ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
టెక్ షేర్ల పతనం.. మళ్లీ పుంజుకున్న బంగారం ధరలు
టెక్నాలజీ షేర్ల భారీ పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపారు. దీంతో ఎనిమిది నెలల కనిష్ఠ స్థాయి నుంచి బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు, డాలర్ విలువ తగ్గడం పసిడికి కలిసొచ్చింది.
ఎనిమిది నెలల గరిష్ఠ వారపు పతనం తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. టెక్నాలజీ రంగ షేర్లు భారీగా కుప్పకూలడంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనాల వైపు దృష్టి సారించారు. ఫలితంగా అమెరికా ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు (Yields), డాలర్ విలువ తగ్గడంతో పసిడికి మళ్లీ డిమాండ్ పెరిగింది.
గత వారం 9 శాతం క్షీణించి 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిన బంగారం, తాజాగా 2.6 శాతం వరకు ఎగబాకి ఔన్సు ధర సుమారు 3,630 డాలర్లకు చేరింది. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రంగంపై పెరుగుతున్న వ్యయాల పట్ల ఆందోళనలు మార్కెట్లను కుదిపేశాయి. దీంతో శుక్రవారం టెక్ షేర్లు భారీగా పతనమవ్వగా, ట్రేడర్లు రక్షణ కోసం యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్లలో పెట్టుబడులు పెట్టారు.
ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై ట్రెజరీ కార్యదర్శి హెచ్చరిక
మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి నేపథ్యంలో యూఎస్ ట్రెజరీ కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలకు ప్రతిస్పందనగా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) వడ్డీ రేట్లను అతిగా పెంచితే అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆయన హెచ్చరించారు. దీర్ఘకాలిక రుణ వ్యయాలను నియంత్రించేందుకు ఆగస్టులో ఆయన చేసిన ప్రయత్నాలు బాండ్ల రాబడులను తగ్గించాయి. ఆ సమయంలోనూ బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి.
ఆర్థిక మార్కెట్ల ఒడుదొడుకులు విస్తృత ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతాయనే భయాలతో, డిసెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలను స్వాప్స్ ట్రేడర్లు తగ్గించుకున్నారు. వడ్డీ రేట్ల విధానాలకు సున్నితంగా స్పందించే రెండేళ్ల ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు శుక్రవారం 12 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గాయి. వడ్డీ ఆదాయం లేని బంగారంపై ఉన్న ఒత్తిడిని ఇది తగ్గించింది.
యుద్ధం తర్వాత మూడో వంతు పతనం
ఫిబ్రవరి చివరలో అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి బంగారం ధరలు దాదాపు మూడో వంతు క్షీణించాయి. యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకడంతో కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచాయి. టెక్ షేర్ల పతనంతో ఇతర చోట్ల వచ్చిన నష్టాలను పూడ్చుకునేందుకు ట్రేడర్లు తమ వద్ద ఉన్న నిల్వలను విక్రయించారు. దీంతో నవంబర్ 11 నుంచి పసిడి కీలకమైన 4,000 డాలర్ల మద్దతు స్థాయి కంటే దిగువన ట్రేడవుతోంది. నవంబర్లో డాలర్ సూచీ దాదాపు 2 శాతం పెరిగి సోమవారం స్వల్పంగా తగ్గింది. అంతకుముందు డాలర్ బలపడటంతో ఇతర కరెన్సీల కొనుగోలుదారులకు బంగారం భారంగా మారింది.
పతనానికి బ్రేక్ పడినట్లేనా?
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు బంగారం కొనుగోలు చేసే ప్లాట్ఫామ్ బులియన్వాల్ట్ (BullionVault) పరిశోధన విభాగాధిపతి అడ్రియన్ యాష్ ప్రస్తుత పరిణామాలపై స్పందించారు. “గత చరిత్రను పరిశీలిస్తే, గడిచిన 13 వారాలుగా బంగారం ధరల్లో కొనసాగుతున్న భారీ పతనానికి ప్రస్తుతానికి తెరపడినట్లే కనిపిస్తోంది” అని ఆయన విశ్లేషించారు. ధరలు తగ్గినప్పుడల్లా కొనుగోలు చేసేందుకు (డిప్-బయింగ్) ఇన్వెస్టర్ల నుంచి బలమైన డిమాండ్ వస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
సింగపూర్ కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 10:14 గంటలకు స్పాట్ గోల్డ్ 1.4 శాతం లాభపడి ఔన్సు 3,587.13 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయ్యింది. గత వారం 15 శాతం కుప్పకూలిన వెండి ధర తాజాగా 1.9 శాతం పుంజుకుని 41.92 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం, పల్లాడియం ధరలు కూడా లాభాల్లో కొనసాగాయి. మరోవైపు గత వారం 0.6 శాతం పెరిగిన బ్లూమ్బెర్గ్ డాలర్ స్పాట్ ఇండెక్స్ 0.1 శాతం తగ్గింది.