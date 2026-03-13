రంజాన్ పండుగ మార్చి 19నా లేక 20నా? గల్ఫ్లో ఒకరోజు, భారత్లో మరో రోజు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన ఐఏసీ
పవిత్ర రంజాన్ (ఈద్ ఉల్-ఫితర్) పండుగ తేదీలపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరపడింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో మార్చి 19న, భారత్లో మార్చి 20న పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉందని ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రనామికల్ సెంటర్ (IAC) అంచనా వేసింది.
ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే 'ఈద్ ఉల్-ఫితర్' (రంజాన్) పండుగ రానే వచ్చింది. నెల రోజుల కఠిన ఉపవాస దీక్షల తర్వాత ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకునే ఈ పండుగ తేదీపై సహజంగానే ప్రతి ఏడాదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. ఇస్లామిక్ హిజ్రీ క్యాలెండర్లోని పదో నెల 'షవ్వాల్' మొదటి రోజున ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. అయితే, భౌగోళిక పరిస్థితులు, కాలమాన వ్యత్యాసాల వల్ల వేర్వేరు దేశాల్లో వేర్వేరు రోజుల్లో నెలవంక కనిపిస్తుంది.
నెలవంక దర్శనంతో సందిగ్ధతకు తెర
రంజాన్ మాసం ముగింపును, ఈద్ ఉల్-ఫితర్ రాకను నిర్ణయించేది నెలవంక దర్శనమే (Moon Sighting). పండుగ తేదీలపై ఉన్న గందరగోళాన్ని తొలగించేందుకు యూఏఈకి చెందిన అల్ ఖాతిమ్ ఆస్ట్రనామికల్ అబ్జర్వేటరీ, షవ్వాల్ నెలవంక దర్శనానికి సంబంధించిన రెండు చిత్రాలను తాజాగా విడుదల చేసింది. నెలవంక కనిపించే తేదీ ఆధారంగా మూన్ సైటింగ్ కమిటీ పండుగ రోజును అధికారికంగా ప్రకటిస్తుంది.
ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రనామికల్ సెంటర్ (IAC) అంచనా ఏమిటి?
పండుగ తేదీల గురించి ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రనామికల్ సెంటర్ కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం:
- గల్ఫ్ దేశాల్లో (మార్చి 19): సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ వంటి దేశాల్లో రంజాన్ ఉపవాసాలు ఫిబ్రవరి 18 నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. కాబట్టి అక్కడ రంజాన్ 29వ రోజైన మార్చి 18న నెలవంక కనిపించే అవకాశం ఉంది. అంటే, ఆ మరుసటి రోజు మార్చి 19న అక్కడ రంజాన్ పండుగ జరుపుకుంటారు.
- భారత్లో (మార్చి 20): భారతదేశం సహా ఫిబ్రవరి 19 నుంచి ఉపవాసాలు ప్రారంభించిన ఇతర దేశాల్లో, మార్చి 19న నెలవంక దర్శనమిస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మార్చి 20 నాడు ఈద్ ఉల్-ఫితర్ పండుగను నిర్వహించుకుంటారు.
సౌదీలో వరుసగా నాలుగు రోజుల సెలవులు
రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకుని సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వం ప్రైవేట్, లాభాపేక్ష లేని రంగాల (Non-profit sector) ఉద్యోగులకు భారీ ఊరటనిచ్చింది. రంజాన్ 29వ రోజైన మార్చి 18 నుంచి ఏకంగా నాలుగు రోజుల పాటు సెలవులు ప్రకటించింది. నెలవంక దర్శనానికి లోబడి సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) లలో మార్చి 19న ఈ పండుగ అంగరంగ వైభవంగా జరగనుంది.
జమ్మూ కాశ్మీర్లో మారిన 'జుమా-తుల్-విదా' సెలవు
రంజాన్ మాసంలో వచ్చే చివరి శుక్రవారాన్ని ముస్లింలు 'జుమా-తుల్-విదా'గా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో ఈ సెలవు తేదీని ప్రభుత్వం మార్చింది.
"జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో జుమా-తుల్-విదా సెలవును గతంలో ప్రకటించిన 2026 మార్చి 20కి బదులుగా, ముందుగానే మార్చి 13న అమలు చేస్తున్నాం" అని గురువారం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఈ ఏడాది భారత్లో రంజాన్ పండుగ ఎప్పుడు వస్తుంది?
నెలవంక దర్శనం అంచనాల ప్రకారం.. భారతదేశంలో 2026 మార్చి 20 నాడు ఈద్ ఉల్-ఫితర్ పండుగ జరుపుకునే అవకాశం ఉంది. మార్చి 19 రాత్రి నెలవంక కనిపించే అవకాశం ఉంది.
2. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈలలో పండుగ ఎప్పుడు?
గల్ఫ్ దేశాల్లో ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే మార్చి 19న రంజాన్ పండుగను జరుపుకుంటారు. అక్కడ మార్చి 18 నుంచే నాలుగు రోజుల పాటు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది.
3. షవ్వాల్ నెల అంటే ఏమిటి?
ఇస్లామిక్ హిజ్రీ క్యాలెండర్లో షవ్వాల్ అనేది 10వ నెల. రంజాన్ (9వ నెల) ముగిసిన వెంటనే షవ్వాల్ మొదటి రోజున ఈద్ ఉల్-ఫితర్ జరుపుకుంటారు.
Saudi Arabia declares four days holiday for Eid ul-Fitr
Saudi Arabia declared four days holiday for Eid ul-Fitr for the employees of the private sector and the non-profit sector, commencing on 18 March which corresponds to 29th Ramadan. This implies that Eid will be celebrated on 19 March in Saudi Arabia and United Arab Emirates, contingent upon the citing of the moon.
The notice released on Thursday stated, “The holiday on account of Jumat-ul-Vida shall now be observed on 13th of March, 2026 (Friday) instead of 20th of March, 2026 (Friday), in the Union territory of Jammu and Kashmir.”