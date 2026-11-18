'హాట్సాఫ్ నాన్న!' రైలులో 3ఏసీ ప్రయాణం అసౌకర్యంగా ఉందన్న కొడుకు.. జనరల్ బోగీ తిప్పి చూపించిన తండ్రి
రైలు ప్రయాణంలో 3ఏసీ బోగీలో అసౌకర్యంగా ఉందని ఫిర్యాదు చేసిన తన కొడుకుకు ఓ తండ్రి జీవిత పాఠం నేర్పాడు. ఏకంగా జనరల్ బోగీలోకి తీసుకెళ్లి సామాన్యుల కష్టాలను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించాడు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఈ అద్భుత పేరెంటింగ్ వీడియో విశేషాలు ఇక్కడ చదవండి.
నేటి తరం పిల్లలకు అన్నీ సులభంగా అందుబాటులోకి రావడంతో చిన్నపాటి అసౌకర్యాన్ని కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. జీవితంలో తమ వద్ద ఉన్న వాటి విలువను, ఇతరుల కష్టాలను పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పేందుకు ఓ తండ్రి ఎంచుకున్న వినూత్న మార్గం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అందరి మనసు గెలుచుకుంటోంది. భారతీయ రైల్వే రైలులోని 3ఏసీ బోగీలో ప్రయాణించడం ఇబ్బందిగా ఉందని ఫిర్యాదు చేసిన తన కొడుకుకు, అసలైన రైలు ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందో చూపించేందుకు ఆ తండ్రి ఏకంగా జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లోకి తీసుకెళ్లాడు!
3ఏసీ బోగీలో అసౌకర్యమన్న కొడుకు.. జనరల్ బోగీలోకి తీసుకెళ్లిన తండ్రి!
ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను పంచుకున్న ఆ తండ్రి, రెండు తరగతుల ప్రయాణాల మధ్య ఉన్న భారీ వ్యత్యాసాన్ని తన కొడుకు స్వయంగా అనుభవించేలా చేశాడు. కిక్కిరిసిపోయిన రైలులోని జనరల్ బోగీలో ప్రయాణికులు బెర్తుల మీదే కాకుండా కింద నేలపై, రెండు బోగీల మధ్య ఉండే ఖాళీ ప్రదేశాల్లో (వెస్టిబ్యుల్స్) సైతం కూర్చుని, పడుకుని ప్రయాణిస్తున్న దృశ్యాలను ఆ బాలుడు ఆశ్చర్యంగా గమనిస్తూ ముందుకు నడవడం ఆ వీడియోలో కనిపిస్తుంది.
"నా కొడుకు సాధారణంగా ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా సెకండ్ క్లాస్ ఏసీలో ప్రయాణిస్తాడు. దీపావళికి అత్యవసరంగా ప్రయాణించాల్సి రావడంతో మాకు పై తరగతి టికెట్లు దొరకలేదు. దానితో 3ఏసీలో ప్రయాణించడం అతనికి అసౌకర్యంగా అనిపించింది. పరిస్థితులను అర్థం చేసుకునే నా బిడ్డకు వాస్తవ దృక్పథాన్ని అందించడానికి, నేను అతడిని జనరల్ కంపార్ట్మెంట్ చూపించడానికి తీసుకెళ్లాను," అని ఆ తండ్రి వీడియో క్యాప్షన్లో రాశారు.
డబ్బు కంటే మనిషి విలువ ముఖ్యం.. తండ్రి చెప్పిన జీవిత సత్యాలు!
ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రాణి సమానమేనని, ప్రతి ఒక్కరూ సమాన గౌరవానికి అర్హులని తన కొడుకుకు ఎప్పుడూ గుర్తుచేస్తూ ఉంటానని ఆయన తెలిపారు. "అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మన సౌకర్యం కంటే సందర్భానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం తప్పు కాదని నా కొడుకు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకున్నాను. మనమందరం సమానమే; ఈ ప్రపంచంలో ఎవరి పాత్ర వారిది. కేవలం పరిస్థితులు, కాలం, విధానాల వల్ల కొందరు వెనుకబడి ఉండవచ్చు కానీ, వారు మనలో చాలామంది కంటే ఎంతో సంతోషకరమైన జీవితాలను గడుపుతున్నారు," అని ఆయన వివరించారు.
వీడియో ముగించే ముందు ఆ తండ్రి ఎంతో లోతైన జీవిత సత్యాన్ని పంచుకున్నారు. ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరూ మరొకరి కంటే ధనవంతులుగాను, ఇంకొకరి కంటే పేదవారుగాను ఉంటారని, అందుకే తన కొడుకుకు ఎప్పుడూ ఆధిక్యత (సుపీరియారిటీ) లేదా న్యూనతా భావం (ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్) ఉండకూడదని సలహా ఇస్తానని చెప్పారు.
"300 ఏళ్ల క్రితం రైతులు సంపన్నులుగా ఉండేవారు, శ్రామిక వర్గాన్ని సేవకుల్లా చూసేవారు. మారుతున్న విధానాలతో పాటు కాలక్రమేణా ధనిక, పేద అనే సమాజపు నిర్వచనాలు మారుతూ ఉంటాయి. మరో 100 ఏళ్ల తర్వాత పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. ఈ ప్రపంచానికి ప్రతి ఒక్కరూ సమానంగా తమ వంతు సహకారం అందిస్తారు. ధనవంతులు అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడటం నేను చూశాను; అదే సమయంలో గ్రామాల పిల్లలు ఎంతో తెలివిగా మాట్లాడటం గమనించాను," అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నెటిజన్ల ప్రశంసల వెల్లువ.. అసలైన పేరెంటింగ్ ఇదే!
పిల్లల పెంపకంలో ఆ తండ్రి అనుసరించిన ఈ విధానం సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. "పిల్లల పెంపకం అంటే ఇలాగే ఉండాలి," అని ఒక యూజర్ వ్యాఖ్యానించారు. "అద్భుతం! పేరెంటింగ్కు ఇదొక గొప్ప ఉదాహరణ," అని మరొకరు కితాబిచ్చారు.
"ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి పెంపకం చాలా అరుదు. మీకు అభినందనలు," అని ఇంకొకరు ప్రశంసించగా, "చిన్నతనంలోనే పిల్లలకు వినయం, వాస్తవ పరిస్థితులను నేర్పించడం ఎంతో ముఖ్యం," అని మరొక నెటిజన్ అభిప్రాయపడ్డారు.
డబ్బుతో కొనే సౌకర్యాల కంటే సాటి మనుషుల పట్ల సానుభూతి, వినయం నేర్పడమే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఇచ్చే అసలైన ఆస్తి అని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More