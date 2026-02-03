డెలాయిట్ మేనేజర్ హైదరాబాద్ ఖర్చులు: నెలకు ₹50,000 అద్దె.. నెటిజన్ల మధ్య చర్చ
హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న ఓ డెలాయిట్ మేనేజర్ తన నెలవారీ ఖర్చుల వివరాలను పంచుకున్నారు. నెలకు ₹50,000 అద్దెతో కలిపి తన మొత్తం బడ్జెట్ వివరాలను ఆమె వెల్లడించారు. ఢిల్లీ, ముంబై వంటి నగరాలతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లోనే జీవన ప్రమాణాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని ఆమె అభిప్రాయపడటం విశేషం.
సాధారణంగా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగుల జీతాలు, వారి విలాసవంతమైన జీవనశైలి గురించి సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా, హైదరాబాద్లోని డెలాయిట్ కన్సల్టింగ్ సంస్థలో ఎంగేజ్మెంట్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న కోమల్ ఝా తన నెలవారీ ఖర్చుల చిట్టాను బయటపెట్టారు. 11 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న సీనియర్ ప్రొఫెషనల్గా, ఒక మెట్రో సిటీలో కుటుంబంతో కలిసి గౌరవప్రదమైన జీవనం సాగించడానికి ఎంత ఖర్చవుతుందో ఆమె వివరించారు.
నెలవారీ ఖర్చుల బ్రేక్-డౌన్:
కోమల్ తన భర్త, కుమార్తెతో కలిసి ఒక 3BHK ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్నారు. ఆమె వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఖర్చులు ఇలా ఉన్నాయి.
ఇంటి అద్దె: ₹50,000 (అత్యధిక ఖర్చు ఇదే)
పాప చదువు: ₹30,000
పనిమనుషుల జీతాలు: ₹20,000
కరెంట్, ఇతర బిల్లులు (Utilities): ₹10,000
కిరాణా, ఇతర వంట సామాగ్రి: ₹15,000
మొత్తంగా చూస్తే, కేవలం ప్రాథమిక అవసరాల కోసమే ఆమె నెలకు సుమారు ₹1,25,000 వరకు వెచ్చిస్తున్నారు. విలాసాలు, ప్రయాణాలు కాకుండా కేవలం స్థిరమైన జీవన వ్యయమే (Fixed Costs) ఈ స్థాయిలో ఉండటం గమనార్హం.
హైదరాబాద్కే ఓటు ఎందుకు?
బీహార్లోని భాగల్పూర్కు చెందిన కోమల్, తన కెరీర్లో ఢిల్లీ, ముంబై, పూణే, బెంగళూరు వంటి అన్ని ప్రధాన నగరాల్లోనూ నివసించారు. గత 9 ఏళ్లుగా హైదరాబాద్లో ఉంటున్న ఆమె.. ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే ఇక్కడే 'క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్' బాగుందని చెప్పారు. అధిక పని ఒత్తిడి ఉండే కన్సల్టింగ్ రంగంలో ఉంటూ, కుటుంబాన్ని సమన్వయం చేసుకోవడానికి హైదరాబాద్ వాతావరణం, సౌకర్యాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
డెలాయిట్లో బాధ్యతలు:
హెల్త్కేర్ క్లయింట్లకు సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ గవర్నెన్స్, క్లయింట్ డెలివరీ, ఆపరేషనల్ రోడ్మ్యాప్లను మేనేజ్ చేయడంలో ఆమె నిపుణురాలు. స్క్రమ్ మెథడాలజీ (Scrum methodologies) వంటి అత్యాధునిక పద్ధతుల ద్వారా ప్రాజెక్టులను సజావుగా నడిపించడం ఆమె ప్రధాన విధి.
హైదరాబాద్ వంటి టెక్ హబ్లో పెరుగుతున్న ఖర్చులను బట్టి చూస్తే, ఒక మధ్యతరగతి లేదా ఉన్నత మధ్యతరగతి కుటుంబం సాఫీగా సాగాలంటే భారీ బడ్జెట్ తప్పనిసరి అని కోమల్ వెల్లడించిన ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.