స్వల్పంగా పెరిగ బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు ఏడాది కనిష్ఠానికి పడిపోయినా, దేశీయంగా బంగారం, వెండి రేట్లు స్వల్పంగా పెరిగాయి. నవంబర్ 13న హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబయి సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, 999 స్వచ్ఛమైన వెండి తాజా ధరలు ఇవి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు వరుసగా మూడో రోజూ తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, దేశీయ మార్కెట్లో మాత్రం గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా ఎగబాకాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో శాంతి ఒప్పందం కుదురుతుందన్న ఆశలు సన్నగిల్లడం, ముడిచమురు ధరలు పెరగడంతో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి. ఈ అనిశ్చిత పరిస్థితుల ప్రభావం దేశీయ బులియన్ ట్రేడింగ్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ విపణిలో గురువారం పసిడి ధరలు ఏడాది కనిష్ఠ స్థాయికి దిగొచ్చాయి. మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల నడుమ చమురు ధరలు పెరగడంతో, ద్రవ్యోల్బణం ఎగబాకి వడ్డీ రేట్లు అధిక స్థాయిలోనే కొనసాగుతాయన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. ఫలితంగా అంతర్జాతీయ ఇన్వెస్టర్లు బంగారం విక్రయాలకు మొగ్గు చూపారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్, ఎంసీఎక్స్ ట్రెండ్ ఇలా..
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈటీ కాలమానం ప్రకారం గురువారం మధ్యాహ్నం 1:36 గంటలకు స్పాట్ గోల్డ్ ధర 2.7 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 3,881.70 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అంతకుముందు సెషన్లో ఇది 2025 అక్టోబర్ తర్వాత అత్యల్ప స్థాయిని తాకింది. డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ సైతం 2.8 శాతం పతనమై ఔన్సు 3,888.70 డాలర్లకు చేరాయి.
అంతర్జాతీయ సంకేతాలకు భిన్నంగా దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు కనిపించింది. నవంబర్ 13 ఉదయం 9:13 గంటల సమయానికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో పసిడి ఫ్యూచర్స్ 0.71 శాతం లాభపడి 10 గ్రాములు ₹1,37,790 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యాయి. ఇదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 0.40 శాతం పెరిగి కిలో ₹1,80,270 మార్కును తాకాయి. రూపాయి మారకపు విలువ, దేశీయ మార్కెట్ డిమాండ్ వంటి అంశాలు ఇక్కడి ధరలకు దన్నుగా నిలుస్తున్నాయి.
24, 22 క్యారెట్ల బంగారం.. 999 వెండి అంటే ఏమిటి?
రిటైల్ మార్కెట్లో కొనుగోలుదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా వేర్వేరు స్వచ్ఛత గల బంగారం లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దీన్ని ప్రధానంగా నాణేలు, కడ్డీల రూపంలో పెట్టుబడుల కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఆభరణాల తయారీకి మాత్రం 22 క్యారెట్ల బంగారాన్నే వాడతారు. ఇందులో కొద్దిపాటి ఇతర లోహాలను కలపడం వల్ల నగలకు గట్టిదనం, మన్నిక వస్తాయి. ఇక వెండి విషయానికొస్తే, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 'సిల్వర్ 999' రకాన్ని వెండి కడ్డీలు, నాణేల రూపంలో మదుపర్లు కొనుగోలు చేస్తారు.
హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు (నవంబర్ 13)
స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఛార్జీలు, బులియన్ అసోసియేషన్ల నిబంధనల ఆధారంగా నగరాల వారీగా పసిడి, వెండి ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. దేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాల్లో నమోదైన తాజా రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్ 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,38,100, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,26,592, వెండి (కిలో) ₹1,80,870
- చెన్నై 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,38,280, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,26,757, వెండి (కిలో) ₹1,81,110
- ముంబయి 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,37,880, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,26,390, వెండి (కిలో) ₹1,80,580
- కోల్కతా 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,37,700, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,26,225, వెండి (కిలో) ₹1,80,340
- బెంగళూరు 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,37,390, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,26,491, వెండి (కిలో) ₹1,80,720
- ఢిల్లీ 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,37,300, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.) ₹1,25,858, వెండి (కిలో) ₹1,79,630
ప్రధాన నగరాల్లో చెన్నై, హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధరలు కాస్త ఎక్కువగా పలుకుతున్నాయి. పైన పేర్కొన్నవి ప్రాథమిక బులియన్ ధరలు మాత్రమేనని కొనుగోలుదారులు గుర్తుంచుకోవాలి. నగల దుకాణాల్లో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ ధరలకు అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, తయారీ ఛార్జీలు (మేకింగ్ ఛార్జీలు), తరుగు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి షోరూమ్కు వెళ్లే ముందు స్థానిక మార్కెట్లోని తాజా రేట్లను సరిచూసుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More