భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి చేరువలో పసిడి కదలాడుతుండగా, వెండి కిలోకు రూ.4,940 తగ్గింది. నవంబర్ 18న హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24కే, 22కే బంగారం, వెండి ధరల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హైదరాబాద్: పసిడి ప్రియులకు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లో ఆభరణాలు కొనాలనుకునే సామాన్యులకు ఊరటనిచ్చే వార్త. దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బుధవారం (నవంబర్ 18న) బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. అంతర్జాతీయ ప్రతికూల సంకేతాలతో పసిడి ధర 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి చేరువలో కదలాడుతుండగా, వెండి సైతం వరుస నష్టాలను మూటగట్టుకుంది. ఒక్కరోజే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.2,540 తగ్గగా, వెండి కిలోకు ఏకంగా రూ.4,940 మేర దిగొచ్చింది.
సాధారణంగా భారత్లో నవంబర్ నెలలో శుభకార్యాలు, పెళ్లిళ్ల సందడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి కీలక సమయంలో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా తగ్గడం కొనుగోలుదారులకు కలిసొచ్చే అంశం. ఉదయం 9:06 గంటల గణాంకాల ప్రకారం, దేశీయ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,32,300కు చేరింది. ఇక ఆభరణాల తయారీలో వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,21,275 వద్ద నిలిచింది. మరోవైపు 999 స్వచ్ఛత గల కిలో వెండి ధర రూ.1,65,400కు పడిపోయింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్, ఎంసీఎక్స్లోనూ అదే ఒత్తిడి
దేశీయ మార్కెట్లతో పాటు అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లోనూ ఉదయం ట్రేడింగ్లో విలువైన లోహాలు నష్టాల్లోనే కొనసాగాయి. అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర 1.35 శాతం క్షీణించి 3,797 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. స్పాట్ వెండి ధర 2.67 శాతం పడిపోయి ఔన్స్ సుమారు 46 డాలర్ల వద్ద కదలాడుతోంది.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లోనూ అమ్మకాల ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది. డిసెంబర్ నెల బంగారం ఫ్యూచర్స్ 1.88 శాతం తగ్గి రూ.1,31,700 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, డిసెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 2.96 శాతం క్షీణించి రూ.1,64,687 వద్ద నిలిచింది.
స్వచ్ఛతను బట్టి ధరల్లో వ్యత్యాసం
మార్కెట్లో బంగారం, వెండి వివిధ స్వచ్ఛత ప్రమాణాల్లో లభిస్తాయి. బంగారంలో 24 క్యారెట్లను అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా పరిగణిస్తారు. అయితే, ఇది మృదువుగా ఉండటం వల్ల ఆభరణాల తయారీకి దృఢత్వం ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా వెండిలో 999 స్వచ్ఛత గల లోహాన్ని నాణేలు, కడ్డీల (బార్స్) తయారీకి వాడతారు. ఆభరణాల తయారీలో 925 స్వచ్ఛత గల స్టెర్లింగ్ సిల్వర్ను విస్తృతంగా వినియోగిస్తారు.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు (నవంబర్ 18, 2026)
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బుధవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,32,290 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,21,266 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో 999 వెండి ధర రూ.1,65,440, 925 వెండి ధర రూ.1,53,032గా నమోదైంది. దేశంలోని ఆరు ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
|నగరం
|24కే బంగారం (10 గ్రా.)
|22కే బంగారం (10 గ్రా.)
|999 వెండి (కిలో)
|925 వెండి (కిలో)
|హైదరాబాద్
|₹1,32,290
|₹1,21,266
|₹1,65,440
|₹1,53,032
|న్యూఢిల్లీ
|₹1,31,850
|₹1,20,863
|₹1,64,900
|₹1,52,533
|ముంబై
|₹1,32,080
|₹1,21,073
|₹1,65,180
|₹1,52,792
|బెంగళూరు
|₹1,32,380
|₹1,21,348
|₹1,65,290
|₹1,52,893
|కోల్కతా
|₹1,31,910
|₹1,20,918
|₹1,64,960
|₹1,52,588
|చెన్నై
|₹1,32,460
|₹1,21,422
|₹1,65,660
|₹1,53,236
ధరలు ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?
బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి గల కారణాలను మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమోడిటీస్ అనలిస్ట్ మానవ్ మోదీ విశ్లేషించారు. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ అధికారులు ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేసేలా చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలతో వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు బలపడ్డాయి. ఫలితంగా పసిడిలో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయికి చేరువైంది. విలువైన లోహాలన్నింటిలోనూ బలహీనత నెలకొనడంతో వెండి సైతం దాదాపు 3 శాతం మేర నష్టపోయింది.
వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలకు తోడు యూఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు పెరగడం, డాలర్ బలపడటం బులియన్ మార్కెట్ను దెబ్బతీశాయి. ఎలాంటి వడ్డీ రాబడి ఇవ్వని బంగారం వంటి ఆస్తులను కలిగి ఉండే వ్యయం పెరగడం ఇన్వెస్టర్లను అమ్మకాల వైపు నడిపింది. అంతేకాక, టెక్నాలజీ షేర్ల నేతృత్వంలో ఈక్విటీ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న దిద్దుబాటు (కరెక్షన్) ఇతర ఆస్తుల విక్రయాలకు దారితీసింది. స్టాక్ మార్కెట్ నష్టాలను పూడ్చుకునేందుకు ఇన్వెస్టర్లు బంగారం, వెండిని విక్రయిస్తున్నారు.
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలతో మద్దతు లభిస్తుందా?
మరోవైపు, పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పసిడి ధరలకు కొంత మద్దతునిచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇరాన్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ) ఖెష్మ్ ద్వీపం సమీపంలోని యుద్ధనౌకలపై క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు జరిపినట్లు ప్రాంతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అంతకుముందు ఆ ద్వీపంపై జరిగిన దాడిలో పేలుళ్లు, పొగ కనిపించిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రతిదాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే లక్ష్యాలు, ఆస్తి నష్టం, ప్రాణనష్టంపై ఇంకా అధికారిక ధ్రువీకరణ రాలేదు. ఒకవేళ ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమైతే సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనమైన బంగారానికి మళ్లీ గిరాకీ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
"ఫెడరల్ రిజర్వ్ అధికారుల వ్యాఖ్యలు, ట్రెజరీ బాండ్ల రాబడులు, డాలర్ కదలికలతో పాటు పశ్చిమాసియా పరిణామాలను మార్కెట్లు నిశితంగా గమనిస్తూనే ఉంటాయి. ప్రస్తుత ద్రవ్య విధాన ప్రతికూలతలకు భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంతమేర విరుగుడుగా పనిచేసే అవకాశం ఉంది" అని మానవ్ మోదీ వివరించారు.
స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఛార్జీల ఆధారంగా ఆయా నగరాలు, నగల దుకాణాలను బట్టి బంగారం, వెండి రిటైల్ ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చు. కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More