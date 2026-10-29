యూఎస్ ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం: వడ్డీ రేట్లు యథాతథం.. డిసెంబర్పై తీవ్ర ఉత్కంఠ
అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక వడ్డీ రేట్లను 3.75 శాతం నుంచి 4 శాతం పరిధిలోనే యథాతథంగా ఉంచింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి తగ్గించడమే లక్ష్యమని ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ స్పష్టం చేశారు. డిసెంబర్ సమీక్షలో వడ్డీ రేట్ల పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
వాషింగ్టన్: అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బెంచ్మార్క్ ఫెడరల్ ఫండ్స్ రేటును 3.75 శాతం నుంచి 4 శాతం పరిధిలోనే స్థిరంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడమే తమ ప్రాథమిక లక్ష్యమని స్పష్టం చేసినప్పటికీ, రాబోయే డిసెంబర్ విధాన సమీక్ష సమావేశంలో రేట్లను పెంచుతామా లేదా అనే అంశంపై ఫెడ్ స్పష్టమైన సూచన ఏదీ ఇవ్వలేదు.
"ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి తీసుకురావడానికి తగిన విధాన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో మరింత సమాచార సేకరణ దోహదపడుతుంది. ధరల స్థిరత్వాన్ని ఫెడరల్ రిజర్వ్ సాధిస్తుంది" అని సమావేశం అనంతరం పాలసీ ప్రకటనలో విధాన నిర్ణేతలు తెలిపారు.
10-2 మెజారిటీతో నిర్ణయం
ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (ఎఫ్ఓఎంసీ) నిర్వహించిన ఓటింగ్లో వడ్డీ రేట్లను స్థిరంగా ఉంచేందుకు 10-2 మెజారిటీతో నిర్ణయం ఆమోదంపొందింది. ఫెడ్ గవర్నర్ లీసా కుక్, క్లీవ్ల్యాండ్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ బెత్ హ్యామాక్ ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకించారు. వారు పావు శాతం (0.25 శాతం) చొప్పున వడ్డీ రేట్లు పెంచాలని ప్రతిపాదించారు.
సమావేశం అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ మాట్లాడుతూ, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా కొనసాగుతోందన్నారు. వినియోగదారుల వ్యయం, వ్యాపార పెట్టుబడులు ఊపందుకోవడంతో ఆర్థిక కార్యకలాపాలు అంచనాలకు మించి నమోదవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
ద్రవ్యోల్బణం అదుపే ప్రధాన లక్ష్యం
సమీక్ష సమావేశంలో అధికారుల మధ్య ప్రధానంగా ధరల పెరుగుదలపైనే సుదీర్ఘ చర్చ జరిగిందని కెవిన్ వార్ష్ తెలిపారు. "ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులోకి తీసుకురావడం మా బాధ్యత. అందుకే గత రెండు రోజులుగా జరిగిన ఎఫ్ఓఎంసీ సమావేశాల్లో ధరల స్థిరత్వంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించాం" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం ఉందనే సంకేతాన్ని ఇస్తూ.. "పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని కూడా నిరూపించుకున్నాం" అని వార్ష్ వ్యాఖ్యానించారు.
అమెరికా నవంబర్ మధ్యంతర ఎన్నికలకు వారం రోజుల ముందే ఫెడ్ ఈ నిర్ణయాన్ని వెలువరించింది. ప్రస్తుతం ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లో డెమొక్రాట్లు ఆధిపత్యం సాధిస్తారని, సెనేట్ స్థానాల్లోనూ వారికి ఆధిక్యం లభిస్తుందని ముందస్తు సర్వేలు సూచిస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయం వెలువడిన అనంతరం ఎస్అండ్పీ 500 సూచీలు, ట్రెజరీ ఈల్డ్లు లాభాల్లోనే ముగిశాయి.
ఇరాన్ యుద్ధం ప్రభావం.. ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు
సెప్టెంబర్ పాలసీ సమావేశం తర్వాత ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలను బలపరిచేలా పలు గణాంకాలు వెలువడ్డాయి. ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు పెరగడంతో సెప్టెంబర్లో వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) గత ఐదు నెలల్లోనే అత్యంత వేగంగా పెరిగింది. ఇతర వస్తువులు, సేవల ధరల్లోనూ ఈ పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. ఫెడ్ ప్రాధాన్యతనిచ్చే వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల (పీసీఈ) ద్రవ్యోల్బణ సూచీని బ్యూరో ఆఫ్ ఎకనామిక్ అనాలసిస్ (బీఈఏ) గురువారం విడుదల చేయనుండటంతో అధికారులు ఆ గణాంకాల ఆధారంగా తదుపరి అంచనాకు రానున్నారు.
మరొకవైపు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు, బలమైన వినియోగ వ్యయం అమెరికా జీడీపీ వృద్ధికి ఊతమిస్తున్నాయి. మూడో త్రైమాసికంలో యూఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ వార్షిక ప్రాతిపదికన 3.2 శాతం బలమైన వృద్ధి రేటును నమోదు చేస్తుందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆర్థిక కార్యకలాపాలు బలంగా విస్తరిస్తున్నాయని, దేశీయ వ్యయం నిలకడగా ఉందనే అంచనాలను ప్రకటనలో ఫెడ్ పునరుద్ఘాటించింది. నిరుద్యోగిత రేటులో పెద్దగా మార్పు లేదని, ద్రవ్యోల్బణం మాత్రం అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగుతోందని తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More