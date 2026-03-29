    పదే పదే మొటిమలు వస్తున్నాయా? ఈ ఆహారాలు మానేయాలంటున్న డెర్మటాలజిస్ట్

    ముఖంపై వచ్చే మొటిమలకు కేవలం క్రీములు రాస్తే సరిపోదు. మనం తినే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొటిమలకు కారణమయ్యే ఆహారాలు, వాటికి ప్రత్యామ్నాయాల గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 29, 2026 8:15 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ముఖంపై పదే పదే వచ్చే మొటిమలకు కేవలం క్రీములు వాడితే సరిపోదు, మనం తినే ఆహారం కూడా ఒక కారణమే. మనం తీసుకునే ఆహారం శరీరంలో కలిగించే మార్పులే చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే చర్మ సంరక్షణ ఎప్పుడూ లోపలి నుంచే మొదలవ్వాలి.

    పదే పదే మొటిమలు వస్తున్నాయా? ఈ ఆహారాలు మానేయాలంటున్న డెర్మటాలజిస్ట్ (Shutterstock)
    "మనం తినే ఆహారం శరీరంలో అంతర్గత మార్పులకు కారణమవుతుంది. ఇది మొటిమల తీవ్రతను పెంచుతుంది" అని మాలిక్ రాడిక్స్ హెల్త్‌కేర్ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ రిధిమ అరోరా వివరించారు. చర్మ సమస్యలకు పైపైన చికిత్సలు చేయడం కంటే ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

    మొటిమలను ప్రేరేపించే ఆహారాలు ఏమిటి?

    శరీరంలో ఇన్సులిన్ పెరగడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఇన్‌ఫ్లమేషన్ (వాపు) వంటి సమస్యలు మొటిమలకు దారితీస్తాయి. అందుకే కింది ఆహారాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

    • పంచదార, రిఫైన్డ్ కార్బోహైడ్రేట్లు: వైట్ బ్రెడ్, తీపి పానీయాలు, బిస్కెట్లు, ఇన్‌స్టంట్ నూడుల్స్ వంటివి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి. ఇవి ఇన్సులిన్ స్థాయిలను పెంచి, ఆండ్రోజెన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపిస్తాయి. దీనివల్ల చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోయి బ్యాక్టీరియా పెరిగి మొటిమలు వస్తాయి.
    • పాల ఉత్పత్తులు: సాధారణ పాలు కంటే స్కిమ్డ్ మిల్క్ (వెన్న తీసిన పాలు) వల్ల మొటిమలు ఎక్కువగా వస్తాయి. వీటిలో ఉండే ప్రొటీన్లు, గ్రోత్ హార్మోన్లు శరీరంలోని హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీస్తాయి. మీ చర్మం మెరుగుపడుతుందో లేదో చూడటానికి కనీసం 6 వారాల పాటు స్కిమ్డ్ మిల్క్‌ను పక్కన పెట్టడం మంచిది.

    మొటిమలు తగ్గాలంటే ఏం తినాలి?

    మొటిమలు తగ్గాలంటే శరీరంలో ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గించే ఆహారం తీసుకోవాలి. డాక్టర్ అరోరా సూచనల ప్రకారం కింది ఆహారాలు మేలు చేస్తాయి.

    • ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్: వాల్‌నట్స్, అవిసె గింజలు, చేపలు ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తాయి.
    • జింక్ లభించే ఆహారం: గుమ్మడి గింజలు, పప్పుధాన్యాలు మొటిమలకు కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియాను అడ్డుకుంటాయి.
    • యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు: పాలకూర, క్యారెట్లు, టమాటాలు చర్మాన్ని రక్షిస్తాయి.
    • గ్రీన్ టీ: ఇది చర్మంలో జిడ్డు (సీబమ్) ఉత్పత్తిని సహజంగానే తగ్గిస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: మొటిమలు తగ్గడానికి ఆహారంలో ఎలాంటి మార్పులు చేయాలి?

    సమాధానం: పంచదార, మైదా, పాల ఉత్పత్తులను తగ్గించి... ఒమేగా-3, జింక్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి.

    ప్రశ్న: గ్రీన్ టీ మొటిమలను ఎలా తగ్గిస్తుంది?

    సమాధానం: గ్రీన్ టీ చర్మంలో జిడ్డు (సీబమ్) ఉత్పత్తిని తగ్గించడం ద్వారా మొటిమలు రాకుండా చేస్తుంది.

    ప్రశ్న: పాలు తాగడం వల్ల మొటిమలు పెరుగుతాయా?

    సమాధానం: అవును, ముఖ్యంగా స్కిమ్డ్ మిల్క్‌లో ఉండే హార్మోన్ల వల్ల మొటిమలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

    News/Lifestyle/పదే పదే మొటిమలు వస్తున్నాయా? ఈ ఆహారాలు మానేయాలంటున్న డెర్మటాలజిస్ట్
