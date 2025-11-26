Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఉదయం పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

    ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు అంటే ఖరీదైన ఆహారాలు, క్లిష్టమైన నియమాలే కాదు. ఉదయం పరగడుపున కేవలం రెండు ఖర్జూరాలను తినడం ద్వారా జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది, శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. ఈ చిన్న అలవాటు మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పోషకాహార నిపుణురాలు ఇషాంక వాహి వివరిస్తున్నారు. 

    Published on: Nov 26, 2025 11:12 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవర్చుకోవడానికి ఎప్పుడూ సంక్లిష్టమైన దినచర్యలు లేదా ఖరీదైన ఆహారాలు అవసరం లేదు. చిన్నగా, సులభంగా తినగలిగే ఖర్జూరంలో (Dates) పీచు పదార్థం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, సహజ చక్కెరలు, రక్షణాత్మక యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ అద్భుతమైన పోషకాల మిశ్రమం మీ జీర్ణవ్యవస్థను సజావుగా పనిచేసేలా చేస్తుంది. ఉదయం శక్తిని స్థిరంగా అందిస్తుంది. కెఫీన్ లేదా భారీ అల్పాహారంపై ఆధారపడకుండా మీ శరీర వ్యవస్థకు ఒక సున్నితమైన కిక్‌స్టార్ట్‌ ఇస్తుంది.

    ఉదయం పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? (Adobe Stock)
    ఉదయం పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? (Adobe Stock)

    మీ శరీరానికి మద్దతు ఇచ్చే అత్యంత సులభమైన ఉదయం పద్ధతులలో ఒకటి... పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలను తినడం అని పోషకాహార నిపుణురాలు ఇషాంక వాహి చెబుతున్నారు. ఈ చిన్న అడుగు పెద్దగా అనిపించకపోవచ్చు, కానీ దీని పోషక విలువలు చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఈ అలవాటును ఎవరైనా సులభంగా తమ జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవచ్చని ఆమె అంటున్నారు.

    ప్రతి ఉదయం ఖర్జూరం తినడం వల్ల ప్రయోజనాలు

    ఈ రోజువారీ అలవాటు నాలుగు కీలక మార్గాల్లో మీ శరీరానికి ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకోండి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ, స్థిరమైన శక్తి, రోగనిరోధక శక్తికి మద్దతు, మొత్తం ఆరోగ్యం. ప్రతి ఉదయం రెండు ఖర్జూరాలతో రోజును ప్రారంభించినప్పుడు మీ శరీరంలో జరిగే మార్పులు ఇక్కడ చూడండి.

    1. రోజును ప్రారంభించడానికి సహజ శక్తి బూస్టర్

    చాలా మంది ఉదయం టీ లేదా కాఫీపై ఆధారపడతారు. కానీ, కొద్ది గంటల్లోనే శక్తి తగ్గిపోతుంది. ఈ శక్తి క్షీణతకు కారణం, స్థిరమైన పోషకాహారంపై కాకుండా, కెఫీన్‌పై ఆధారపడటమే. ఖర్జూరాలు ఒక సులభమైన, సహజ ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తాయి.

    ‘క్రిటికల్ రివ్యూస్ ఇన్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్’ ప్రకారం, ఖర్జూరాలలో గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్ అనే మూడు రకాల సహజ చక్కెరలు ఉంటాయి. వీటిని శరీరం సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకుంటుంది.

    ఈ మిశ్రమం మీ వ్యవస్థపై అధిక భారం పడకుండా, శక్తిని సజావుగా పెంచుతుందని పోషకాహార నిపుణురాలు ఇషాంక 'హెల్త్ షాట్స్'కు తెలిపారు.

    ఖర్జూరాలలో పీచు పదార్థం, ఖనిజాలు కూడా ఉంటాయి. దీనివల్ల శక్తి స్థిరంగా, నియంత్రిత స్థాయిలో విడుదలవుతుంది. ఒక్కసారిగా పెరగడం, తగ్గడం వంటివి జరగకుండా, ఉదయం అంతా చురుకుగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. స్థిరమైన శక్తితో రోజును ప్రారంభించడానికి ఇది సున్నితమైన, నమ్మదగిన మార్గం.

    2. ఆహార కోరికలను నియంత్రించడంలో సహాయం

    అనుకోని ఆకలి లేదా ఏదైనా తీపి తినాలనే కోరిక, ఎంతటి పద్ధతిగా ఉన్న ఆహార ప్రణాళికను అయినా దెబ్బతీస్తుంది. ఇక్కడే ఉదయం తినే రెండు ఖర్జూరాలు సహాయపడతాయి.

    ఖర్జూరంలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియను నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీనివల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనిని పోషకాహార నిపుణురాలు ఇషాంక తెలిపారు. ఈ స్థిరమైన విడుదల మీ ఆకలిని నియంత్రణలో ఉంచుతుంది. అసంకల్పితంగా స్నాక్స్ తినకుండా నివారిస్తుంది.

    అంతేకాకుండా, ఖర్జూరంలోని సున్నితమైన తీపి, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలపై ఆధారపడకుండానే తీపి తినాలనే కోరికను సంతృప్తి పరుస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి లేదా అనవసరమైన స్నాక్స్ తగ్గించుకోవాలనుకునే వారికి ఖర్జూరాలు మంచి ఎంపిక. కేవలం రెండు ఖర్జూరాలతో, రుచి, మెరుగైన ఆహార నియంత్రణకు మద్దతు లభిస్తుంది.

    3. సజావుగా జీర్ణక్రియ, పేగు ఆరోగ్యం (Gut Health)

    ఖర్జూరాలు మీ ఉదయం దినచర్యకు రెండు విలువైన అంశాలను అందిస్తాయి. ఆహార పీచు (Dietary Fiber), ముఖ్యమైన అమైనో ఆమ్లాలు (Essential Amino Acids).

    'జర్నల్ ఆఫ్ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్’ ప్రకారం, పీచు పదార్థం స్థిరమైన జీర్ణక్రియను నిర్వహించడంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది. అమైనో ఆమ్లాలు శరీరం ఆహారాన్ని మరింత సమర్థవంతంగా విచ్ఛిన్నం చేయడంలో సహాయపడతాయి.

    పోషకాహార నిపుణురాలు ఇషాంక సూచించినట్లుగా, రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలను తినడం వల్ల క్రమంగా ప్రేగు కదలికలు (Bowel Movements) మెరుగుపడతాయి. మందకొడిగా ఉండే జీర్ణక్రియ లేదా భోజనం తర్వాత తేలికపాటి అసౌకర్యం వంటి సాధారణ సమస్యలు తగ్గుతాయి.

    ‘నేషనల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ మెడిసిన్’ నివేదిక ప్రకారం, ఖర్జూరాలు ప్రయోజనకరమైన పేగు బాక్టీరియా (Gut Bacteria) పెరుగుదలకు కూడా మద్దతు ఇస్తాయి. ఇది సజావుగా జీర్ణక్రియ, మెరుగైన పోషక శోషణ, రోజువారీ కడుపు సౌకర్యానికి దోహదపడుతుంది.

    4. యాంటీఆక్సిడెంట్లతో రోగనిరోధక శక్తి పెంపు

    ‘న్యూట్రిషన్ అండ్ ఫుడ్ సైన్సెస్ డిపార్ట్‌మెంట్’ నివేదిక ప్రకారం, ఖర్జూరాలలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, కెరోటినాయిడ్స్, ఫినోలిక్ యాసిడ్‌లతో సహా మూడు అత్యుత్తమ యాంటీఆక్సిడెంట్లు నిండి ఉన్నాయి.

    ఈ సమ్మేళనాలు ఫ్రీ రాడికల్స్ అనే అస్థిర అణువుల వల్ల కలిగే ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి (Oxidative Stress) నుంచి మీ కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.

    ఈ అంతర్గత ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా, మీ శరీరం బలమైన రోగనిరోధక శక్తిని నిర్వహించడానికి బాగా సిద్ధమవుతుంది.

    ఖర్జూరం విస్తృత శ్రేణి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అందుకే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరంగా కాపాడుకోవాలని చూసే ఎవరికైనా ఇది తెలివైన రోజువారీ ఎంపిక. ఖర్జూరం అన్ని వయసుల వారికి అనువైన సూపర్‌ఫుడ్ అని కూడా ఇషాంక తెలిపారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs): ప్రతి ఉదయం 2 ఖర్జూరాలు తినడం గురించి

    ప్రశ్న: ప్రతి ఒక్కరూ రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలు తినవచ్చా?

    జవాబు: అవును, సాధారణంగా తినవచ్చు. అయితే, మధుమేహం ఉన్నవారు వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది.

    ప్రశ్న: ఖర్జూరాలు జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయా?

    జవాబు: అవును. వాటిలోని పీచు పదార్థం ప్రేగు కదలికలకు, పేగుకు స్నేహపూర్వక బాక్టీరియాకు మద్దతు ఇస్తుంది.

    ప్రశ్న: రోజుకు రెండు ఖర్జూరాలు బరువు లక్ష్యాలకు సహాయపడతాయా?

    జవాబు: ఇవి ఆకలి కోరికలను అరికట్టడానికి, ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.

    ప్రశ్న: ఖర్జూరాలు శక్తిని, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయా?

    జవాబు: అవును. సహజ చక్కెరలు శరీరానికి శక్తిని అందిస్తాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు రోగనిరోధక వ్యవస్థకు మద్దతు ఇస్తాయి.

    (గమనిక: ఈ వ్యాసం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. వైద్యపరమైన పరిస్థితి గురించి ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎల్లప్పుడూ మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.)

    News/Lifestyle/ఉదయం పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
    News/Lifestyle/ఉదయం పరగడుపున 2 ఖర్జూరాలు తింటే మీ శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes