ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బంగారం జోరుకు బ్రేకుల్లేవ్.. 2027 నాటికి 4,650 డాలర్లకు పసిడి
అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెరిగినా రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు దూసుకెళ్తాయని గోల్డ్మన్ శాక్స్ అంచనా వేసింది. కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్ల మద్దతుతో 2027 చివరి నాటికి ఔన్సు పసిడి 4,650 డాలర్లకు చేరుతుందని పేర్కొంది. వెండి కంటే బంగారమే మెరుగని విశ్లేషించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరల పరుగు ఇప్పట్లో ఆగేలా కనిపించడం లేదు. అమెరికాలో కఠినమైన ద్రవ్య విధానాలు, అధిక వడ్డీ రేట్లు కొనసాగుతున్నప్పటికీ రానున్న కొన్నేళ్లలో పసిడి అద్భుత పనితీరు కనబరుస్తుందని ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ‘గోల్డ్మన్ శాక్స్’ (Goldman Sachs) అంచనా వేసింది. వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు నిరంతరాయంగా బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తుండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని పేర్కొంది.
2027 చివరి నాటికి ఒక ట్రాయ్ ఔన్సు (సుమారు 31.10 గ్రాములు) బంగారం ధర 4,650 డాలర్లకు ఎగబాకుతుందని గోల్డ్మన్ శాక్స్ తాజా నివేదికలో వెల్లడించింది. అక్టోబర్ నెల సగటు ధర 4,100 డాలర్లతో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 13 శాతం అధికమని ‘ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్’ (Investing.com) కథనం వివరించింది. పాశ్చాత్య మార్కెట్లలో అధిక వడ్డీ రేట్ల కారణంగా పెట్టుబడి డిమాండ్పై కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, పసిడి తన ఆకర్షణను నిలబెట్టుకుంటుందని ఈ నివేదిక స్పష్టం చేసింది.
వెండి కంటే బంగారమే ఎందుకు మెరుగు?
వెండితో పోలిస్తే బంగారానికి ఉన్న అతిపెద్ద బలం కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లేనని గోల్డ్మన్ శాక్స్ విశ్లేషించింది. 2022లో రష్యా విదేశీ మారక నిల్వలను స్తంభింపజేసిన పరిణామం తర్వాత, ప్రధానంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల కేంద్ర బ్యాంకులు పసిడి నిల్వలను భారీగా పెంచుకుంటున్నాయి. 2022కు ముందు కేంద్ర బ్యాంకులు నెలకు సగటున 17 టన్నుల బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయగా, 2028 వరకు నెలకు సగటున 60 టన్నుల చొప్పున కొనుగోలు చేస్తాయని గోల్డ్మన్ శాక్స్ అంచనా వేసింది.
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాల్లో చైనా ముందువరసలో ఉంది. ప్రపంచ రెండో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన చైనా వద్ద ప్రస్తుతం ఉన్న విదేశీ నిల్వల్లో 11.8 శాతం బంగారం రూపంలో ఉంది. భవిష్యత్తులో ఈ వాటా 20 శాతానికి చేరే అవకాశం ఉందని, ఇది పసిడి డిమాండ్కు మరింత ఊతమిస్తుందని గోల్డ్మన్ శాక్స్ పేర్కొంది.
మరోవైపు వెండికి కేంద్ర బ్యాంకుల నుంచి ఇలాంటి మద్దతు లేదు. పెట్టుబడుల ప్రవాహం, మార్కెట్లో నగదు లభ్యత (లిక్విడిటీ) పరిస్థితుల్లో వచ్చే వేగవంతమైన మార్పులకు వెండి ధరలు సులభంగా ప్రభావితమవుతాయి. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో లండన్ మార్కెట్లో ఏర్పడిన లిక్విడిటీ కొరత సమయంలో వెండి ఔన్సు ధర 120 డాలర్లను దాటింది. అయితే అధిక వడ్డీ రేట్ల వల్ల వెండి ఫండ్లలో పెట్టుబడులు మందగిస్తాయని, అందువల్ల అలాంటి భారీ ర్యాలీ మళ్లీ పునరావృతమయ్యే అవకాశం లేదని గోల్డ్మన్ శాక్స్ స్పష్టం చేసింది.
2028 నాటికి 5,600 డాలర్లకు చేరుతుందా?
భవిష్యత్తులో బంగారం ధరల గమనం అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, భౌగోళిక రాజకీయ పరిణామాలు, తదనంతర పెట్టుబడి డిమాండ్పై ఆధారపడి ఉంటుందని నివేదిక తెలిపింది. 2026 డిసెంబర్లో జరిగే సమావేశంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచుతుందని, 2027 మార్చిలో మరోసారి అదే స్థాయిలో పెంపు ఉంటుందని గోల్డ్మన్ శాక్స్ అంచనా వేస్తోంది. ఆ తర్వాత వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు మొదలైనప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాల్లో పెట్టుబడి డిమాండ్ మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. అదే జరిగితే 2028 చివరి నాటికి బంగారం ధర 5,600 డాలర్ల స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని విశ్లేషించింది.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం గమనించాలి? ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి?
కేంద్ర బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు పసిడి ధరలకు దీర్ఘకాలిక మద్దతునిస్తున్నప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఈటీఎఫ్) పెట్టుబడుల ప్రవాహం ధరల హెచ్చుతగ్గులను ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే గోల్డ్మన్ శాక్స్ వెల్లడించినవి కేవలం అంచనాలు మాత్రమేనని, ధరలు కచ్చితంగా ఆ స్థాయికి చేరుతాయని హామీ లేదని గమనించాలి.
ప్రస్తుత భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, రానున్న కొన్నేళ్లలో కేంద్ర బ్యాంకుల పాత్ర బంగారం ధరలను ఎగువ స్థాయిలో ఉంచే అవకాశం ఉన్నందున, ఇన్వెస్టర్లు విలువైన లోహాల్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లాభనష్టాలను జాగ్రత్తగా బేరీజు వేసుకోవాలి. మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బంగారం, వెండి పెట్టుబడులను ప్రణాళిక చేసుకోవడానికి సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
(గమనిక: ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్ కథనం ప్రకారం గోల్డ్మన్ శాక్స్ అంచనాల ఆధారంగా ఈ వివరాలు అందించాము. ఇది కేవలం సాధారణ సమాచారం మాత్రమే, పెట్టుబడి సలహా కాదు. మార్కెట్ ఒడుదొడుకులు, అంతర్జాతీయ పరిణామాలకు లోబడి బంగారం, వెండి ధరలు మారుతుంటాయి.)