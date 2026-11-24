ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
వరుసగా రెండో రోజు పుంజుకున్న బంగారం ధర.. ఎన్విడియా ఎఫెక్ట్
ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ అనూహ్య పునరాగమనం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొత్త ఉత్సాహం నింపింది. ఏఐ రంగానికి మళ్లీ ఊపు రావడంతో వరుసగా రెండో రోజు బంగారం ధరలు పెరిగాయి. ఔన్సు పసిడి 3,670 డాలర్ల సమీపానికి చేరింది.
దిగ్గజ చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా పగ్గాలను జెన్సన్ హువాంగ్ మళ్లీ చేపట్టడం అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో పెను సంచలనం సృష్టించింది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంపై మదుపర్లలో తిరిగి విశ్వాసం చిగురించడంతో స్టాక్ మార్కెట్లతో పాటు విలువైన లోహాల మార్కెట్లోనూ కొనుగోళ్ల జోరు మొదలైంది. ఈ సానుకూల పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగారం ధర వరుసగా రెండో రోజు లాభాల బాటలో పయనించింది.
గత సెషన్లో 2.7 శాతం ఎగబాకిన బులియన్ ధర, తాజా ట్రేడింగ్లో మరో 1 శాతం మేర పెరిగి ఔన్సు 3,670 డాలర్ల సమీపానికి చేరుకుంది. గత వారం పసిడి ధర దాదాపు 9 శాతం కుప్పకూలి ఏడాది కాలపు కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. తాజా పెరుగుదలతో ఆ నష్టాల నుంచి బంగారం కొంతమేర కోలుకున్నట్లయింది. వివాదాల నీడలో రాజీనామా చేసిన రెండు వారాలలోపే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చిప్ తయారీ సంస్థ ఎన్విడియాకు ప్రెసిడెంట్, సీఈవోగా హువాంగ్ను బోర్డు తిరిగి నియమించడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను పూర్తిగా మార్చేసింది.
టెక్ షేర్ల ర్యాలీతో పసిడికి ఊతం
హువాంగ్ పునరాగమన ప్రకటనతో అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ (వాల్ స్ట్రీట్) ఏప్రిల్ 2025 తర్వాత తన అత్యుత్తమ రోజువారీ లాభాలను నమోదు చేసింది. రెండు వారాల క్రితం ఔన్సు 4,000 డాలర్ల కీలక మద్దతు స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయిన బంగారం, ఈ ర్యాలీతో తిరిగి పుంజుకుంది. అంతకుముందు టెక్నాలజీ షేర్లలో భారీ అమ్మకాలు జరగడంతో, ఆ నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి మదుపర్లు బంగారాన్ని విక్రయించారు. దీనికి తోడు మొండిగా కొనసాగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) అధికారుల కఠిన వ్యాఖ్యలు పసిడిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచాయి.
"హువాంగ్ తిరిగి రావడం మార్కెట్లలో రిస్క్ తీసుకునే ధోరణిని మళ్లీ రగిలించింది. దీంతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఒక్కసారిగా మారడంతో బంగారం ధరలు వేగంగా పుంజుకున్నాయి" అని వాంటేజ్ గ్లోబల్ ప్రైమ్ సీనియర్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ హేబే చెన్ విశ్లేషించారు. ముడి చమురు ధరలు తగ్గుముఖం పట్టడం, దీర్ఘకాలిక యూఎస్ ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ శాంతించడం కూడా పసిడికి అండగా నిలిచాయని ఆయన వివరించారు.
"అయితే, పసిడి పతనం పూర్తిగా ఆగిపోయిందని ఇప్పుడే చెప్పలేం. ఈ సానుకూల అంశాలు కేవలం తాత్కాలిక ఉపశమన ర్యాలీకి మాత్రమే పరిమితమవుతాయా లేదా దీర్ఘకాలం కొనసాగుతాయా అన్నది వేచి చూడాలి" అని చెన్ హెచ్చరించారు.
ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల భయం.. చైనా రికార్డు కొనుగోళ్లు
రాబోయే నెలల్లోనూ అమెరికా ద్రవ్య విధానం కఠినంగానే ఉంటుందని మదుపర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. మొండి ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఇంకా చేయాల్సిన పని మిగిలే ఉందని న్యూయార్క్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ జాన్ విలియమ్స్ సోమవారం స్పష్టం చేశారు. డిసెంబర్లో జరగనున్న ఫెడ్ సమావేశంలో మరోసారి వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉంటుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. వడ్డీ ఆదాయం లేని బంగారంపై అధిక రుణ వ్యయాలు సాధారణంగా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి.
మరోవైపు చైనా నుంచి వస్తున్న భారీ డిమాండ్ బంగారం ధరలకు కొంత దన్నుగా నిలుస్తోంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు చైనా బంగారం దిగుమతులు రికార్డు స్థాయిలో 209 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి. యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) వంటి ప్రధాన వాణిజ్య భాగస్వాములతో ఉన్న వాణిజ్య మిగులును నియంత్రించే క్రమంలో చైనా ఈ స్థాయిలో కొనుగోళ్లు జరుపుతోంది.
వెండి, ఇతర లోహాల జోరు
సింగపూర్ కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 9:08 గంటలకు స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.6 శాతం పెరిగి ఔన్సు 3,656.50 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. సోమవారం దాదాపు 5 శాతం దూసుకెళ్లిన వెండి ధర, తాజాగా మరో 1.1 శాతం లాభపడి ఔన్సు 43.57 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా పెరిగాయి. గత సెషన్లో 0.2 శాతం పెరిగి ఏప్రిల్ 2025 తర్వాత గరిష్ఠ స్థాయికి చేరిన బ్లూమ్బెర్గ్ డాలర్ స్పాట్ ఇండెక్స్, తాజా ట్రేడింగ్లో 0.1 శాతం స్వల్పంగా తగ్గింది.