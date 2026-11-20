బంగారం ధర తగ్గడంతో భారత్, చైనాలో మళ్లీ జోరందుకున్న కొనుగోళ్లు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు తగ్గడంతో భారత్, చైనాలో భౌతిక బంగారానికి డిమాండ్ మళ్లీ పెరిగింది. దేశీయంగా 10 గ్రాముల ధర రూ.1,22,234కు చేరడంతో శుభకార్యాల కోసం కొనుగోలుదారులు దుకాణాలకు క్యూ కడుతున్నారు. చైనాలోనూ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు కొనుగోళ్లు పెంచారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా దిగిరావడంతో భారత్, చైనాలో భౌతిక పసిడికి మళ్లీ డిమాండ్ ఊపందుకుంది. ధరల తగ్గుదలను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు భారత్లో కొనుగోలుదారులు ఆభరణాల దుకాణాలకు పోటెత్తుతుండగా, చైనాలో ఇన్వెస్టర్లు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అవకాశంగా భావించి బులియన్ను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
దేశీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం (నవంబర్ 20) 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,22,234కు పడిపోయింది. 2025 నవంబర్ 21 తర్వాత దేశీయంగా నమోదైన అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయి ఇదే. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాల ఒత్తిడితో అంతర్జాతీయ స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు మార్చి తర్వాత అత్యంత భారీ వారపు నష్టం దిశగా పయనిస్తున్నాయి. ఈ పరిణామమే దేశీయంగా పసిడి ధరలు తగ్గడానికి కారణమైంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్తో పెరిగిన గిరాకీ.. ప్రీమియం డబుల్
భారతదేశంలో వివాహ వేడుకలే బంగారం కొనుగోళ్లకు ప్రధాన చోదకశక్తిగా నిలుస్తాయి. వధువు అలంకరణలో బంగారు ఆభరణాలు కీలక భాగంగా ఉండటంతోపాటు, కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు ఇచ్చే కానుకల్లోనూ పసిడికే మొదటి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ధరలు తగ్గడం పెళ్లిళ్ల కోసం షాపింగ్ చేసే కుటుంబాలకు కలిసొచ్చింది.
"ఈ వారం తగ్గిన బంగారం ధరలు భారత్లో భౌతిక డిమాండ్కు, ప్రత్యేకించి పెళ్లిళ్ల ఆభరణాల కొనుగోళ్లకు మద్దతుగా నిలిచాయి. వివాహాల కోసం షాపింగ్ చేస్తున్న కుటుంబాలకు ఈ ధరల దిద్దుబాటు మరింత ఆకర్షణీయమైన కొనుగోలు అవకాశాన్ని అందించింది" అని ఫిన్మెట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (FinMet Pte Ltd) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జాన్సన్ లూయిస్ పేర్కొన్నారు.
డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పుంజుకోవడంతో డీలర్లు వసూలు చేసే ప్రీమియం కూడా రెట్టింపైంది. 15 శాతం దిగుమతి సుంకం, 3 శాతం విక్రయ పన్నులతో కూడిన అధికారిక దేశీయ ధరలపై డీలర్లు ఈ వారం ఔన్సుకు గరిష్ఠంగా 17 డాలర్ల వరకు ప్రీమియం కోట్ చేశారు. గత వారం ఈ ప్రీమియం 8 డాలర్లుగా మాత్రమే ఉంది. "ఈ వారం డిమాండ్ ఎంత బలంగా ఉందంటే, కొన్ని మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి రెండింటికీ కొరత ఏర్పడింది" అని హైదరాబాద్కు చెందిన ప్రముఖ బులియన్ వ్యాపార సంస్థ క్యాప్స్గోల్డ్ (CapsGold) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చందా వెంకటేశ్ తెలిపారు.
చైనాలో పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి.. ఇతర ఆసియా మార్కెట్ల తీరిదీ
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం వినియోగదారుల్లో ఒకటైన చైనాలోనూ కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ బెంచ్మార్క్ ధరలపై చైనాలో బులియన్ ఔన్సుకు 9 డాలర్ల నుంచి 13 డాలర్ల ప్రీమియంతో ట్రేడ్ అయింది.
ప్రస్తుత ధరల బలహీనతను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు మంచి అవకాశంగా చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారని, అందువల్ల ఈ స్థాయిల వద్ద భౌతిక డిమాండ్ ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగుతోందని వింగ్ ఫంగ్ ప్రెషియస్ మెటల్స్ (Wing Fung Precious Metals) డీలింగ్ విభాగాధిపతి పీటర్ ఫంగ్ వివరించారు. సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనంగా (సేఫ్-హెవెన్ అసెట్) బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ కూడా కొనసాగుతోందని ఆయన తెలిపారు.
ఆసియాలోని ఇతర ప్రధాన బులియన్ కేంద్రాల్లో మిశ్రమ ధోరణి కనిపించింది. సింగపూర్లో ఈ వారం బంగారం 0.5 డాలర్ల డిస్కౌంట్ నుంచి 1 డాలర్ ప్రీమియం మధ్య ట్రేడ్ కాగా, హాంకాంగ్లో 1.80 డాలర్ల ప్రీమియంతో విక్రయించారు. జపాన్లో 0.25 డాలర్ల డిస్కౌంట్ నుంచి సాధారణ (ఫ్లాట్) స్థాయిల మధ్య బంగారం లావాదేవీలు జరిగాయి.
8 నెలల్లో అత్యంత భారీగా నష్టపోయిన వారం ఇదే
అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, డిసెంబర్లో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందనే అంచనాలు బలపడటంతో శుక్రవారం (నవంబర్ 20) పసిడి ధరలు కుదేలయ్యాయి. 0504 జీఎమ్టీ సమయానికి స్పాట్ గోల్డ్ 2.7 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 3,525.25 డాలర్లకు పడిపోయింది. అంతకుముందు ట్రేడింగ్ సెషన్లో పసిడి 2025 సెప్టెంబర్ తర్వాత అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. ఈ వారంలో ఇప్పటివరకు బంగారం సుమారు 9.2 శాతం నష్టపోయింది. మార్చి 20తో ముగిసిన వారం తర్వాత నమోదైన అత్యంత భారీ వారపు పతనం ఇదే. అటు డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ సైతం 4.3 శాతం తగ్గి ఔన్సు 3,526.00 డాలర్ల వద్ద నిలిచాయి.
సాధారణంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావిస్తారు. అయితే బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ లేదా డివిడెండ్ ఆదాయం రాదు. కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచినప్పుడు ప్రభుత్వ బాండ్లపై రాబడులు పెరుగుతాయి. దీనివల్ల వడ్డీ రాని బంగారాన్ని అట్టిపెట్టుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రత్యామ్నాయ వ్యయం (ఆపర్చునిటీ కాస్ట్) అధికమవుతుంది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు పసిడి నుంచి పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుని డాలర్, బాండ్ల వైపు మళ్లుతారు.
మార్కెట్లో అమ్మకాల ఒత్తిడి.. ఏఐ షేర్ల పతనం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న విస్తృత స్థాయి అమ్మకాల ఒత్తిడి పసిడిని కిందకు లాగుతోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. "మార్కెట్లో సాధారణంగా కొంత బలవంతపు అమ్మకాల (ఫోర్స్డ్ లిక్విడేషన్) ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. త్వరలోనే అమెరికా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయనే అంచనాలు, దీర్ఘకాలం కొనసాగే ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా బాండ్ ఈల్డ్స్, యూఎస్ డాలర్ విలువ పెరుగుతున్నాయి. ఫలితంగా పసిడిపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది" అని క్యాపిటల్ డాట్ కామ్ (Capital.com) సీనియర్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ కైల్ రొడ్డా వివరించారు.
బులియన్ మార్కెట్తోపాటు శుక్రవారం ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. 2020 తర్వాత అత్యంత దారుణమైన వారపు నష్టాల దిశగా అవి సాగుతున్నాయి. ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) మార్కెట్ అరంగేట్రం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) రంగంపై ఇన్వెస్టర్ల విశ్వాసాన్ని తిరిగి నిలబెట్టలేకపోవడమే ఆసియా షేర్ల పతనానికి కారణమైంది.
19 నెలల గరిష్ఠానికి డాలర్.. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల సెగ
ఇటీవలి ర్యాలీని కొనసాగిస్తూ శుక్రవారం అమెరికన్ డాలర్ 19 నెలల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరువలో నిలిచింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ట్రేడింగ్ డాలర్లలో జరుగుతుంది కాబట్టి, డాలర్ విలువ పెరిగితే ఇతర కరెన్సీలు కలిగిన కొనుగోలుదారులకు పసిడి మరింత భారంగా మారుతుంది. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారం డిమాండ్ను తగ్గిస్తుంది.
అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అధికారుల వ్యాఖ్యలు సైతం వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలకు ఆజ్యం పోశాయి. ద్రవ్యోల్బణం ఇప్పటికీ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నందున ఫెడ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లను పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని ఫిలడెల్ఫియా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అధ్యక్షురాలు అన్నా పాల్సన్ గురువారం స్పష్టం చేశారు. రేట్ల భవిష్యత్తుపై స్పష్టమైన ప్రకటనల కంటే పరస్పర అవగాహనకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. సీఎమ్ఈ (CME) ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం, డిసెంబర్లో అమెరికా వడ్డీ రేట్లు 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగేందుకు 96.8 శాతం అవకాశం ఉంది. 50 బేసిస్ పాయింట్ల భారీ పెంపునకు 3.2 శాతం అవకాశం ఉన్నట్లు మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి.
స్విస్ బంగారం ఎగుమతుల్లో 34 శాతం క్షీణత
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారం శుద్ధి, రవాణా కేంద్రమైన స్విట్జర్లాండ్ నుంచి ఎగుమతులు తగ్గడం భౌతిక డిమాండ్ మందగమనానికి అద్దం పడుతోంది. అక్టోబర్ నెలలో స్విట్జర్లాండ్ బంగారం ఎగుమతులు అంతకుముందు నెలతో పోలిస్తే 34 శాతం తగ్గి 109.7 మెట్రిక్ టన్నులకు పడిపోయాయి. బ్రిటన్కు సరఫరాలు తగ్గడమే ఇందుకు కారణమని గురువారం విడుదలైన స్విస్ కస్టమ్స్ గణాంకాలు వెల్లడించాయి.
వెండి, ప్లాటినం ధరలకూ తప్పని నష్టాలు
బంగారం బాటలోనే ఇతర విలువైన లోహాల ధరలు కూడా శుక్రవారం భారీగా క్షీణించాయి. స్పాట్ వెండి 3.5 శాతం తగ్గి ఔన్సు 41.25 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం 3.6 శాతం పడిపోయి 1,299.25 డాలర్ల వద్ద నిలవగా, పల్లాడియం 3.3 శాతం క్షీణించి 879.47 డాలర్లకు తగ్గింది. బలమైన డాలర్, వడ్డీ రేట్ల పెంపు భయాలతో ఈ మూడు లోహాలు కూడా వారపు నష్టాల దిశగానే పయనిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More