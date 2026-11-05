బంగారం, వెండి ధరలకు రెక్కలు: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల ఫలితాల ప్రభావంతో అంతర్జాతీయ, దేశీయ మార్కెట్లలో పసిడి, వెండి ధరలు పెరిగాయి. ఎంసీఎక్స్లో బంగారం, వెండి ఫ్యూచర్స్ లాభాల్లో సాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై సహా ప్రధాన నగరాల్లో గురువారం నాటి తాజా 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి ధరల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దేశీయ విపణిలో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం లాభాల బాట పట్టాయి. ఇటీవల ముగిసిన అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో డెమోక్రాట్లు విజయం సాధించి స్వీప్ చేయడంతో అంతర్జాతీయంగా డాలర్ విలువ పడిపోయింది. ఈ పరిణామం బంగారం, వెండికి ఆదరణ పెంచింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం.. డాలర్ పతనం
అమెరికా ఎన్నికల ఫలితాల తదనంతరం బుధవారం అంతర్జాతీయ విపణిలో విలువైన లోహాలు బలమైన ర్యాలీని నమోదు చేశాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర 3.4 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 4,061.30 డాలర్లకు చేరుకోగా, స్పాట్ వెండి 5.1 శాతం ఎగబాకి ఔన్సుకు 52.29 డాలర్ల వద్ద ట్రేడైంది. ఫ్రంట్ మంత్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 3.4 శాతం లాభపడి 4,073 డాలర్ల వద్ద ముగియగా, వెండి ఫ్యూచర్స్ 5.1 శాతం పెరిగి 52.28 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది.
ఎంసీఎక్స్లో బంగారం, వెండి జోరు
అంతర్జాతీయ సూచనలకు అనుగుణంగా దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ ట్రేడింగ్ లాభాల్లో ప్రారంభమైంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.5 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు ₹1,46,030 వద్ద ట్రేడైంది. ఇక ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 1.62 శాతం లాభపడి కేజీ ₹1,91,250కి చేరింది.
2025 రికార్డుల నుంచి 2026లో హెచ్ఛుతగ్గులు
భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితులు, విపణి ఒడుదొడుకుల కారణంగా సురక్షిత పెట్టుబడిగా పరిగణించే పసిడి, వెండికి 2025లో భారీగా డిమాండ్ లభించింది. సీఎన్బీసీ నివేదిక ప్రకారం, 2025 సంవత్సరంలో బంగారం 66 శాతం, వెండి 135 శాతం మేర ఆల్-టైమ్ రికార్డు ర్యాలీని సాధించాయి.
అయితే 2026 ప్రారంభం నుంచి ఈ వేగానికి విరామం పడింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, బాండ్ ఈల్డ్లు దూకుడుగా పెరగడం, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్ల పెంపు సంకేతాలు ఇవ్వడంతో లోహాలపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు (వైటీడీ) బంగారం ధర 6 శాతానికి పైగా తగ్గగా, వెండి ఏకంగా 26 శాతం మేర పతనమైంది.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రిటైల్ ధరలు (నవంబరు 5)
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పరిమాణాల్లో లభిస్తుంది. ఆభరణాల తయారీకి 22 క్యారెట్ల పసిడిని అధికంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇక వెండి నాణాలు, బిస్కెట్లలో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 999 సిల్వర్ను ఉపయోగిస్తారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో గురువారం నాటి రిటైల్ రేట్లు:
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,45,830 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,678 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,91,030
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,46,020 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,853 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,91,290
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,45,510 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,384 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,90,570
ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,45,600 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,467 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,90,730
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,45,880 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,723 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,91,050
కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,45,570 | 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) ₹1,33,439 | వెండి (1 కేజీ) ₹1,90,650
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More