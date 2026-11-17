రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.1.75 లక్షల దిగువకు వెండి.. భారీ పతనానికి 3 కారణాలు ఇవే
జనవరిలో రూ.4 లక్షలు దాటి రికార్డు సృష్టించిన వెండి ధరలు ఏకంగా 60 శాతం మేర కుప్పకూలి రూ.1.75 లక్షల దిగువకు చేరాయి. బలపడుతున్న అమెరికన్ డాలర్, వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు, చైనా పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గడం వంటి అంశాలే ఈ పతనానికి కారణమని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఈ ఏడాది ఆరంభంలో మెరుపు వేగంతో దూసుకెళ్లి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచిన వెండి ధరలు ఇప్పుడు అనూహ్యంగా కుప్పకూలాయి. 2026 జనవరిలో ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో కిలో రూ.4 లక్షల మైలురాయిని దాటిన వెండి, ప్రస్తుతం రూ.1.75 లక్షల దిగువకు పడిపోయింది. రికార్డు స్థాయి గరిష్ఠాల నుంచి దాదాపు 60 శాతం మేర విలువను కోల్పోవడంతో, వెండి పరుగుకు బ్రేక్ పడిందా అన్న చర్చ మార్కెట్ వర్గాల్లో మొదలైంది.
మంగళవారం (నవంబర్ 17) ఎంసీఎక్స్ డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్లో కిలో వెండి ధర అంతకుముందు ముగింపు రూ.1,68,183తో పోలిస్తే 1.3 శాతం పెరిగి రూ.1,70,065 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అయితే అంతకుముందు జరిగిన భారీ పతనం ముందు ఈ స్వల్ప రికవరీ ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ వెండిపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. సోమవారం కామెక్స్ (COMEX) ఫ్యూచర్స్లో వెండి 52 వారాల కనిష్ఠ స్థాయిని తాకి, దాదాపు 4 శాతం నష్టంతో ఔన్సు 47.22 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది.
వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు, సురక్షిత పెట్టుబడులకు పెరిగిన డిమాండ్ కారణంగా జనవరిలో వెండి తొలిసారిగా రూ.4 లక్షల మార్కును తాకింది. 2025లో సాగిన అసాధారణ ర్యాలీతో వెండి ధరలు అత్యధిక స్థాయికి చేరాయని, ఆ తర్వాత భారీ దిద్దుబాటుకు (Correction) గురయ్యాయని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ కమోడిటీ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ కావేరి మోరే తెలిపారు. స్థూల ఆర్థిక ప్రతికూలతలు, పారిశ్రామిక డిమాండ్ తగ్గుతుందన్న ఆందోళనలు, లాభాల స్వీకరణ వెండి ధరలను కిందకు లాగాయి.
మార్జిన్ కాల్స్ కారణంగా బలవంతపు అమ్మకాలు, డిమాండ్ 5 శాతం తగ్గుతుందన్న అంచనాలు, అమెరికా వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఊహాగానాలు వెండి పతనానికి కారణమయ్యాయని ఎస్ఎంసీ గ్లోబల్ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ హెడ్ వందనా భారతి పేర్కొన్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో వెండి ధరల్లో ఒడుదొడుకులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, ఇన్వెస్టర్లు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు డాలర్ కదలికలు, వడ్డీ రేట్ల అంచనాలను గమనించాలని ఆమె సూచించారు.
1. బలపడుతున్న డాలర్, వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలు
అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధానాలపై మారుతున్న అంచనాలు విలువైన లోహాలకు పెద్ద ప్రతికూలంగా మారాయి. డాలర్ విలువ పెరిగితే, ఇతర కరెన్సీలలో కొనుగోలు చేసే వారికి వెండి ఖరీదైనదిగా మారుతుంది. ఇది అంతర్జాతీయ డిమాండ్ను దెబ్బతీస్తుంది.
"బలమైన డాలర్, అధిక వడ్డీ రేట్ల అంచనాల వల్ల వెండిపై పెట్టుబడిదారులకు ఆసక్తి తగ్గింది" అని ఇండస్ఇండ్ సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ జిగర్ త్రివేది వివరించారు. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందన్న అంచనాలు, ప్రభుత్వ బాండ్లపై రాబడులు (Treasury yields) పెరగడం వల్ల వడ్డీ ఆదాయం లేని వెండి వంటి ఆస్తుల ఆకర్షణ తగ్గిందని సాహీ (SAHI) రీసెర్చ్ హెడ్ గౌరవ్ అరోరా పేర్కొన్నారు. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి బలపడటం కూడా దేశీయ మార్కెట్లో వెండి ధరలు తగ్గడానికి ఒక కారణమని కావేరి మోరే అభిప్రాయపడ్డారు.
2. చైనా పారిశ్రామిక డిమాండ్పై ఆందోళనలు
బంగారంతో పోలిస్తే వెండికి పారిశ్రామిక అవసరాలు ఎక్కువ. సౌర విద్యుత్ (Solar energy), ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) రంగాల్లో వెండిని విస్తృతంగా వాడుతారు. చైనాలో సోలార్ ప్యానెల్స్, ఈవీ పరిశ్రమల కార్యకలాపాలు మందగించడంతో పాటు, పారిశ్రామిక వినియోగదారులు వెండి వాడకాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నాలు చేయడం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది.
ఈ ఏడాది వెండి డిమాండ్ సుమారు 3 శాతం తగ్గిందని గౌరవ్ అరోరా తెలిపారు. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి మార్కెట్ పరిమాణం చిన్నది కావడంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ పొజిషన్లను మార్చుకున్నప్పుడు ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయని ఆయన అన్నారు.
మరోవైపు, ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులపై సీఎంఈ (CME) మార్జిన్ నిబంధనలను పెంచడంతో ట్రేడర్లు తమ పొజిషన్లను విక్రయించాల్సి వచ్చిందని కావేరి మోరే చెప్పారు. సిల్వర్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోసం మెటల్స్ ఫోకస్ రూపొందించిన అంచనాల ప్రకారం.. 2026లో ప్రపంచ వెండి డిమాండ్ 5 శాతం, పారిశ్రామిక డిమాండ్ 3 శాతం తగ్గే అవకాశం ఉంది. భారత్లో అధిక ధరలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఖర్చు తగ్గడం వల్ల వెండి ఆభరణాల డిమాండ్ కూడా మందగించింది.
3. భారీగా లాభాల స్వీకరణ
ఏడాది ఆరంభంలో వెండి ధరలు అసాధారణంగా పెరగడంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ లాభాలను సొమ్ము చేసుకోవడానికి (Profit-booking) మొగ్గు చూపారు. స్పెక్యులేటివ్ పొజిషన్లను పెద్ద ఎత్తున విక్రయించడం వల్ల అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు వేగంగా పడిపోయాయని జిగర్ త్రివేది పేర్కొన్నారు. కేవలం ఏ ఒక్క కారణమో కాకుండా, లాభాల స్వీకరణ, పారిశ్రామిక మరియు ఆభరణాల డిమాండ్ తగ్గడం, కఠినమైన అంతర్జాతీయ ఆర్థిక పరిస్థితుల కలయికే ఈ భారీ పతనానికి దారితీసిందని కావేరి మోరే విశ్లేషించారు.
ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేయాలి?
భారీ పతనం తర్వాత కూడా వెండికి ఉన్న దీర్ఘకాలిక పారిశ్రామిక అవసరాలు, సరఫరా కొరత ధరలకు కొంత మద్దతునిస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సమీప భవిష్యత్తులో ఒడుదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు వెండికి 45 డాలర్లు, 40 డాలర్ల వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) ఉందని జిగర్ త్రివేది తెలిపారు. దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్లో కిలో వెండికి రూ.1,55,000 వద్ద మద్దతు ఉందని, ఇన్వెస్టర్లు ఓపికతో వేచి చూడాలని ఆయన సూచించారు.
జనవరిలో నమోదైన రూ.4.20 లక్షల గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి ఎంసీఎక్స్ వెండి దాదాపు 60 శాతం పడిపోయిందని గౌరవ్ అరోరా గుర్తుచేశారు. సాంకేతికంగా రూ.1,66,650 వద్ద కీలక మద్దతు ఉందని, ఒకవేళ ధర దీనికంటే దిగువకు పడిపోతే బలహీనత మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థలవి మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More