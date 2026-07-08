Quote of the Day: 'దారి ఏదైనా ఎంపిక నీదే'.. ఆలోచింపజేసే గేల్ ఫోర్మన్ జీవిత సూక్తి
ప్రసిద్ధ అమెరికన్ రచయిత్రి గేల్ ఫోర్మన్ రాసిన ఒక అద్భుతమైన సూక్తి మానవ జీవితంలో 'వ్యక్తిగత ఎంపిక' ప్రాధాన్యతను గుర్తుచేస్తోంది. పరిస్థితులు మన ప్రయాణాన్ని మార్చినా, మనం తీసుకునే నిర్ణయాలే మన గమ్యాన్ని నిర్దేశిస్తాయని ఈ సందేశం వివరిస్తోంది.
"జీవితం అనేది ఒక చాక్లెట్ బాక్స్ లాంటిది, అందులో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు" అని 'ఫారెస్ట్ గంప్' సినిమాలో ఒక ప్రసిద్ధ డైలాగ్ ఉంటుంది. జీవితంలో చాలా అవకాశాలు మన ముందస్తు ప్రణాళికలు లేకుండానే వస్తాయి. అలాగే ఊహించని ఎదురుదెబ్బలు మనల్ని వేరే దారి పట్టేలా చేస్తాయి. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితులలో, ప్రసిద్ధ రచయిత్రి గేల్ ఫోర్మన్ చెప్పిన ఒక మాట మనకు జీవిత సత్యాన్ని గుర్తుచేస్తోంది.
"జీవితం మిమ్మల్ని వేర్వేరు దారుల్లోకి తీసుకెళ్లవచ్చు. కానీ ఏ దారిలో వెళ్లాలో నిర్ణయించుకునే అవకాశం మీకే ఉంటుంది."
ఈ సూక్తి అంతరార్థం ఏంటి?
ఫోర్మన్ చెప్పిన ఈ మాటల వెనుక బాధ్యత, సరైన ఎంపిక అనే రెండు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మన ప్రయాణాన్ని శాసించినప్పటికీ, మన గమ్యస్థానాన్ని అవే నిర్ణయించాల్సిన అవసరం లేదు.
కొత్త కెరీర్ను ఎంచుకోవడం, నచ్చని బంధాల నుంచి బయటకు రావడం, లేదా చెడు అలవాట్లను మార్చుకోవడం.. ఇలా మనం తీసుకునే ప్రతి చిన్న నిర్ణయం మన జీవితాన్ని ఒక కొత్త మలుపు తిప్పుతుంది. సరైన దారి కోసం ఎదురుచూస్తూ కాలం గడపడం కంటే, ప్రస్తుతం ఉన్న అవకాశాలతోనే ఉత్తమమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఫోర్మన్ చెబుతున్నారు. మన జీవిత గమనం కేవలం అదృష్టం మీదే కాకుండా, రోజువారీ జీవితంలో మనం చేసే ఎంపికలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఈ కాలానికి ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
సోషల్ మీడియా యుగంలో ఉన్న మనం, ఇతరుల జీవితాల్లోని సంతోషకరమైన క్షణాలను చూస్తూ తరచుగా మనల్ని తక్కువ చేసుకుంటుంటాం. పక్కవారి దారే బాగుంది అనే భ్రమలో బతుకుతుంటాం. కెరీర్ సవాళ్లు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సాంకేతిక మార్పుల వల్ల భవిష్యత్తు ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియని అయోమయం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నెలకొంది.
ఇలాంటి సమయంలో ఫోర్మన్ మాటలు మనకు సరికొత్త ఆలోచనను ఇస్తాయి. విజయం అనేది ఎప్పుడూ ముందుగా నిర్ణయించిన దారిలో వెళ్లడం వల్ల మాత్రమే రాదు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారానే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించవచ్చని ఈ సూక్తి గుర్తుచేస్తుంది. ఒకవేళ తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నా జీవితం ముగిసిపోలేదని, ప్రతి కొత్త మలుపు మరో కొత్త అవకాశాన్ని ఇస్తుందని ఇది మనలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతుంది.
గేల్ ఫోర్మన్ ఎవరు?
గేల్ ఫోర్మన్ అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ నవలా రచయిత్రి. ప్రధానంగా యువతను ఆకట్టుకునే నవలలు (Young Adult Fiction) రాయడంలో ఆమె దిట్ట. ఆమె రాసిన 'ఇఫ్ ఐ స్టే' (If I Stay) నవల 'న్యూయార్క్ టైమ్స్' బెస్ట్ సెల్లర్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ పుస్తకం ఆధారంగా క్లో గ్రేస్ మోరెట్జ్ ప్రధాన పాత్రలో ఒక హాలీవుడ్ సినిమా కూడా తెరకెక్కింది. 2009లో ప్రచురితమైన ఈ పుస్తకం నుంచే నేటి ప్రత్యేక సూక్తిని సేకరించారు.
రచయిత్రిగా మారకముందు ఫోర్మన్ 'సెవెంటీన్' మ్యాగజైన్లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఎల్లే, కాస్మోపాలిటన్, గ్లామర్ వంటి ప్రసిద్ధ పత్రికలకు ఫ్రీలాన్సర్గా వ్యాసాలు రాశారు. 2002లో తన భర్తతో కలిసి చేసిన ప్రపంచ పర్యటన అనుభవాల ఆధారంగా ఆమె రాసిన మొదటి పుస్తకం 'యూ కాంట్ గెట్ దేర్ ఫ్రమ్ హియర్' మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. 'సిస్టర్స్ ఇన్ శానిటీ' ఆమె రాసిన మొదటి యువత నవల.
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