తగ్గిన బంగారం ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా 8 నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల ప్రభావంతో నవంబర్ 12న బంగారం ధరలు వారం రోజుల కనిష్ఠానికి చేరాయి. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, డాలర్ బలపడటంతో పసిడిపై ఒత్తిడి పెరిగింది. హైదరాబాద్, ముంబై, దిల్లీ సహా 8 ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు ఇవే.
హైదరాబాద్: పసిడి ప్రియులకు, ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు గురువారం (నవంబర్ 12) కాస్త ఊరట లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బలహీన సంకేతాల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు వారం రోజులకు పైగా కనిష్ఠ స్థాయికి దిగివచ్చాయి. అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాలకు మించి బలంగా నమోదు కావడం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మళ్లీ వడ్డీ రేట్లను పెంచవచ్చన్న ఆందోళనలు ఇందుకు ప్రధాన కారణమయ్యాయి. దీనికి తోడు అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలపడటంతో అంతర్జాతీయంగా పసిడిపై ఒత్తిడి పెరిగిందని రాయిటర్స్ నివేదిక వెల్లడించింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి కదలికలు
అంతర్జాతీయ విపణిలో 0506 జీఎంటీ సమయానికి స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.2 శాతం తగ్గి ఔన్సు 3,977.99 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. అంతకుముందు నవంబర్ 4 తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయిని తాకింది. అటు డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర 0.4 శాతం క్షీణించి 3,983.20 డాలర్లకు చేరింది.
"అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, దానికి అనుగుణంగా వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం మార్కెట్లో చెప్పుకోదగ్గ దిద్దుబాటు కనిపించింది. అయితే, మార్కెట్లు తదుపరి దిశ కోసం స్పష్టంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాయని భావిస్తున్నాను" అని టేస్టీలైవ్ (Tastylive) గ్లోబల్ మాక్రో హెడ్ ఇలియా స్పివాక్ పేర్కొన్నారు.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో ధరలు ఇలా..
అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్ పైనా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నవంబర్ 12న సమాచారం రాసే సమయానికి బులియన్ వెబ్సైట్ గణాంకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా 10 గ్రాముల మేలిమి బంగారం ధర ₹1,39,510 వద్ద ట్రేడవుతోంది. కిలో వెండి ధర ₹1,83,010 వద్ద కొనసాగుతోంది. వివిధ నగరాల్లోని స్థానిక పరిస్థితుల ఆధారంగా రిటైల్ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ సహా దక్షిణాది నగరాల్లో నేటి రేట్లు
జాతీయ, అంతర్జాతీయ ట్రెండ్కు అనుగుణంగా దక్షిణాది ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల, 22 క్యారెట్ల, 18 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు), 999 ఫైన్ వెండి (కిలో) ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్: భాగ్యనగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,450గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,27,829, 18 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,04,588 వద్ద ఉన్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,83,320గా కొనసాగుతోంది.
బెంగళూరు: కర్ణాటక రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,360కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,27,747, 18 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,04,520 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,83,040గా ఉంది.
చెన్నై: తమిళనాడు రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,650గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,28,013, 18 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,04,738 వద్ద ఉన్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ₹1,83,430 పలుకుతోంది.
కోయంబత్తూరు: ఈ నగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,39,630 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,27,994, 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,04,723గా ఉన్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,83,560గా నమోదైంది.
ముంబై, దిల్లీ సహా ఇతర మెట్రో నగరాల్లో ధరలు
దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై, దేశ రాజధాని దిల్లీ సహా ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో గురువారం నమోదైన బులియన్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ముంబై: ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,250గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,27,646, 18 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,04,438 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,82,680గా నమోదైంది.
దిల్లీ: దేశ రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,010 వద్ద కొనసాగుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,27,426, 18 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,04,258 వద్ద ఉన్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,82,580గా ఉంది.
కోల్కతా: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధానిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,39,060 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర ₹1,27,472, 18 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,04,295గా నమోదయ్యాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ₹1,82,650 వద్ద ఉంది.
అహ్మదాబాద్: గుజరాత్ ప్రధాన నగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,39,410గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,27,793, 18 క్యారెట్ల పసిడి ₹1,04,558 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. కిలో 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,83,270గా కొనసాగుతోంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. బంగారం, వెండి మార్కెట్లలో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More