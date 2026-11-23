ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
పుంజుకుంటున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు ఇవే
సెప్టెంబర్ 2025 కనిష్ఠ స్థాయిల నుంచి కోలుకుని సోమవారం (నవంబర్ 23) బంగారం, వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల సానుకూల సంకేతాలతో ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్తో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24, 22 క్యారెట్ల పసిడి, 999 వెండి ధరలు ఎగబాకాయి. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రేట్లు ఇవే.
గత కొన్ని రోజులుగా వరుస పతనంతో 2025 సెప్టెంబర్ నాటి కనిష్ఠ స్థాయిలకు చేరిన బంగారం, వెండి ధరలు సోమవారం (నవంబర్ 23) ఉదయం దేశీయ ట్రేడింగ్లో మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో సానుకూల సంకేతాలు వెలువడటంతో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో టెక్నాలజీ షేర్లు భారీగా పతనమవడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాల వైపు మొగ్గు చూపారు. ఈ పరిణామంతో అమెరికా (యూఎస్) ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు, డాలర్ విలువ తగ్గాయి. గత వారం 9 శాతం క్షీణించి 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన పసిడి, ఎనిమిది నెలల గరిష్ఠ వారపు పతనం తర్వాత మళ్లీ కోలుకుంది. అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 2.6 శాతం వరకు ఎగబాకి ఔన్సు సుమారు 3,630 డాలర్లకు చేరినట్లు బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక వెల్లడించింది.
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి జోరు
అంతర్జాతీయ ధరల పెరుగుదల ప్రభావం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపించింది. సోమవారం ఉదయం 9:22 గంటల సమయానికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో 10 గ్రాముల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 1.82 శాతం లాభపడి ₹1,24,760 వద్ద ట్రేడయ్యింది. అదే సమయంలో కిలో వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర 1.66 శాతం పెరిగి ₹1,52,090కి చేరింది.
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వివిధ స్వచ్ఛతల్లో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపం కాగా, ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువ మన్నిక ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. మరోవైపు 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 'సిల్వర్ 999' వెండిని బిస్కెట్లు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడుల కోసం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు (నవంబర్ 23)
దేశంలోని ఆరు ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో నమోదైన తాజా రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
హైదరాబాద్:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,770
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,14,373
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,51,810
న్యూఢిల్లీ:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,320
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,13,960
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,51,550
ముంబై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,540
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,14,162
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,51,820
బెంగళూరు:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,670
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,14,281
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,51,690
కోల్కతా:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,410
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,14,043
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,51,370
చెన్నై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,24,930
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,14,519
999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో): ₹1,52,020
స్థానిక పన్నులు, జీఎస్టీ, తయారీ ఛార్జీల (మేకింగ్ ఛార్జీలు) ఆధారంగా వివిధ నగరాల్లోని ఆభరణాల దుకాణాల్లో రిటైల్ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉంటాయి.