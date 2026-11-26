హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.
తాగునీటిలోని విషతుల్యాలతో పేగు ఆరోగ్యానికి ముప్పు: డాక్టర్ సూచనలు
కలుషిత తాగునీటిని దీర్ఘకాలం తాగడం వల్ల పేగులోని మంచి బ్యాక్టీరియా దెబ్బతిని జీర్ణ సమస్యలు వస్తాయని యశోద ఆసుపత్రి గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ డి. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు. నీటి నాణ్యత, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల వివరాలు ఇవి.
మనం ప్రతిరోజూ తీసుకునే ప్రాథమిక అవసరాల్లో నీరు ఒకటి. కానీ క్లినిక్లో రోగులను నీటి నాణ్యత గురించి అడిగే సందర్భాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. తాగునీటి నాణ్యత జీర్ణ ఆరోగ్యంపై నిశ్శబ్దంగా ప్రభావం చూపుతుందనే విషయాన్ని వైద్యులు ఇప్పుడు మరింతగా గుర్తిస్తున్నారు.
నగరాలు, పట్టణాల్లో బోరు నీరు, మున్సిపల్ నీరు, వాటర్ ట్యాంకర్ల వినియోగం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నీటి శుద్ధి, నిల్వ పద్ధతులపై అవగాహన అవసరం. హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్, హెపటాలజిస్ట్, థెరప్యూటిక్ ఎండోస్కోపిస్ట్ డాక్టర్ డి. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తాగునీటి కలుషితంతో పేగు ఆరోగ్యానికి కలిగే ముప్పుపై పలు విషయాలు పంచుకున్నారు.
గట్ మైక్రోబయోమ్ అంటే ఏమిటి?
మన పేగులో లక్షల కోట్ల సంఖ్యలో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా నివసిస్తాయి. ఇవి ఆహారం జీర్ణం కావడానికి సాయపడతాయి, విటమిన్లను తయారు చేస్తాయి, రోగనిరోధక వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుతాయి, హానికర సూక్ష్మజీవుల నుంచి కాపాడతాయి. ఈ సమతుల్యత దెబ్బతింటే శరీరం మొత్తం దాని ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొంటుంది.
కలుషిత నీరు పేగులపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
చూడటానికి స్వచ్ఛంగా కనిపించే నీరంతా పరిశుభ్రంగా ఉండకపోవచ్చు. అందులో ఆర్సెనిక్ లేదా లెడ్ వంటి భార లోహాలు, పురుగుమందుల అవశేషాలు లేదా హానికర క్రిములు ఉండొచ్చు. జంతువులపై జరిగిన అధ్యయనాలు, మనుషులపై జరిగిన కొన్ని ప్రాథమిక పరిశోధనల ప్రకారం, కలుషిత నీటిని దీర్ఘకాలం తాగడం వల్ల ఈ మార్పులు జరగొచ్చు:
- మంచి బ్యాక్టీరియా వైవిధ్యం తగ్గడం
- పేగు రక్షణ పొర బలహీనపడటం
- తేలికపాటి, నిరంతర వాపు ఏర్పడటం
- ఇన్ఫెక్షన్లకు పేగు సులభంగా గురయ్యే అవకాశం పెరగడం
విస్మరించకూడని లక్షణాలు
ఈ సమస్యలకు అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ, తాగునీరు కూడా ఒక కారణమనే కోణంలో ఆలోచించడం అవసరం. ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తంగా ఉండాలి:
- తరచూ కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ లేదా ఎసిడిటీ రావడం
- విరేచనాలు లేదా మలబద్ధకం పదేపదే తిరగబెట్టడం
- స్పష్టమైన కారణం లేకుండా కడుపులో నొప్పి రావడం
- కారణం తెలియని నీరసం లేదా పదేపదే ఇన్ఫెక్షన్లు సోకడం
ఎవరికి అదనపు జాగ్రత్త అవసరం?
పిల్లలు, గర్భిణులు, వృద్ధులు, రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉన్నవారు లేదా ఇప్పటికే కడుపు సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారికి ఈ ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
వైద్యుడి ఆచరణాత్మక సూచనలు
దీర్ఘకాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఇంట్లో పాటించాల్సిన సులభమైన అలవాట్లు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
- నీటి వనరు తెలుసుకోండి: బోరు, మున్సిపల్ లేదా ట్యాంకర్ నీరు ఏదైనా సరే, ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షలు చేయించండి
- సరైన ప్యూరిఫయర్ వాడండి: మీ నీటికి తగిన ప్యూరిఫయర్ ఎంచుకుని, ఫిల్టర్లను నిర్ణీత సమయంలో మార్చండి
- హెచ్చరికల వేళ కాచి తాగండి: వ్యాధుల ముప్పు హెచ్చరికలు వచ్చినప్పుడు స్థానిక సూచనలు పాటించండి
- సురక్షితంగా నిల్వ చేయండి: శుభ్రమైన, మూత ఉన్న పాత్రల్లో నీటిని నిల్వ చేసి, క్రమం తప్పకుండా కడగండి
- పేగు ఆరోగ్యానికి తోడ్పాటు: ఆహారంలో ఫైబర్, పండ్లు, కూరగాయలు, పెరుగు చేర్చుకోండి
- నీరు తాగడం ఆపవద్దు: శుద్ధి చేసిన నీరు సురక్షితమే, శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోవడం ఎంతో అవసరం
ఎప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి?
కడుపు సంబంధిత లక్షణాలు కొన్ని రోజులకు మించి కొనసాగినా, మలంలో రక్తం కనిపించినా, పదేపదే వాంతులు అవుతున్నా, తీవ్ర జ్వరం, బరువు తగ్గడం లేదా డీహైడ్రేషన్ ఉన్నా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. యాంటీబయాటిక్స్ కూడా పేగులోని బ్యాక్టీరియాను దెబ్బతీస్తాయి కాబట్టి, సొంత వైద్యంతో వాటిని వాడవద్దు.
సురక్షితమైన నీరు కడుపును మాత్రమే కాదు, మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. ఇంట్లో పాటించే చిన్న మార్పులే దీర్ఘకాల ఆరోగ్యంపై పెద్ద ప్రభావం చూపుతాయి.