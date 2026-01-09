పరగడుపున పండ్లు తింటున్నారా? పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్న అసలు నిజాలు ఇవే
ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లో పండ్లు చేర్చుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏ పండ్లు తింటే మంచిది, అలాగే పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనాల్ చందాలియా ఇస్తున్న విలువైన సూచనలు మీకోసం.
సాధారణంగా మనకు రోజులో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆహారం 'బ్రేక్ఫాస్ట్'. అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ తమ అల్పాహారంలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. అయితే, ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో పండ్లు తినవచ్చా? లేదా? అనే విషయంలో చాలామందికి రకరకాల సందేహాలు ఉంటాయి. కొందరు ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలని చెబితే, మరికొందరు వద్దని సలహా ఇస్తుంటారు. ఈ గందరగోళానికి తెరదించుతూ, ముంబైలోని జస్లోక్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనాల్ చందాలియా కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.
ఉదయాన్నే పండ్లు తినడం మంచిదేనా?
"పండ్లు తినేటప్పుడు కొన్ని పద్ధతులు పాటిస్తే అవి శరీరానికి అద్భుతమైన శక్తిని ఇస్తాయి" అని సోనాల్ చందాలియా భరోసా ఇచ్చారు. పండ్లు తింటే బరువు పెరుగుతామని లేదా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరుగుతాయని చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ, సరైన పద్ధతిలో తీసుకుంటే రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి పండ్లు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.
ముఖ్యంగా, ఉదయాన్నే వ్యాయామం చేసే అలవాటు ఉన్నవారికి పండ్లు ఒక వరంలా పనిచేస్తాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని అందించి, వర్కవుట్ చేయడానికి కావాల్సిన సత్తువను ఇస్తాయి.
ఏ పండ్లు తీసుకోవాలి?
మార్కెట్లో దొరికే రకరకాల పండ్లలో వేటిని ఎంచుకోవాలనే ప్రశ్న వస్తుంది. దీనికి ఆమె సమాధానం ఇస్తూ.. "ఎప్పుడూ ఆయా సీజన్లలో దొరికే పండ్లకే (Seasonal Fruits) మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అవి సహజంగా పండుతాయి కాబట్టి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి" అని తెలిపారు.
ప్రయోజనాలను బట్టి మీరు ఈ క్రింది పండ్లను ఎంచుకోవచ్చు:
సిట్రస్ పండ్లు: నారింజ, బత్తాయి వంటివి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన 'విటమిన్ సి' అందుతుంది.
యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్: స్ట్రాబెర్రీలు, బ్లూబెర్రీలు, దానిమ్మ పండ్లలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
హైడ్రేషన్: శరీరంలో నీటి శాతాన్ని పెంచడానికి కర్బూజ వంటి పండ్లు మేలు చేస్తాయి.
శక్తి కోసం: అరటిపండులో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల రోజంతా శక్తిని ఇస్తుంది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మేలు
పండ్లలో ఉండే సహజ సిద్ధమైన చక్కెర (ఫ్రక్టోజ్) నెమ్మదిగా జీర్ణమవుతుంది. ఇది ఇన్సులిన్ హార్మోన్పై నేరుగా ప్రభావం చూపకుండా శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది. అందుకే తీపి పదార్థాలు తినాలనే కోరికను నియంత్రించడంతో పాటు బరువు తగ్గడంలోనూ పండ్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
తినేటప్పుడు ఈ చిన్న 'ట్రిక్' పాటించండి
పండ్లు తిన్నప్పుడు కొందరికి ఎసిడిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని నివారించడానికి సోనాల్ ఒక చక్కని చిట్కా చెప్పారు. పండ్లు మాత్రమే కాకుండా, బాదం లేదా వాల్నట్స్ వంటి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్తో కలిపి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరగడమే కాకుండా, కడుపులో ఎసిడిటీ సమస్య రాకుండా ఉంటుందని ఆమె వివరించారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
ఏదైనా సరే అతిగా తింటే అనర్థమే. పండ్లు ఆరోగ్యకరమైనవే కదా అని మోతాదుకు మించి తినకూడదని ఆమె హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా:
- ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నవారు పండ్ల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీరు ఉదయం పూట ఒక చిన్న సర్వింగ్కు మాత్రమే పరిమితం కావాలి.
- అతిగా ఫ్రక్టోజ్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ట్రైగ్లిజరైడ్స్ (కొవ్వు) స్థాయిలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
కాబట్టి, మీ శరీర తత్వాన్ని బట్టి, మితంగా పండ్లను తీసుకుంటూ ఆరోగ్యకరమైన ఉదయాన్ని ప్రారంభించండి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నా లేదా డైట్లో మార్పులు చేయాలనుకున్నా తప్పనిసరిగా మీ వైద్యుడిని లేదా పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించండి.)