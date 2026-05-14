    Quote of the Day: లోకం మెచ్చేది కాదు.. నీ మనస్సాక్షికి నచ్చేదే చెయ్ | ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా జీవన సూత్రం

    Quote of the Day: జీవితంలో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు లోకం ఏమనుకుంటుందో అన్న భయం కంటే, మనం చేసేది ధర్మమేనా అని ఆలోచించడం ముఖ్యం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా చెప్పిన ‘సరైన పని’కి సంబంధించిన సూక్తి, నేటి సోషల్ మీడియా యుగంలో మనిషి తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో అద్దం పడుతోంది.

    Published on: May 14, 2026 9:40 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    మనం తీసుకునే ప్రతి చిన్న నిర్ణయం మన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అయితే, ఆ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి? నలుగురిలో మార్కులు కొట్టేయడమా లేక నిజాయితీగా నిలబడటమా? సరిగ్గా ఇదే అంశంపై శతాబ్దం క్రితమే అద్భుతమైన విశ్లేషణ చేశారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా. "ఆమోదయోగ్యమైన దానికంటే.. ఏది సరైనదో దానితోనే నీ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టు" అన్నది ఆయన పిలుపు. ఈ ఒక్క వాక్యం మనిషి అంతరాత్మను తట్టి లేపుతుంది.

    ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా
    ఆమోదయోగ్యత వర్సెస్ ధర్మం

    సాధారణంగా మనం చేసే పనులు సమాజానికి, ఇంట్లో వారికి లేదా ఆఫీసులో పై అధికారులకు నచ్చాలని కోరుకుంటాం. దీనినే కాఫ్కా 'ఆమోదయోగ్యత' (Acceptable) అని పిలిచారు. అందరికీ నచ్చేలా నడుచుకోవడం వల్ల తాత్కాలికంగా గొడవలు రాకపోవచ్చు, ప్రశంసలు దక్కవచ్చు. కానీ, అది ఎల్లప్పుడూ సరైనది (Right) కాకపోవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఆఫీసులో ఒక తప్పు జరుగుతున్నప్పుడు దానిని ప్రశ్నిస్తే తోటి ఉద్యోగులకు నచ్చకపోవచ్చు, కానీ ప్రశ్నించడమే సరైన మార్గం. నిశ్శబ్దంగా ఉండటం ఆమోదయోగ్యం కావచ్చు కానీ, అది ధర్మం అనిపించుకోదు.

    వ్యక్తిత్వానికి అసలైన పరీక్ష

    సత్యం వైపు నిలబడటం ఎప్పుడూ కష్టంతో కూడుకున్న పని. దీనికి చాలా ధైర్యం కావాలి. పరీక్షల్లో స్నేహితుడు కాపీ కొడుతుంటే చూసీచూడనట్లు ఉండటం స్నేహ ధర్మం అనిపించుకోవచ్చు (ఆమోదయోగ్యం). కానీ, దానిని అడ్డుకోవడం లేదా అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం విలువల పరంగా సరైన పని.

    "నలుగురికీ నచ్చేలా బతకడం కంటే, నీ విలువల ప్రకారం బతకడమే నీకు దీర్ఘకాలిక గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది" అని కాఫ్కా సూక్తి సారాంశం.

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో 'లైకులు', 'షేర్ల' కోసం విలువలను పక్కన పెట్టే ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఇతరుల మెప్పు కోసం పాకులాడే క్రమంలో మన అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నాం. ఇటువంటి తరుణంలో కాఫ్కా మాటలు ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి.

    నాయకత్వానికి పునాది నిజాయితీ

    నిజమైన నాయకుడు ఎప్పుడూ మెజారిటీ ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారని ఆలోచించడు, ఏది సరైనదో దానినే అమలు చేస్తాడు. ఒక పని చేసే ముందు "ఇది సరైనదేనా?" అని మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే, లోకం మెచ్చే 'సౌకర్యవంతమైన' దారి కంటే, కష్టమైనా 'సరియైన' దారినే ఎంచుకుంటాం. అప్పుడే మనపై మనకు గౌరవం పెరుగుతుంది, సమాజంలో నమ్మకం ఏర్పడుతుంది.

    ఎవరీ ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా?

    1883లో ప్రేగ్‌లో జన్మించిన ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా 20వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన రచయితలలో ఒకరు. ‘ది మెటమార్ఫోసిస్’, ‘ది ట్రయల్’ వంటి రచనల ద్వారా ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు. మానసిక సంఘర్షణలు, అధికార యంత్రాంగంలో అన్యాయం, మనిషి ఒంటరితనం వంటి అంశాలపై ఆయన రాసిన కథలు నేటికీ పాఠకులను ఆలోచింపజేస్తూనే ఉన్నాయి. 1924లో ఆయన కన్నుమూసినా, ఆయన వదిలివెళ్లిన ఆలోచనలు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    1. ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా చెప్పిన ఈ సూక్తి ఉద్దేశం ఏమిటి?

    సమాజం లేదా ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అన్న భయం పక్కన పెట్టి, మన విలువలకు కట్టుబడి ఏది సరైనదో దానినే ఎంచుకోవాలని ఈ సూక్తి చెబుతుంది. మెజారిటీ ప్రజలు చేసేది ఎప్పుడూ సరైనది కానక్కర్లేదని ఇది గుర్తు చేస్తుంది.

    2. అందరికీ నచ్చేలా ఉండటం తప్పా?

    అందరికీ నచ్చేలా ఉండటం తప్పు కాదు, కానీ అలా ఉండటం కోసం మన నిజాయితీని లేదా నీతిని వదులుకోవడం తప్పు. ఆమోదయోగ్యత కంటే ధర్మమే గొప్పదని కాఫ్కా భావన.

    3. ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా రాసిన ప్రసిద్ధ పుస్తకాలు ఏవి?

    ఆయన రాసిన ‘ది మెటమార్ఫోసిస్’ (The Metamorphosis), ‘ది ట్రయల్’ (The Trial), ‘ది కాజిల్’ (The Castle) ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచాయి.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: లోకం మెచ్చేది కాదు.. నీ మనస్సాక్షికి నచ్చేదే చెయ్ | ఫ్రాంజ్ కాఫ్కా జీవన సూత్రం
