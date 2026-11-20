భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటంతో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పసిడి 3.91 శాతం, వెండి 6.06 శాతం క్షీణించాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, 999 వెండి రిటైల్ ధరలు ఇవిగో.
నవంబర్ 20, శుక్రవారం ఉదయం దేశీయ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలపడటం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత కఠినతరం చేస్తుందన్న అంచనాలు పసిడి, వెండి మార్కెట్లపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచాయి. ఫలితంగా దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్తో పాటు రిటైల్ విపణిలోనూ ధరలు దిగొచ్చాయి.
సాధారణంగా అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిణామాలు, డాలర్ కదలికలు దేశీయ బులియన్ మార్కెట్ను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాకపోవడంతో డిసెంబర్లో జరగనున్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను పెంచుతారని మార్కెట్ వర్గాలు పూర్తిగా అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ పరిణామాలతో మదుపరులు డాలర్ వైపు మొగ్గు చూపడంతో విలువైన లోహాల ధరలు క్షీణించాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 14 నెలల కనిష్ఠానికి పసిడి
అంతర్జాతీయ విపణిలో గురువారం నాడు బంగారం ధర ఏకంగా 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. సీఎన్బీసీ నివేదిక ప్రకారం, సెషన్ ఆరంభంలో 2025 సెప్టెంబర్ తర్వాత అత్యల్ప స్థాయిని తాకిన స్పాట్ గోల్డ్, ఈటీ కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1:18 గంటల సమయానికి 1.24 శాతం తగ్గి ఔన్సు 3,676.27 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయింది. మరోవైపు డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.67 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 3,679.50 డాలర్లకు చేరింది.
ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో వెండి కుదేలు
అంతర్జాతీయ సంకేతాలతో శుక్రవారం ఉదయం దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ (ఎంసీఎక్స్)లోనూ అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది. ఉదయం 9:13 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 3.91 శాతం పతనమై 10 గ్రాముల ధర రూ.1,23,120 వద్ద నిలిచింది. వెండి ధరలు మరింత భారీగా కుప్పకూలాయి. ఎంసీఎక్స్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 6.06 శాతం పడిపోయి కిలో రూ.1,48,730 వద్ద ట్రేడయింది.
24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్లు, 999 వెండి మధ్య తేడా ఏమిటి?
రిటైల్ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వివిధ స్వచ్ఛత ప్రమాణాల్లో బంగారం లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా పరిగణిస్తారు. అయితే ఇందులో మన్నిక తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా వాడతారు. ఇక 'సిల్వర్ 999' అంటే 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి. దీనిని ఎక్కువగా వెండి కడ్డీలు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడి అవసరాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి రిటైల్ ధరలు (నవంబర్ 20)
దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో శుక్రవారం నమోదైన 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు), 999 స్వచ్ఛమైన వెండి (కిలో) రిటైల్ ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
|నగరం
|24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)
|22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)
|999 వెండి (కిలో)
|హైదరాబాద్
|₹1,23,160
|₹1,12,897
|₹1,48,670
|చెన్నై
|₹1,23,330
|₹1,13,035
|₹1,48,870
|బెంగళూరు
|₹1,23,060
|₹1,12,805
|₹1,48,560
|ముంబయి
|₹1,22,900
|₹1,12,658
|₹1,48,470
|కోల్కతా
|₹1,22,800
|₹1,12,567
|₹1,48,240
|న్యూఢిల్లీ
|₹1,22,680
|₹1,12,457
|₹1,48,210
పైన పేర్కొన్న ఆరు ప్రధాన నగరాలను పరిశీలిస్తే, చెన్నైలో బంగారం, వెండి ధరలు అత్యధికంగా నమోదవగా, న్యూఢిల్లీలో అత్యల్ప స్థాయిలో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి రూ.1,23,160 వద్ద, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,12,897 వద్ద కొనసాగుతుండగా, కిలో వెండి ధర రూ.1,48,670 పలుకుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, డిసెంబర్లో జరగనున్న ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాల నేపథ్యంలో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ఈ భారీ తగ్గుదల నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More