మరింత దిగొచ్చిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ కఠిన సంకేతాలతో డాలర్ బలపడటంతో దేశీయ మార్కెట్లో గురువారం (నవంబర్ 19న) బంగారం, వెండి ధరలు మరింత తగ్గాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ఏడాది కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హైదరాబాద్: పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి మరింత ఊరట లభించింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) అధికారుల కఠిన వ్యాఖ్యలతో డాలర్ విలువ, ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు పెరగడంతో దేశీయ మార్కెట్లో గురువారం (నవంబర్ 19న) పసిడి, వెండి ధరలు మరింత దిగొచ్చాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఏడాదికి పైగా కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోవడం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్పై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపింది.
భారత్లో ప్రస్తుతం శుభకార్యాల సీజన్ నడుస్తుండటంతో పసిడి ధరల తగ్గుదల సామాన్య కొనుగోలుదారులకు కలిసొచ్చే అంశంగా మారింది. అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేసేందుకు వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందన్న ఫెడ్ సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షిత పెట్టుబడుల నుంచి డాలర్ వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. ఫలితంగా విలువైన లోహాలపై అమ్మకాల ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది.
అంతర్జాతీయ, ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్లలో పసిడి పతనం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర గురువారం ఏడాదికి పైగా కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయిందని సీఎన్బీసీ (CNBC) నివేదించింది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ నుంచి వెలువడిన కఠిన సంకేతాలు వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలను పెంచాయని, తద్వారా డాలర్, ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు బలపడ్డాయని పేర్కొంది. మధ్యాహ్నం 1:47 గంటల ఈటీ (ET) సమయానికి స్పాట్ గోల్డ్ 2.9 శాతం క్షీణించి ఔన్స్ 3,739.39 డాలర్లకు పడిపోయింది. అంతకుముందు సెషన్లో ఒక దశలో ఔన్స్ 3,734.76 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. 2025 సెప్టెంబర్ 26 తర్వాత ఇదే అత్యల్ప స్థాయి కావడం గమనార్హం. డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ సైతం 3.2 శాతం పతనమై ఔన్స్ 3,741.80 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లోనూ ఇదే ధోరణి కనిపించింది. ఉదయం 9:13 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.78 శాతం నష్టపోయి 10 గ్రాములు రూ.1,29,440 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, ఎంసీఎక్స్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 0.51 శాతం తగ్గి కిలో రూ.1,60,670 వద్ద కదలాడింది.
24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్లు, 999 వెండి మధ్య తేడా ఏమిటి?
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి వివిధ స్వచ్ఛత ప్రమాణాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. బంగారంలో 24 క్యారెట్లను అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఇది మృదువుగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువ మన్నిక, దృఢత్వం ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా 999 వెండి (99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండి) అనేది అత్యధిక స్వచ్ఛత కలిగిన రూపం. దీనిని ప్రధానంగా వెండి కడ్డీలు (బార్స్), నాణేల వంటి పెట్టుబడి అవసరాల కోసం వినియోగిస్తారు.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు (నవంబర్ 19)
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో గురువారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,29,370 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,18,589 వద్ద నమోదైంది. కిలో 999 స్వచ్ఛత గల వెండి ధర రూ.1,60,300గా ఉంది. దేశంలోని ఆరు ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
|నగరం
|24కే బంగారం (10 గ్రా.)
|22కే బంగారం (10 గ్రా.)
|999 వెండి (కిలో)
|హైదరాబాద్
|₹1,29,370
|₹1,18,589
|₹1,60,300
|న్యూఢిల్లీ
|₹1,28,980
|₹1,18,232
|₹1,60,100
|ముంబై
|₹1,29,200
|₹1,18,433
|₹1,60,370
|బెంగళూరు
|₹1,29,300
|₹1,18,525
|₹1,60,500
|కోల్కతా
|₹1,28,990
|₹1,18,241
|₹1,59,840
|చెన్నై
|₹1,29,540
|₹1,18,745
|₹1,60,510
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ కదలికలు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలకు అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లోనూ బంగారం, వెండి ధరల్లో ఒడిదుడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. స్థానిక పన్నులు, తయారీ ఛార్జీల ఆధారంగా ఆయా నగరాలు, నగల దుకాణాలను బట్టి రిటైల్ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More