బంగారం, వెండి ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే..
అమెరికా డాలర్ బలపడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే అంచనాలతో బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా నాలుగో రోజూ తగ్గుముఖం పట్టాయి. ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో పసిడి రూ. 1.29 లక్షలకు దిగొచ్చింది. ధరల పతనానికి కారణాలు, భవిష్యత్ అంచనాలపై నిపుణుల విశ్లేషణ ఇది.
పసిడి ప్రియులకు, ఇన్వెస్టర్లకు ఊరటనిస్తూ బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా నాలుగో సెషన్లోనూ తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా డాలర్ మరింత బలపడటం, యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు (యీల్డ్స్) పెరగడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ మళ్లీ వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందనే అంచనాలు బలపడటంతో బులియన్ మార్కెట్పై తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది. గురువారం దేశీయ మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజీ (ఎంసీఎక్స్)లో డిసెంబర్ డెలివరీ బంగారం ఫ్యూచర్స్ దాదాపు పావు శాతం మేర క్షీణించాయి. భవిష్యత్తులో విలువైన లోహాల ధరలు ఏ స్థాయిలో ఉండవచ్చో అంచనా వేస్తూ చేసుకునే ఒప్పందాలనే బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులుగా వ్యవహరిస్తారు.
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో నేటి ధరలు ఇలా..
గురువారం ఉదయం 11:30 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లో డిసెంబర్ గడువు ముగిసే బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.15 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,29,625 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. మరోవైపు డిసెంబర్ గడువు వెండి ఫ్యూచర్స్ కాస్త కోలుకుని 0.79 శాతం లాభంతో కిలోకు రూ. 1,62,000 వద్ద కదలాడాయి.
2026 ఆరంభంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీ ర్యాలీ జరిపి రికార్డు స్థాయిలకు చేరాయి. అయితే ఆ తర్వాత విలువైన లోహాల మార్కెట్లో విస్తృతంగా అమ్మకాలు వెల్లువెత్తడంతో, నవంబర్ నెలలో పసిడి, వెండి ధరలు ఏడాది కాలం నాటి కనిష్ఠ స్థాయిలకు చేరువయ్యాయి.
ధరల పతనానికి అసలు కారణాలివే..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ బలపడటం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచుతుందనే అంచనాలు బంగారం, వెండి ధరలను కిందకు లాగుతున్నాయి. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బాండ్లపై రాబడులు ఆకర్షణీయంగా మారతాయి. దీనివల్ల ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారంపై ఇన్వెస్టర్లు పెట్టుబడులు తగ్గించుకుంటారు.
"అక్టోబర్ నెలలో అమెరికా వినియోగదారుల ధరలు 0.4 శాతం పెరగడంతో, డిసెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశాలు దాదాపు 90 శాతానికి చేరాయని మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి. దీనివల్ల యూఎస్ డాలర్ బలపడటం, బాండ్ల రాబడులు పెరగడమే ప్రస్తుత ధరల తగ్గుదలకు కారణం" అని బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ రాజీవ్ శరణ్ వివరించారు.
వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలతో పాటు ద్రవ్యోల్బణం దిగిరాకపోవడంపై ఆందోళనలు యూఎస్ ట్రెజరీ యీల్డ్స్ను ఎగబాకేలా చేశాయి. ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్) ధరలు తగ్గినప్పటికీ బులియన్ మార్కెట్కు ఎలాంటి ఊరట లభించలేదు. చమురు ధరల తగ్గుదల సానుకూల ప్రభావం కంటే వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలే మార్కెట్పై ఎక్కువగా పనిచేశాయి.
"పలువురు ఫెడ్ అధికారులు వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచాల్సి ఉంటుందని సంకేతాలు ఇవ్వడంతో డాలర్ ఇండెక్స్ 2025 ఏప్రిల్ తర్వాత గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 103.4 వద్దకు చేరింది. యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ యీల్డ్ సైతం 5.15 శాతానికి సమీపించింది. డిసెంబర్ 9న జరిగే సమావేశంలో ఫెడ్ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రేట్లు పెంచేందుకు 92 శాతం, 50 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచేందుకు 8 శాతం అవకాశం ఉందని మార్కెట్లు లెక్కగడుతున్నాయి. వడ్డీ రేట్ల భయాల ముందు చమురు ధరల తగ్గుదల ప్రభావం పనిచేయకపోవడంతో లోహాల ధరలకు మద్దతు లభించలేదు" అని పీఎల్ క్యాపిటల్ కమోడిటీస్ విభాగం అధిపతి ఆశిష్ రజోడియా పేర్కొన్నారు.
మున్ముందు పసిడి ధర మరింత తగ్గుతుందా?
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్ బలహీనతల ప్రభావం దేశీయ బంగారం ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ట్రేడింగ్ ఎకనామిక్స్ గణాంకాల ప్రకారం, గురువారం (నవంబర్ 19) అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర సుమారు 3,700 డాలర్లకు పడిపోయింది. 2025 సెప్టెంబర్ తర్వాత పసిడి ఈ స్థాయి కనిష్ఠాల్లో ట్రేడవడం ఇదే తొలిసారి.
భవిష్యత్ ధరల గమనంపై నిపుణులు మిశ్రమ సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. "సమీప భవిష్యత్తులో ఔన్సు బంగారం ధర 3,850 డాలర్ల నుంచి 4,000 డాలర్ల మధ్య కదలాడే అవకాశం ఉంది. అయితే భారత్లో పెళ్లిళ్ల సీజన్ డిమాండ్, వివిధ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు నిలకడగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తుండటం వల్ల ధరలు మరీ భారీగా పడిపోకుండా అడ్డుకట్ట పడుతుంది. వడ్డీ రేట్ల ఆందోళనలు స్వల్పకాలంలో మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ఒత్తిడి తెచ్చినా, స్థిరమైన డిమాండ్ కారణంగా దీర్ఘకాలంలో బంగారానికి ఉన్న ఆకర్షణ కొనసాగుతుంది" అని రాజీవ్ శరణ్ విశ్లేషించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More