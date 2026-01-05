Edit Profile
    మురుగు నీటితో కలిపిన పాలు తాగి పసికందు మృతి.. తల్లిదండ్రులకు నిపుణుల హెచ్చరిక

    కలుషిత నీటితో కలిపిన పాలు తాగి ఇండోర్‌లో ఐదు నెలల చిన్నారి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో శిశువుల ఆరోగ్యంపై న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాహుల్ చావ్లా తల్లిదండ్రులకు అత్యవసర సూచనలు చేశారు.

    Published on: Jan 05, 2026 7:48 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad
    మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో ఒక హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. మున్సిపల్ నీటిలో మురుగు నీరు కలవగా, ఆ నీటిని కలిపిన పాలు తాగిన ఐదు నెలల పసికందు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మురుగు నీరు లీక్ అవ్వడం వల్ల ఆ నీరు కలుషితమైందని అధికారులు గుర్తించారు. పసిబిడ్డల రోగనిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుందని, ఇలాంటి చిన్న పొరపాట్లు ప్రాణాల మీదకు తెస్తాయని ఈ ఘటన మరోసారి హెచ్చరిస్తోంది.

    మురుగు నీటితో కలిపిన పాలు తాగి పసికందు మృతి.. తల్లిదండ్రులకు నిపుణుల హెచ్చరిక (Unsplash)
    మురుగు నీటితో కలిపిన పాలు తాగి పసికందు మృతి.. తల్లిదండ్రులకు నిపుణుల హెచ్చరిక (Unsplash)

    ఈ విషాద ఘటన నేపథ్యంలో, దక్షిణ ఢిల్లీకి చెందిన ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ రాహుల్ చావ్లా చిన్న పిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ప్రత్యేక సూచనలు చేశారు. "శిశువులకు రోగనిరోధక శక్తి పూర్తిస్థాయిలో ఉండదు. అందుకే చిన్న పొరపాటు జరిగినా ఫలితం తీవ్రంగా ఉంటుంది" అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఇవే:

    1. తల్లిపాలు మాత్రమే శ్రేయస్కరం

    "మొదటి ఆరు నెలల వరకు శిశువులకు తల్లిపాలు మాత్రమే సరిపోతాయి. డాక్టర్ ప్రత్యేకంగా చెబితే తప్ప, వారికి విడిగా నీరు కూడా పట్టాల్సిన అవసరం లేదు" అని డాక్టర్ చావ్లా వివరించారు. తల్లిపాలు బిడ్డకు సహజసిద్ధమైన రక్షణను ఇస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    2. ఫార్ములా పాలు ఇస్తున్నారా? జాగ్రత్త!

    ఒకవేళ అనివార్య కారణాల వల్ల బయటి పాలు లేదా ఫార్ములా పాలు ఇవ్వాల్సి వస్తే, ఖచ్చితంగా మరిగించిన నీటిని మాత్రమే వాడాలి. నీటిని కనీసం ఒక నిమిషం పాటు బాగా మరిగించి (Rolling Boil), ఆ తర్వాత అది చల్లారాక మాత్రమే ఫార్ములా పౌడర్‌తో కలపాలి.

    3. మున్సిపల్ లేదా ట్యాప్ వాటర్ నేరుగా వద్దు

    "నేరుగా ట్యాప్ నుంచి వచ్చే నీటిని శిశువులకు వాడకండి. శుద్ధి చేసిన నీటిలో కూడా కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అవి పెద్దలకు పెద్దగా నష్టం చేయకపోయినా, పసిబిడ్డలకు మాత్రం చాలా ప్రమాదకరం" అని ఆయన హెచ్చరించారు.

    4. పరిశుభ్రత అత్యంత ముఖ్యం

    పాలు పట్టే బాటిళ్లు, నిప్పుల్స్, ఇతర గిన్నెలను ప్రతిరోజూ స్టెరిలైజ్ (వేడి నీటిలో ఉడికించడం) చేయాలి. పాలను సిద్ధం చేసే ముందు తల్లిదండ్రులు తమ చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవడం మర్చిపోకూడదు.

    5. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తమవ్వండి

    చిన్నారిలో కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి:

    • నీళ్ల విరోచనాలు లేదా వాంతులు.
    • జ్వరం రావడం.
    • పాలు తాగడానికి నిరాకరించడం.
    • నీరసంగా, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్నట్లు కనిపించడం.

    ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా పసిబిడ్డలను ప్రమాదాల నుండి కాపాడుకోవచ్చని డాక్టర్ చావ్లా సూచించారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న వివరాల ఆధారంగా రూపొందించింది. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య తలెత్తినప్పుడు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వెంటనే అర్హత కలిగిన వైద్యులను సంప్రదించండి.)

