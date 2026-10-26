స్వల్పంగా దిగిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు: అమెరికా-ఇరాన్ శాంతి చర్చల ప్రభావం
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి చర్చల ప్రతిపాదనలతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయితే సౌదీ అరేబియాపై హౌతీల దాడులు, హార్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధం వంటి సవాళ్లు చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలను పెంచుతూనే ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్) ధరలు సోమవారం స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధ మేఘాలను తొలగించేందుకు దౌత్యపరమైన శాంతి చర్చలు ప్రారంభం కావడం చమురు మార్కెట్కు తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చింది. అయితే ప్రముఖ చమురు ఉత్పత్తి దేశమైన సౌదీ అరేబియాపై దాడులు కొనసాగుతుండటం, గ్లోబల్ ఆయిల్ సరఫరాకు కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు సడలకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళనలు పూర్తిగా వీడలేదు.
సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు క్షీణించాయి. యూఎస్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (డబ్ల్యూటీఐ) క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు 1.76 డాలర్లు (1.7 శాతం) తగ్గి 101.51 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. అలాగే బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ 1.49 డాలర్లు (1.28 శాతం) క్షీణించి బ్యారెల్కు 115.23 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అంతకుముందు వారంలో చమురు సరఫరా నిలిచిపోతుందనే భయాలతో ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. సౌదీపై దాడుల నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఒక్కరోజే ధరలు దాదాపు 3 డాలర్లు పెరిగాయి. గత వారం మొత్తమ్మీద బ్రెంట్ క్రూడ్ 6 శాతం, డబ్ల్యూటీఐ 2.3 శాతం చొప్పున లాభపడ్డాయి.
దౌత్య యత్నాలు.. శాంతి ఆశలు
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఖతార్ తన దౌత్య యత్నాలను వేగవంతం చేసింది. అమెరికాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఖతార్ మధ్యవర్తులు ఆదివారం టెహ్రాన్ చేరుకున్నారు. మరోవైపు 'మక్కా ఒప్పందం'లో భాగస్వాములైన సౌదీ అరేబియా, టర్కీ, పాకిస్థాన్ దేశాలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు సోమవారం టెహ్రాన్లో ఇరాన్ నాయకులతో కీలక భేటీ నిర్వహించారు. సౌదీపై ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న హౌతీ దళాలు దాడులకు దిగిన తర్వాత ఇరువర్గాల మధ్య జరుగుతున్న తొలి ఉన్నత స్థాయి భేటీ ఇదే.
సైనిక చర్యల భయాలు.. మిడ్టర్మ్స్ తర్వాతే నిర్ణయం?
శాంతి చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఇరాన్పై అమెరికా సైనిక చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఇంకా సజీవంగానే ఉంది. "మధ్యప్రాచ్యంలో సైనిక చర్యల భయాలు సోమవారం ఉదయం స్వల్పంగా తగ్గాయి. కానీ ఈ ఉపశమనం తాత్కాలికమే కావచ్చు" అని వందా ఇన్సైట్స్ వ్యవస్థాపకురాలు వందనా హరి హెచ్చరించారు. నవంబర్ 3న జరగనున్న అమెరికా మిడ్ టెర్మ్ ఎన్నికల (Midterm Elections) తర్వాత ఇరాన్పై సైనిక దాడులు జరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారని, రాబోయే రోజుల్లో చమురు ధరలలో హెచ్చుతగ్గులు తీవ్రంగా ఉంటాయని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
సౌదీ చమురు మార్గాలపై హౌతీ దాడులు
దౌత్య ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ సౌదీ అరేబియాపై హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు దాడులను ఆపలేదు. సౌదీలోని ఈస్ట్-వెస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్ పైప్లైన్ పంపింగ్ స్టేషన్లతో పాటు రియాద్ విమానాశ్రయంపై దాడులు చేసినట్లు హౌతీలు ప్రకటించారు. సౌదీ అరేబియా సైతం తమ వైమానిక దళాలు మరిన్ని మిస్సైళ్లు, డ్రోన్లను అడ్డుకున్నట్లు ఆదివారం స్పష్టం చేసింది. సౌదీ చమురు రవాణాలో ఈస్ట్-వెస్ట్ పైప్లైన్ అత్యంత కీలకమైనది కావడం వల్ల, ఈ దాడులు సరఫరా వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఫిబ్రవరి 28 నుంచి అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దళాలు ఇరాన్తో జరుపుతున్న పోరు వల్ల రెడ్ సీ, హార్ముజ్ జలసంధి, బాబ్ ఎల్-మండేబ్ జలసంధి మార్గాల్లో వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే క్రూడ్ ఆయిల్లో మెజారిటీ వాటా ఈ మార్గాల గుండానే వెళ్లాల్సి ఉండటంతో మార్కెట్లో అనిశ్చితి నెలకొంది.
సింగపూర్ వ్యూహాత్మక నిల్వలు.. దీర్ఘకాలిక ప్రభావం
గ్లోబల్ సప్లై చైన్ సమస్యలను తట్టుకునేందుకు సౌదీ అరేబియా ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థ 'సౌదీ అరామ్కో' కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2027 ద్వితీయార్థం నుంచి సింగపూర్లో ముడి చమురును నిల్వ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ప్రాంతీయ సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సౌదీ, సింగపూర్ ఇంధన మంత్రులు వెల్లడించారు.
సోమవారం ధరలు తగ్గినంత మాత్రాన చమురు సరఫరా పరిస్థితులు మెరుగైనట్లు కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. "హార్ముజ్ జలసంధి వద్ద ప్రమాద తీవ్రత తగ్గలేదు. సోమవారం ధరలు తగ్గడం వెనుక ట్రేడర్ల రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సర్దుబాట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి తప్ప సరఫరా పెరగలేదు" అని ఫిలిప్ నోవా మార్కెట్ ఇన్సైట్ హెడ్ ప్రియాంక సచ్దేవా విశ్లేషించారు.
మరోవైపు ఇరాన్ యుద్ధ ప్రభావం నుంచి కోలుకోవడానికి ఇంధన మార్కెట్లకు ఏళ్లు పట్టే అవకాశం ఉందని ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ (ఐఈఏ) హెచ్చరించింది. "ఇరాన్ యుద్ధానికి ముందున్న సాధారణ పరిస్థితులకు 2027 నాటికి కూడా మార్కెట్లు చేరుకోలేవు" అని ఐఈఏ చీఫ్ ఫాతిహ్ బిరోల్ అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రస్తుతం క్రూడ్ ఆయిల్ మార్కెట్ శాంతి ఆశలు, యుద్ధ భయాల మధ్య ఊగిసలాడుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More