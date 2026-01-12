Edit Profile
    ఒళ్లు బిగుసుకుపోతోందా? వయసు ప్రభావం అని వదిలేయకండి.. అది పార్కిన్సన్స్ కావచ్చు

    వయసు పెరిగే కొద్దీ కండరాలు బిగుతుగా మారడం సహజమని చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కానీ, అది పార్కిన్సన్స్ వ్యాధికి ప్రాథమిక సంకేతం కావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించే 5 కీలక లక్షణాలు ఇవే.

    Published on: Jan 12, 2026 10:53 AM IST
    By HT Telugu Desk
    వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ నడక నెమ్మదించడం, కీళ్లలో బిగుతుగా అనిపించడం సర్వసాధారణం అని మనం సరిపెట్టుకుంటాం. కానీ, ఈ మార్పులను కేవలం 'వృద్ధాప్య లక్షణాలు'గా భావించి వదిలేయడం ప్రమాదకరమని న్యూరాలజిస్టులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శరీరంలో వస్తున్న ఈ మార్పులు నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన 'పార్కిన్సన్స్' వ్యాధికి సంకేతాలు కావొచ్చు. దీనిని ముందుగా గుర్తిస్తే మెరుగైన చికిత్స పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

    ఒళ్లు బిగుసుకుపోతోందా? వయసు ప్రభావం అని వదిలేయకండి.. అది పార్కిన్సన్స్ కావచ్చు (Adobe Stock)

    పార్కిన్సన్స్ అంటే ఏమిటి?

    మన మెదడులోని 'సబ్‌స్టాంటియా నైగ్రా' అనే భాగంలో డోపమైన్‌ను ఉత్పత్తి చేసే కణాలు దెబ్బతినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుంది. డోపమైన్ స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు, శరీర కదలికలపై నియంత్రణ తప్పుతుంది. "పార్కిన్సన్స్ లక్షణాలు చాలా నెమ్మదిగా మొదలవుతాయి. అందుకే చాలామంది వీటిని అలసట అనుకుంటారు లేదా వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే సమస్యలుగా పొరబడతారు" అని జైపూర్ మణిపాల్ హాస్పిటల్ న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ చౌదరి వివరించారు.

    పార్కిన్సన్స్‌ను సూచించే 5 ముందస్తు లక్షణాలు

    సాధారణ వృద్ధాప్యానికి, పార్కిన్సన్స్‌కు మధ్య తేడాను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. నిపుణుల ప్రకారం.. ఈ క్రింది 5 మార్పులను గమనించినప్పుడు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి:

    1. కదలికలు మొదలుపెట్టడంలో ఇబ్బంది:

    నడక ప్రారంభించడం, కుర్చీలో నుంచి లేవడం వంటి చిన్న పనులకు కూడా శరీరం సహకరించనట్లు అనిపిస్తుంది. ఇది కండరాల బలహీనత వల్ల కాదు, మెదడు నుంచి శరీరానికి అందే సంకేతాలు ఆలస్యం కావడం వల్ల జరుగుతుంది.

    2. నడిచేటప్పుడు చేతులు కదపకపోవడం:

    సాధారణంగా మనం నడిచేటప్పుడు రెండు చేతులు లయబద్ధంగా ఊగుతాయి. కానీ పార్కిన్సన్స్ బాధితుల్లో ఒక చేయి అసలు కదలదు లేదా చాలా తక్కువగా ఊగుతుంది. ఇది వ్యాధి ప్రారంభ దశలో కనిపించే ప్రధాన లక్షణం.

    3. రోజువారీ పనుల్లో నెమ్మదితనం:

    చొక్కా గుండీలు పెట్టుకోవడం, షూ లేస్‌లు కట్టుకోవడం లేదా బ్రష్ చేసుకోవడం వంటి పనులకు గతంలో కంటే ఎక్కువ సమయం పడుతుంటే జాగ్రత్త పడాలి.

    4. కండరాల బిగుతు (Muscle Tightness):

    వ్యాయామం చేసినా లేదా విశ్రాంతి తీసుకున్నా తగ్గని కండరాల బిగుతు పార్కిన్సన్స్‌లో కనిపిస్తుంది. రోజంతా కండరాలు పట్టేసినట్లుగా అనిపిస్తాయి.

    5. అవయవాలు బరువుగా అనిపించడం:

    చేతులు లేదా కాళ్లు చాలా బరువుగా, మొద్దుబారినట్లు అనిపిస్తాయి. కండరాల్లో బలం ఉన్నప్పటికీ, వాటిని కదిలించడం కష్టమవుతుంది.

    నియంత్రణ సాధ్యమేనా?

    పార్కిన్సన్స్‌ను పూర్తిగా నయం చేయలేకపోయినా, ప్రారంభ దశలోనే గుర్తిస్తే మందుల ద్వారా డోపమైన్ స్థాయిలను పెంచి లక్షణాలను అదుపులో ఉంచవచ్చు. "క్రమం తప్పకుండా ఫిజియోథెరపీ, వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీర సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా చూసుకోవచ్చు. మందులు పనిచేయని పక్షంలో 'డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్' (DBS) వంటి ఆధునిక చికిత్సలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి" అని డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ తెలిపారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీకు ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే నిపుణులైన వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.)

    recommendedIcon
