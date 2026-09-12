పసిడిపై క్రూడ్ సెగ: బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయ్? కీలక స్థాయిలివే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు మంటలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలతో బంగారం ధరలపై తీవ్ర ఒత్తిడి నెలకొంది. అయితే డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనపడటంతో దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్లో ధరలు పడిపోకుండా స్థిరంగా నిలదొక్కుకున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి పరుగులకు అడ్డుకట్ట పడింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు అనూహ్యంగా ఎగబాకడం, ఫలితంగా ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే ప్రమాదం ఉండటంతో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చనే వార్తలు విస్తరించాయి. ఈ పరిణామాలు పసిడి రంగాన్ని ప్రతికూలంగా మార్చాయి. అంతర్జాతీయంగా పసిడి ధరలు క్షీణించినప్పటికీ, దేశీయంగా రూపాయి విలువ చారిత్రాత్మక కనిష్ఠానికి దిగజారడం వల్ల భారత మార్కెట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోకుండా మద్దతు లభించింది.
గ్లోబల్ మార్కెట్లో పసిడి స్వారీకి బ్రేక్
కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో డిసెంబర్ బంగారం కాంట్రాక్ట్ వారంలో 1.50 శాతం క్షీణించి పౌన్సుకు 4,408.90 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. ఒకానొక దశలో 4,488.80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయిన పసిడి, 4,500 డాలర్ల నిరోధక స్థాయిని అందుకోవడంలో విఫలమై వెనక్కి తగ్గింది. అంతర్జాతీయంగా పసిడి, వెండి ధరలకు ఇది వరుసగా మూడో వారపు క్షీణత కావడం గమనార్హం.
అయితే భారతీయ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో మాత్రం పసిడి 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,784 వద్ద ముగిసింది. సాంకేతిక చార్ట్లో 20-డీఈఎంఏ (20-DEMA) స్థాయి కంటే దిగువకు చేరినప్పటికీ, దేశీయంగా బంగారం ధరలు స్థిరమైన పరిధిలోనే కొనసాగుతున్నాయి.
క్రూడ్ ఆయిల్ భయాలు - ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల కలకలం
చమురు ధరల పెరుగుదలే ప్రస్తుత పసిడి క్షీణతకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. "చమురు మళ్లీ కమాడిటీ మార్కెట్ను శాసిస్తోంది. డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్కు 104 డాలర్లు దాటింది. గడిచిన ఐదు సెషన్లలో 9.6 శాతం, గత నెల రోజుల్లో దాదాపు 16 శాతం పెరిగింది" అని ఎన్రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ వివరించారు. అమెరికాలో డీజిల్ ధరలు గాలన్కు 6 డాలర్లు దాటడం ఇంధన వ్యయాల భారాన్ని సూచిస్తోంది.
సెప్టెంబరు 15, 16 తేదీల్లో జరగనున్న యూఎస్ ఫెడ్ సమీక్షలో వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఉండవచ్చని విపణి వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. సెబీ నమోదిత విశ్లేషకుడు అనుజ్ గుప్తా మాట్లాడుతూ, "అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు మంటలు ద్రవ్యోల్బణ భయాలను మళ్లీ పెంచాయి. దీంతో వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి" అని తెలిపారు. గురువారం విడుదలైన అమెరికా ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI) ద్రవ్యోల్బణం 5.4 శాతానికి పెరగడంతో సీఎంఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ ప్రకారం సెప్టెంబరు సమావేశంలో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు అవకాశం 90 శాతానికి చేరింది. దీనికి తోడు యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్స్ 4.975 శాతానికి చేరడం కూడా పసిడిపై తీవ్ర ఒత్తిడిని తెచ్చింది.
భారత మార్కెట్పై రూపాయి ప్రభావం
అంతర్జాతీయంగా ధరలు క్షీణించినా మన దేశంలో పసిడి ధరలు నిలకడగా ఉండటానికి ప్రధాన కారణం రూపాయి బలహీనత. వారంలో డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 1.1 శాతం తగ్గి 95.54 వద్ద ముగిసింది. ఇది గడిచిన నాలుగు నెలల్లో రూపాయికి అతిపెద్ద వారపు క్షీణత. చమురు ధరల భారం, గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరుగుదల వల్ల రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) డాలర్-రూపాయి స్వాప్స్ ద్వారా కొంత నియంత్రించినప్పటికీ, దిగుమతి అయ్యే బంగారం వ్యయం పెరగడం వల్ల ఎంసీఎక్స్లో ధరలకు ఆసరా లభించింది.
పండుగల వేళ కొనుగోళ్లు పుంజుకుంటాయా?
ప్రస్తుత ధరల దిద్దుబాటు పసిడి కొనుగోలుదారులకు అనుకూలమైన పరిణామమని ఆస్పెక్ట్ బులియన్ అండ్ రిఫైనరీ సీఈఓ దర్శన్ దేశాయ్ అభిప్రాయపడ్డారు. "రాబోయే పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ దృష్ట్యా భారత్లో భౌతిక బంగారం డిమాండ్ క్రమంగా పుంజుకుంటుంది. ఇటీవల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడం రీటైల్, జ్యువెలరీ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తోంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పసిడి కీలక మద్దతు, నిరోధక స్థాయిలు
ఎన్రిచ్ మనీ నిపుణుల సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రకారం:
కామెక్స్ గోల్డ్ (COMEX Gold): తక్షణ నిరోధం (Resistance) $4,500–$4,530 పరిధిలో ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రధాన నిరోధక స్థాయి $4,600–$4,630 వద్ద ఎదురుకానుంది. తిరిగి బుల్లిష్ ట్రెండ్ పుంజుకోవాలంటే $4,600 పైన ముగియాల్సి ఉంటుంది. ఇక దిగువన తక్షణ మద్దతు (Support) $4,340–$4,370 వద్ద ఉండగా, ఆ తర్వాత కీలక మద్దతు $4,200–$4,230 వద్ద లభిస్తుంది.
ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ (MCX Gold): తక్షణ నిరోధం రూ. 1,54,000–రూ. 1,54,700 వద్ద, ఆ తదుపరి ప్రధాన నిరోధం రూ. 1,56,300–రూ. 1,57,000 వద్ద ఉన్నాయి. దిగువన తక్షణ మద్దతు రూ. 1,50,000–రూ. 1,50,700 వద్ద, తదుపరి కీలక మద్దతు రూ. 1,47,300–రూ. 1,48,000 వద్ద కనిపిస్తున్నాయి. సూచీ రూ. 1,52,000 పైన ఉన్నంత వరకు మార్కెట్ నిర్మాణం స్థిరంగానే ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More