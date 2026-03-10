Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రంజాన్ ఉపవాసం ఉంటున్నారా? రోజంతా నీరసం రాకుండా చేసే 'హెల్తీ ఫ్రూట్ బౌల్'.. సహరిలో ఇలా ట్రై చేయండి

    రంజాన్ మాసంలో రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలంటే సహరి సమయంలో తీసుకునే ఆహారం చాలా కీలకం. ప్రోటీన్, హైడ్రేషన్ పుష్కలంగా అందిస్తూ, కడుపు నిండుగా ఉంచే 'యోగర్ట్ ఫ్రూట్ బౌల్' తయారీ విధానం మీకోసం..

    Published on: Mar 10, 2026 10:28 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ముస్లిం సోదరులు సూర్యోదయానికి ముందే 'సహరి' ముగించి ఉపవాసాన్ని ప్రారంభిస్తారు. వేసవి కాలం కావడంతో రోజంతా దాహం వేయకుండా, నీరసం రాకుండా ఉండాలంటే పోషక విలువలున్న ఆహారం తీసుకోవడం చాలా అవసరం. అటువంటి ఉత్తమమైన ఆహారాల్లో 'యోగర్ట్ ఫ్రూట్ బౌల్' (పెరుగు-పండ్ల మిశ్రమం) ఒకటి. ఇది తయారు చేయడం సులభం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    రంజాన్ ఉపవాసం ఉంటున్నారా? రోజంతా నీరసం రాకుండా చేసే హెల్తీ ఫ్రూట్ బౌల్ (Freepik)
    రంజాన్ ఉపవాసం ఉంటున్నారా? రోజంతా నీరసం రాకుండా చేసే హెల్తీ ఫ్రూట్ బౌల్ (Freepik)

    పెరుగు, పండ్ల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

    సహరిలో పెరుగును చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి:

    • ప్రోటీన్, ప్రోబయోటిక్స్: పెరుగులో ఉండే ప్రోటీన్ కడుపును ఎక్కువ సేపు నిండుగా ఉంచుతుంది. ఇందులోని ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి, తెల్లవారుజామున తిన్న ఆహారం త్వరగా అరిగేలా చేస్తాయి.
    • హైడ్రేషన్: పండ్లలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ఉపవాస సమయంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.
    • నిలకడైన శక్తి: అరటిపండు, యాపిల్ వంటి పండ్లలో ఉండే సహజమైన కార్బోహైడ్రేట్లు రోజంతా మీకు అవసరమైన శక్తిని (Energy) అందిస్తాయి.

    యోగర్ట్ ఫ్రూట్ బౌల్ తయారీకి కావలసినవి

    సహరి కోసం ఈ హెల్తీ బౌల్‌ను సిద్ధం చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది పదార్థాలు అవసరం:

    • గడ్డ పెరుగు (Thick Curd): 1 కప్పు
    • అరటి పండు: అర ముక్క (ముక్కలుగా కోసినవి)
    • దానిమ్మ గింజలు: పావు కప్పు
    • యాపిల్ ముక్కలు: పావు కప్పు
    • మామిడి లేదా బెర్రీలు: 2 టేబుల్ స్పూన్లు
    • బాదం పప్పులు: 1 టేబుల్ స్పూన్ (ముక్కలుగా చేసినవి)
    • చియా విత్తనాలు (Chia Seeds): 1 టేబుల్ స్పూన్
    • గుమ్మడి గింజలు (Pumpkin Seeds): 1 టేబుల్ స్పూన్
    • దాల్చిన చెక్క పొడి: చిటికెడు

    తయారు చేసే విధానం (Step-by-Step)

    • ముందుగా ఒక బౌల్‌లో గడ్డ పెరుగును తీసుకుని, ఉండలు లేకుండా మెత్తగా చిలకండి.
    • ఆ పెరుగుపై కోసి పెట్టుకున్న అరటి ముక్కలు, యాపిల్ ముక్కలు, మామిడి లేదా బెర్రీలు, దానిమ్మ గింజలను అందంగా సర్దండి.
    • ఆపై ఫైబర్ కోసం చియా విత్తనాలు, గుమ్మడి గింజలను పైన చల్లండి.
    • చివరగా తరిగిన బాదం ముక్కలు, చిటికెడు దాల్చిన చెక్క పొడిని పైన చల్లుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఫ్రూట్ బౌల్ సిద్ధం.
    • దీనిని మీరు నేరుగా తినవచ్చు లేదా అన్నింటినీ కలిపి మిశ్రమంగా కూడా ఆస్వాదించవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. సహరి సమయంలో పెరుగు తినడం మంచిదేనా?

    అవును, పెరుగులో ప్రోటీన్, ప్రోబయోటిక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది ఉపవాస సమయంలో కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేయడమే కాకుండా, రోజంతా శక్తిని ఇస్తుంది.

    2. ఈ బౌల్‌లో ఏయే పండ్లు వేసుకుంటే మంచిది?

    అరటిపండు, యాపిల్, బెర్రీలు, మామిడి, దానిమ్మ వంటి పండ్లు వేసుకోవచ్చు. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, హైడ్రేషన్ అందిస్తాయి.

    3. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు నీరసం రాకుండా ఇది ఎలా సహాయపడుతుంది?

    పెరుగులోని ప్రోటీన్, పండ్లలోని సహజ చక్కెరలు శరీరానికి నిలకడైన శక్తిని ఇస్తాయి. అలాగే ఇందులోని నీటి శాతం శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/రంజాన్ ఉపవాసం ఉంటున్నారా? రోజంతా నీరసం రాకుండా చేసే 'హెల్తీ ఫ్రూట్ బౌల్'.. సహరిలో ఇలా ట్రై చేయండి
    News/Lifestyle/రంజాన్ ఉపవాసం ఉంటున్నారా? రోజంతా నీరసం రాకుండా చేసే 'హెల్తీ ఫ్రూట్ బౌల్'.. సహరిలో ఇలా ట్రై చేయండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes