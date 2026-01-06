Edit Profile
    నిండు నూరేళ్లు జీవించాలా? న్యూయార్క్ డాక్టర్ చెబుతున్న ఈ 5 సూత్రాలు పాటించండి

    సుదీర్ఘకాలం, ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి పాటించాల్సిన 5 కీలక జీవనశైలి మార్పులను న్యూయార్క్‌లో క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు చికిత్స అందిస్తున్న వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ టిమ్ తియుటాన్ వివరించారు. సరైన నిద్ర, పోషకాహారం, వ్యాయామంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యానికి ఆయన ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. ఆ వివరాలు మీకోసం..

    Published on: Jan 06, 2026 9:39 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించడం అందరికీ సవాలుగా మారింది. అయితే, మనం చేసే చిన్న చిన్న మార్పులే మన జీవిత కాలాన్ని పెంచుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సుదీర్ఘకాలం, ఆరోగ్యంగా జీవించడానికి పాటించాల్సిన ఐదు కీలక సూత్రాలను న్యూయార్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ నిపుణుడు, అసిస్టెంట్ ప్రోఫెసర్ డాక్టర్ టిమ్ తియుటాన్ పంచుకున్నారు. క్యాన్సర్ రోగులకు చికిత్స అందించే తన అనుభవంతో, ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఏవి అవసరమో ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    నిండు నూరేళ్లు జీవించాలా? న్యూయార్క్ డాక్టర్ చెబుతున్న ఈ 5 సూత్రాలు పాటించండి (Pexel)
    నిండు నూరేళ్లు జీవించాలా? న్యూయార్క్ డాక్టర్ చెబుతున్న ఈ 5 సూత్రాలు పాటించండి (Pexel)

    2026లో మరింత ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండాలనుకునే వారి కోసం ఆయన సూచించిన ఆ 5 చిట్కాలు ఇవే:

    1. తగినంత నిద్ర ఎంతో అవసరం

    ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి నిద్ర అనేది పునాది వంటిది. ప్రతిరోజూ కనీసం 7 నుండి 8 గంటల పాటు గాఢ నిద్ర అవసరమని డాక్టర్ టిమ్ నొక్కి చెప్పారు. "సరైన నిద్ర చక్రం కలిగిన వారిలో అకాల మరణాల ముప్పు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అనేక పరిశోధనలు నిరూపించాయి" అని ఆయన వివరించారు.

    2. ఆత్మీయులతో అనుబంధం

    మనం ఎవరితో సమయం గడుపుతున్నాం అనేది కూడా మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపాలని, మంచి సామాజిక సంబంధాలను కలిగి ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఒంటరితనం కంటే ఆత్మీయుల మధ్య ఉండటం మానసిక, శారీరక దృఢత్వానికి తోడ్పడుతుంది.

    3. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు

    మనం తీసుకునే ఆహారమే మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఫాస్ట్ ఫుడ్, ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం (Processed Meats), చక్కెర అధికంగా ఉండే పానీయాలు, ఆల్కహాల్‌ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని డాక్టర్ టిమ్ హెచ్చరించారు. వీటికి బదులుగా తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలను మన డైట్‌లో భాగంగా చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.

    4. శారీరక శ్రమ తప్పనిసరి

    వ్యాయామం అనేది కేవలం బరువు తగ్గడానికే కాదు, జీవిత కాలాన్ని పెంచుకోవడానికి కూడా అవసరమని ఆయన తెలిపారు. "వ్యాయామాన్ని చిన్నగా ప్రారంభించండి, క్రమంగా పెంచుకుంటూ వెళ్లండి" అని ఆయన సూచించారు. 2012లో 'జర్నల్ ఆఫ్ ఏజింగ్ రీసెర్చ్' ప్రచురించిన నివేదిక ప్రకారం.. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల రక్తపోటు, టైప్-2 డయాబెటిస్, గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుంది. తద్వారా మరణాల రేటును 30 నుంచి 35 శాతం వరకు తగ్గించవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    5. మానసిక ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ

    అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది మానసిక ఆరోగ్యం. "మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి. డిప్రెషన్ లేదా యాంగ్జైటీ (ఆందోళన) వంటి సమస్యలు మన దైనందిన జీవితాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడానికి వెనుకాడకండి" అని డాక్టర్ టిమ్ వివరించారు. కొత్త ఏడాదిలో ఆరోగ్య లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకునేటప్పుడు మానసిక ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించకూడదని ఆయన గుర్తు చేశారు.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యల కోసం ఎల్లప్పుడూ నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

