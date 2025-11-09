Edit Profile
    ప్రొటీన్‌ కోసం టెన్షన్‌ పడాల్సిన అవసరం లేదు: సింపుల్‌ 'స్వాప్‌' టెక్నిక్‌తో డైట్‌ గోల్స్‌ చేరుకోవడం ఎలాగో తెలుసా?

    రోజువారీ ప్రొటీన్ అవసరాలు తీరడం లేదని తరచుగా ఆందోళన చెందుతున్నారా? ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ఉంది. ఫిట్‌నెస్ కోచ్ రాజ్ గణపతి చెప్పిన ఒక సులువైన 'మార్పిడి' (స్వాప్) టెక్నిక్‌తో మీరు ప్రొటీన్‌పై దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం లేకుండానే మీ డైట్ గోల్స్‌ను సులభంగా చేరుకోవచ్చు. 

    Published on: Nov 09, 2025 9:46 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రతిరోజూ మన శరీరానికి తగినంత ప్రొటీన్‌ (మాంసకృత్తులు) అందుతుందా లేదా అనే టెన్షన్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. కండరాల పెరుగుదల, మరమ్మత్తు మొత్తం ఆరోగ్యానికి ప్రొటీన్ అత్యంత కీలకమైన స్థూల పోషకాల్లో (Macronutrients) ఒకటి. అయితే, చాలామంది ప్రొటీన్ కోసం నిరంతరం ఆలోచిస్తూ, ప్రతి గ్రామును లెక్కించి, అనవసరంగా ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు.

    ప్రొటీన్‌ కోసం టెన్షన్‌ పడాల్సిన అవసరం లేదు: సింపుల్‌ 'స్వాప్‌' టెక్నిక్‌తో డైట్ (Picture credit: Adobe stock)
    ప్రొటీన్‌ కోసం టెన్షన్‌ పడాల్సిన అవసరం లేదు: సింపుల్‌ 'స్వాప్‌' టెక్నిక్‌తో డైట్ (Picture credit: Adobe stock)

    దాదాపు 18 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న ఫిట్‌నెస్ కోచ్, 'ది క్వాడ్' సహ వ్యవస్థాపకుడు అయిన రాజ్ గణపతి, ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ప్రొటీన్ తీసుకోవడాన్ని ఎంత సులభంగా మార్చుకోవచ్చో ఆయన నవంబర్ 7న ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా పంచుకున్నారు.

    “ఈ మధ్య ప్రొటీన్ గురించి అనవసరమైన ఆందోళన ఎక్కువ అవుతోంది. అయితే, మీరు దాన్ని మరీ పట్టించుకోకుండా, మీకు కావలసిన ప్రొటీన్‌ను పొందడానికి ఒక చాలా సులభమైన మార్గం ఉంది” అని రాజ్ స్పష్టం చేశారు. “మీరు ఒకే ఒక్క సాధారణ అంశాన్ని అర్థం చేసుకుని, ఒకే ఒక మార్పు చేయాలి” అని సూచించారు.

    సమస్యకు కొత్త పరిష్కారం

    ఫిట్‌నెస్ కోచ్ రాజ్ గణపతి ఒక వినూత్నమైన ఆలోచనతో ప్రొటీన్ సమస్యను సరళీకృతం చేశారు. “ఒక భారతీయుడిగా, మీరు పిండి పదార్థాలు (Starchy foods) ఎక్కువగా, ప్రొటీన్ ఉన్న ఆహారాన్ని తక్కువగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకే ఒక్క మార్పు – మీరు తీసుకునే పిండి పదార్థాల పరిమాణాన్ని తగ్గించి, ఆ స్థానంలో ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని కొంచెం పెంచడం” అని ఆయన వివరించారు.

    మన దేశంలో చాలామంది భోజనాలు పిండి పదార్థాల చుట్టూ అల్లుకుని ఉంటాయి. అన్నం, ఇడ్లీలు, దోసెలు, ఊతప్పం, రోటీ, నాన్ వంటి ఆహార పదార్థాలు కడుపు నింపుతాయి కానీ, వాటిలో ప్రొటీన్ తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల తెలియకుండానే భారతీయులు కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా, ప్రొటీన్ చాలా తక్కువగా తింటున్నారు.

    అందుకే, మీ ప్లేట్‌లో పిండి పదార్థాలకు బదులుగా కొంత ప్రొటీన్‌ను చేర్చుకోవాలని రాజ్ సిఫార్సు చేశారు. మాంసం, గుడ్లు, జున్ను (చీజ్), పనీర్, టెంపే, పాలు, పెరుగు లేదా ప్రొటీన్ సప్లిమెంట్ వంటి వాటిని ఆయన ఉదాహరించారు. ఈ చిన్న మార్పు మీ భోజనాన్ని సమతుల్యం చేస్తుంది. అలాగే, మీకు అవసరమైన ప్రొటీన్ సహజంగానే అందుతుంది.

    ఆచరణాత్మక 'స్వాప్' ప్లాన్

    ఈ మార్పిడి ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది? మీ డైట్‌లో పెద్దగా మార్పులు చేయకుండా, చిన్న చిన్న సర్దుబాట్లతో ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో కోచ్ రాజ్ ఒక ఉదాహరణతో చెప్పారు.

    ఉదయపు అల్పాహారం (Breakfast) కోసం: “మీరు ఉదయం నాలుగు ఇడ్లీలు, చట్నీ తీసుకునేవారనుకుందాం. దాన్ని రెండు ఇడ్లీలు, చట్నీకి తగ్గించండి. ఆపై దానికి రెండు గుడ్లను జోడించండి. లేదంటే, ఒక ప్రొటీన్ షేక్‌ను అదనంగా తీసుకోండి” అని రాజ్ సూచించారు.

    మధ్యాహ్న భోజనం (Lunch) కోసం: అన్నం పరిమాణాన్ని తగ్గించమని కోరుతూ, రాజ్ సరైన మోతాదును ఇలా వివరించారు: “మీరు లంచ్‌లో రెండు కప్పుల అన్నం, సాంబారు, కొన్ని కూరగాయలు తీసుకునే అలవాటు ఉంటే... దాన్ని ఒక కప్పు అన్నానికి తగ్గించండి. దానికి బదులుగా కొద్దిగా చికెన్, లేదా పనీర్, లేదా ఏదైనా ప్రొటీన్ సప్లిమెంట్‌ను చేర్చుకోండి” అని సూచించారు.

    రాత్రి భోజనం (Dinner) కోసం: మంచి పోషక విలువలు అందడానికి డిన్నర్‌కి ఇంకేం జోడించాలో రాజ్ సూచించారు. “డిన్నర్‌కు నాలుగు రోటీలు, ఒక కూర తీసుకునే వారనుకుంటే... దాన్ని రెండు రోటీలు, కూరగా మార్చండి. దానికి తోడు టెంపే, లేదా టోఫు, లేదా మాంసం, లేదా గుడ్లు... మీకు నచ్చిన ప్రొటీన్ వనరును యాడ్ చేసుకోండి” అని రాజ్ సూచించారు.

    పరిష్కారం చాలా సులభం: కొంచెం తక్కువ పిండి పదార్థాలు తినండి, వాటి స్థానంలో ఎక్కువ ప్రొటీన్‌తో కూడిన ఆహారాన్ని తీసుకోండి. మీరు ఎంచుకునే ప్రొటీన్ రకం మాత్రం మీ అభిరుచికి అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు.

    (పాఠకులకు సూచన: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలోని యూజర్-సృష్టించిన కంటెంట్ ఆధారంగా రూపొందింది. వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ఇది ప్రత్యామ్నాయం కాదు.)

