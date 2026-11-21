ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
Gold price today Nov 21: దిగివచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. ఈ వారం బంగారం 9 శాతం, వెండి 15 శాతం మేర క్షీణించాయి. నవంబర్ 21న హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24, 22, 18 క్యారెట్ల బంగారం, స్వచ్ఛమైన వెండి రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇవిగో.
ఆభరణాల ప్రియులు, మదుపర్లకు ఊరటనిస్తూ బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వరుసగా ఐదు రోజుల పాటు క్షీణించిన పసిడి, ఈ ఒక్క వారంలోనే దాదాపు 9 శాతం మేర కుప్పకూలింది. 2026 మార్చి తర్వాత బంగారానికి ఇదే అతిపెద్ద వారపు నష్టమని బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక వెల్లడించింది.
బులియన్ మార్కెట్లో ఈ వారం పసిడి సుమారు 9 శాతం నష్టపోయి, ఔన్సు 3,500 డాలర్ల సమీపంలో ట్రేడవుతోంది. 2025 సెప్టెంబర్ తర్వాత ఇదే అత్యంత కనిష్ట స్థాయి. మరోవైపు వెండి సైతం ఈ వారం ఏకంగా 15 శాతం పతనమైంది. విలువైన లోహాలన్నీ వరుసగా రెండో వారమూ నష్టాల బాట పట్టడం మార్కెట్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
పతనానికి కారణాలివే..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3 శాతం తగ్గి ఔన్సు 3,514.08 డాలర్లకు చేరింది. డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 4.6 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 3,515.40 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. స్పాట్ సిల్వర్ ధర సైతం 4.1 శాతం పడిపోయి ఔన్సు 40.99 డాలర్లకు పరిమితమైందని రాయిటర్స్ పేర్కొంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో వెండి నమోదు చేసిన 121.64 డాలర్ల రికార్డు గరిష్ట స్థాయితో పోలిస్తే ప్రస్తుత ధర 66.3 శాతం తక్కువ కావడం గమనార్హం.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) కంపెనీల పనితీరుపై నెలకొన్న ఆందోళనలతో పెట్టుబడిదారులు నిధులను వెనక్కి తీసుకోవడం మార్కెట్ వ్యాప్తంగా కుదుపునకు దారితీసింది. దీనికి తోడు యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచుతామని యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇచ్చిన కఠిన సంకేతాలు బంగారం, వెండి ధరలను కిందకు లాగాయని బ్లూమ్బెర్గ్ విశ్లేషించింది.
హైదరాబాద్, దక్షిణాది నగరాల్లో నేటి ధరలు
అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పైనా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. శనివారం (నవంబర్ 21) నాటికి దేశవ్యాప్తంగా 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర రూ.1,22,510 వద్ద, కిలో వెండి ధర రూ.1,49,590 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నేడు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,22,490గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల పసిడి రూ.1,12,283 వద్ద, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,868 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. ఇక 999 స్వచ్ఛమైన వెండి కిలో ధర రూ.1,49,560గా ఉంది.
చెన్నై, కోయంబత్తూరు నగరాల్లో ఒకే తరహా ధరలు నమోదయ్యాయి. ఈ రెండు నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1,22,650 పలుకుతుండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,12,429, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,988 వద్ద ఉన్నాయి. కిలో వెండి ధర రూ.1,49,750గా ఉంది.
బెంగళూరులో 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,22,390, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,12,191, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,793 వద్ద నిలిచాయి. ఇక్కడ కిలో వెండి రూ.1,49,440 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ముంబయి, దిల్లీ, ఇతర మెట్రో నగరాల్లో..
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయిలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,22,290 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,12,099, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,718గా నమోదయ్యాయి. ఇక్కడ 999 స్వచ్ఛమైన వెండి కిలో ధర రూ.1,49,320గా ఉంది.
దేశ రాజధాని దిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,22,080, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,11,907, 18 క్యారెట్ల పసిడి రూ.91,560 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి. దిల్లీలో కిలో వెండి ధర రూ.1,49,060 వద్ద నిలిచింది.
కోల్కతాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,22,130, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,11,953, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,598 పలుకుతుండగా, కిలో వెండి రూ.1,49,120గా ఉంది.
అహ్మదాబాద్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి రూ.1,22,450, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,12,246, 18 క్యారెట్ల బంగారం రూ.91,838 వద్ద, కిలో వెండి రూ.1,49,520 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మదుపర్లు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలి.)