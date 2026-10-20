ఆల్టైమ్ గరిష్ఠం నుంచి 26% తగ్గిన పసిడి.. ఈ దీపావళికి భారతీయుల ప్లాన్ ఏంటి?
పసిడి ధరలు ఆల్టైమ్ గరిష్ఠాల నుంచి 26 శాతం మేర దిగిరావడంతో ఈ పండుగ సీజన్లో భారతీయ కొనుగోలుదారులు సరికొత్త వ్యూహాలు వేస్తున్నారు. ఆభరణాల కంటే తేలికపాటి జ్యూయలరీ, డిజిటల్ గోల్డ్, ఈటీఎఫ్ల వైపు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు.
పండుగల సీజన్ ప్రారంభమవ్వడంతో దేశంలో పసిడి కొనుగోళ్లు మళ్లీ ఊపందుకుంటున్నాయి. అయితే, గతంతో పోలిస్తే ఈసారి భారతీయ కుటుంబాల కొనుగోలు శైలిలో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో నమోదైన ఆల్ టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయిల నుంచి బంగారం ధరలు దాదాపు 26 శాతం మేర దిగివచ్చినప్పటికీ, పసిడి ప్రియులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు చూస్తున్నారు. బరువు తక్కువగా ఉండే లైట్వెయిట్ ఆభరణాలు, గోల్డ్ కాయిన్లు, బార్లు, డిజిటల్ గోల్డ్ సహా గోల్డ్ ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ల (ఈటీఎఫ్) వైపు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయంపైనే మార్కెట్ చూపు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం, బాండ్ ఈల్డ్స్ తగ్గడంతో పసిడి ధరలు కోలుకునేందుకు యత్నిస్తున్నాయి. ట్రేడింగ్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు 0.1 శాతం పెరిగి 4,145.22 డాలర్లకు చేరగా, డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ 4,164.70 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడ్డాయి. అక్టోబర్ 27-28 తేదీల్లో జరగనున్న యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ సమావేశంపై పెట్టుబడిదారులు తీవ్ర ఆసక్తితో ఉన్నారు.
సీఎమ్ఈ (CME) ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం.. అక్టోబర్ భేటీలో వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతారని 82 శాతం మంది భావిస్తుండగా, డిసెంబర్లో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 89 శాతం అవకాశాలు ఉన్నాయని అంచనా వేస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే పసిడిపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గడం, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పడిపోవడం బంగారానికి కొంత ఊరటనిచ్చాయని పీఎల్ క్యాపిటల్ కమోడిటీస్ హెడ్ ఆశిష్ రాజోదియా విశ్లేషించారు.
ఊపందుకున్న ఈటీఎఫ్లు, డిజిటల్ గోల్డ్
ధరల భారాన్ని తట్టుకునేందుకు పెట్టుబడిదారులు డిజిటల్ ఉత్పత్తుల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఆగస్టు నెలలో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలోకి ఏకంగా రూ.2,596.70 కోట్ల నికర పెట్టుబడులు వచ్చాయి. జులైలోని రూ.1,559 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల. గడిచిన మూడు నెలలుగా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ల్లోకి సానుకూల ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. దీంతో మొత్తం మేనేజ్మెంట్లోని ఆస్తులు (AUM) రూ.1.91 లక్షల కోట్లకు చేరాయి.
మరొకవైపు, జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు డిజిటల్ గోల్డ్ కొనుగోళ్లు నెలకు సగటున రూ.2,500 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఆగస్టులో ఇవి వార్షిక ప్రాతిపదికన 110 శాతం పెరిగాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX) వేదికగా రోజువారీ సగటు ట్రేడింగ్ టర్నోవర్ 38 శాతం పెరిగి రూ.29,500 కోట్లకు చేరడం విశేషం.
తగ్గిన భౌతిక బంగారం దిగుమతులు
డిజిటల్ బంగారంపై ఆసక్తి పెరుగుతున్నప్పటికీ, భౌతిక రూపంలో బంగారం కొనుగోళ్లు కాస్త మందగించాయి. ఆగస్టు నెలలో భారత్ పసిడి దిగుమతులు 2.3 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి. ఇది జులై కంటే 45 శాతం, గతేడాది ఆగస్టుతో పోలిస్తే 58 శాతం తక్కువ. స్థానిక మార్కెట్లో పాత ఆభరణాలను ఇచ్చి కొత్తవి తీసుకునే ధోరణి పెరిగింది. సెప్టెంబర్ 11 నాటికి డిస్కౌంట్ ఔన్సుకు 78 డాలర్లకు విస్తరించింది.
దసరా, దీపావళి సీజన్ నాటికి 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1.48 లక్షల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుందని బ్రిక్వర్క్ రేటింగ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ రాజీవ్ శరన్ తెలిపారు.
"ఈ పండుగ సీజన్లో మారినది భారతీయుల బంగారం ప్రేమ కాదు.. వారు కొనుగోలు చేసే విధానం మాత్రమే. కుటుంబాలు తమ బడ్జెట్ను మార్చుకోలేదు, కానీ బరువు తక్కువగా ఉండే ఆభరణాలను ఎంచుకుంటూ పెట్టుబడి సాధనాల వైపు అడుగులు వేస్తున్నాయి" అని రాజీవ్ శరన్ స్పష్టం చేశారు. స్వల్పకాలంలో బంగారం ధరలు 5 శాతం పరిధిలోనే ఇటు అటూగా కదిలే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు.
దీపావళికి పసిడి పెరుగుతుందా?
భారత్లో పండుగలు, వివాహాల సీజన్ డిమాండ్ పెంచినప్పటికీ, అంతర్జాతీయంగా అమెరికా వడ్డీ రేట్ల విధానం, ద్రవ్యోల్బణం, చమురు ధరలు పసిడి దిశను నిర్దేశిస్తాయని ఆమ్నిసైన్స్ క్యాపిటల్ సీఈఓ వికాస్ గుప్తా అభిప్రాయపడ్డారు.
"రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నాయి. అయితే ఈ రెండూ ఒకేసారి జరగడం సాధ్యపడదు" అని వికాస్ గుప్తా విశ్లేషించారు. కేంద్రీయ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు బంగారానికి మద్దతు ఇస్తున్నప్పటికీ, యూఎస్ ఫెడ్ నిర్ణయాలు అంతర్జాతీయ ధరలపై ఒత్తిడి తేవచ్చని, కాబట్టి భారత్లో పండుగల వేళ స్వల్పంగా పెరిగి ఆ తర్వాత స్థిరీకరించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
మొత్తానికి పసిడి ప్రియులకు ఇటీవల తగ్గిన ధరలు కొంత ఉపశమనం ఇచ్చినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు రాబోయే రోజుల్లో పసిడి పయనాన్ని తీర్చిదిద్దనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More