద్దిగా క్యారెట్ తురుము లేదా దానిమ్మ గింజలు చల్లుకుంటే చూడటానికి అందంగా, తినడానికి మరింత రుచిగా ఉంటుంది.
పెరుగన్నంలో ఉండే పోషక విలువలు
భారత ఆహార భద్రతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... ఒక గిన్నె పెరుగన్నంలో కార్బోహైడ్రేట్లు, ప్రొటీన్లు, ప్రోబయోటిక్స్ సమపాళ్లలో లభిస్తాయి. అన్నం శరీరానికి తగిన శక్తిని ఇస్తే, పెరుగు ఎముకలకు అవసరమైన కాల్షియాన్ని అందిస్తుంది. తాలింపులో వాడే ఆవాలు, కరివేపాకు శరీరానికి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను, కొద్దిపాటి ఇనుము (ఐరన్) ధాతువును ఇస్తాయి.
- శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్లు: అన్నంలోని కార్బోహైడ్రేట్లు ఎండకాలంలో శరీరం అలసిపోకుండా రోజంతా చురుగ్గా ఉంచేందుకు తోడ్పడతాయి.
- పొట్టను కాపాడే ప్రోబయోటిక్స్: పెరుగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది.
- ఎముకల బలానికి కాల్షియం: పెరుగులో లభించే కాల్షియం ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరం.
- రక్తహీనతను తగ్గించే ఐరన్: తాలింపులో వాడే ఆవాలు, కరివేపాకు కొద్ది మొత్తంలో ఐరన్ను అందిస్తాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: పచ్చిమిర్చి లేకుండా పెరుగన్నం చేయవచ్చా?
సమాధానం: ఖచ్చితంగా చేయవచ్చు. పిల్లలు లేదా కారం ఇష్టపడని వారు పచ్చిమిర్చిని పూర్తిగా మినహాయించవచ్చు.
ప్రశ్న 2: ఈ రెసిపీకి ఎలాంటి బియ్యం వాడితే బాగుంటుంది?
సమాధానం: బాగా మెత్తగా ఉడికిన అన్నం దీనికి చాలా బాగుంటుంది. మిగిలిపోయిన రాత్రి అన్నంతో కూడా దీనిని ఎంతో రుచిగా చేసుకోవచ్చు.
ప్రశ్న 3: పెరుగన్నంలో కూరగాయలు కలపవచ్చా?
సమాధానం: అవును, కలపవచ్చు. క్యారెట్ తురుము, కీరదోస ముక్కలు లేదా దానిమ్మ గింజలు కలిపితే అన్నం మరింత కలర్ఫుల్గా, పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది.
పోషకాలు
ఒక సర్వింగ్కు అందే పోషకాల పరిమాణం
కేలరీలు
180 kcal
కార్బోహైడ్రేట్లు
24 g
ప్రోటీన్
5 g
కొవ్వులు
6 g
ఫైబర్
1 g
కాల్షియం
120 mg
పొటాషియం
140 mg
ఐరన్
0.8 mg
ప్రోబయోటిక్స్
మధ్యస్తంగా
విటమిన్ సీ
2 mg
