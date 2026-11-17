నేడు బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో తాజా రేట్లు ఇవే
నవంబర్ 17, మంగళవారం నాడు దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారంతో పాటు 999 స్వచ్ఛత గల వెండి తాజా ధరల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
గత సెషన్లో ఎదురైన నష్టాల నుంచి కోలుకుంటూ మంగళవారం (నవంబర్ 17) ఉదయం ట్రేడింగ్లో బంగారం, వెండి ధరలు దేశీయ మార్కెట్లో స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ పసిడి, వెండి సానుకూలంగా కదలాడుతుండటంతో దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో కొనుగోళ్ల మద్దతు లభించింది.
బులియన్స్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ (Bullions.co.in) గణాంకాల ప్రకారం, ఉదయం 9:31 గంటల సమయానికి దేశీయంగా బంగారం ధర రూ.330 పెరిగి రూ.1,35,460కి చేరింది. వెండి ధర కిలోకు రూ.770 లాభపడి రూ.1,69,500 వద్ద నమోదైంది. అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో ఉదయం 9:15 గంటలకు ఔన్సు బంగారం 16.880 డాలర్లు (0.44%) పెరిగి 3,873.290 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా, ఔన్సు వెండి 0.5366 డాలర్లు (1.14%) లాభపడి 47.4972 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్ - MCX) మార్కెట్లోనూ డిసెంబర్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.35 శాతం లాభంతో రూ.1,35,016 వద్ద, డిసెంబర్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.58 శాతం పెరిగి రూ.1,68,842 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు (నవంబర్ 17, 2026)
సాధారణంగా బంగారాన్ని వివిధ స్వచ్ఛత స్థాయిల్లో విక్రయిస్తారు. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనది కాగా, దృఢత్వం కోసం ఆభరణాల తయారీలో 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా వాడుతారు. అలాగే నాణేలు, కడ్డీల కోసం 999 స్వచ్ఛత గల వెండిని, ఆభరణాల కోసం 925 స్వచ్ఛత గల వెండిని వినియోగిస్తారు.
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,35,350 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,24,071 వద్ద ఉంది. కిలో 999 స్వచ్ఛమైన వెండి ధర రూ.1,69,080 కాగా, 925 వెండి రూ.1,56,399 వద్ద కొనసాగుతోంది.
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,35,530, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,24,236 వద్ద నమోదైంది. కిలో 999 వెండి రూ.1,69,310, 925 వెండి రూ.1,56,612 గా ఉంది.
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,34,990, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,23,741 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. కిలో 999 వెండి రూ.1,68,900, 925 వెండి రూ.1,56,233 వద్ద ఉంది.
ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,35,190, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,23,924 వద్ద నమోదైంది. కిలో 999 వెండి రూ.1,69,190, 925 వెండి రూ.1,56,501 వద్ద కొనసాగుతోంది.
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,35,190, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,23,924 గా ఉంది. కిలో 999 వెండి రూ.1,69,270, 925 వెండి రూ.1,56,575 వద్ద ఉంది.
కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,34,910, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,23,668 వద్ద నమోదైంది. కిలో 999 వెండి రూ.1,68,910, 925 వెండి రూ.1,56,242 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
భవిష్యత్తులో ధరల గమనం ఎలా ఉండబోతోంది?
అమెరికన్ డాలర్ బలపడటం, బాండ్లపై రాబడులు (Treasury yields) పెరగడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను మరింత కఠినతరం చేస్తుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు 14 నెలల కనిష్ఠ స్థాయిల వద్ద ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమోడిటీస్ అనలిస్ట్ మానవ్ మోదీ వివరించారు. ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు, ఫెడ్ అధికారుల కఠిన వ్యాఖ్యల కారణంగా డిసెంబర్లో 25 బేసిస్ పాయింట్ల వడ్డీ రేటు పెంపునకు 96 శాతం అవకాశం ఉందని మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే పెద్ద స్థాయిలో వడ్డీ రేట్ల సవరణలను పరిశీలించాల్సి ఉంటుందని క్లీవ్ల్యాండ్ ఫెడ్ ప్రెసిడెంట్ హామాక్ సంకేతాలివ్వడం కఠిన ద్రవ్య విధాన అంచనాలకు మరింత బలాన్నిచ్చింది. ప్రస్తుతం యూఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ 103.7 వద్ద ఎగువన కొనసాగుతుండగా, 10 ఏళ్ల యూఎస్ ట్రెజరీ ఈల్డ్ 5 శాతం పైన ట్రేడ్ అవుతోంది.
మరోవైపు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ - AI) కంపెనీల అధిక విలువలు, పెట్టుబడి రాబడులపై ఆందోళనలతో టెక్నాలజీ షేర్లలో అమ్మకాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇతర రంగాల్లో వచ్చిన నష్టాలను పూడ్చుకోవడానికి కొందరు ఇన్వెస్టర్లు లాభాల్లో ఉన్న బంగారం పెట్టుబడులను విక్రయిస్తుండటం కూడా పసిడిపై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. ఇటీవల ఫెడ్ ఛైర్మన్ కెవిన్ వార్ష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సమీప భవిష్యత్తు విధాన దిశపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక వృద్ధి, వడ్డీ రేట్ల గమనంపై ఫెడ్ విధానకర్తల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడానికి మార్కెట్లు ఇప్పుడు ఎఫ్ఓఎంసీ (FOMC) సమావేశ మినిట్స్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాయని మానవ్ మోదీ తెలిపారు. ఈ ఎఫ్ఓఎంసీ సమావేశ మినిట్స్ బుధవారం, నవంబర్ 18న అమెరికా కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు (భారత కాలమానం ప్రకారం గురువారం, నవంబర్ 19 తెల్లవారుజామున 12:30 గంటలకు) విడుదల కానున్నాయి.
(గమనిక: స్థానిక పన్నులు, తయారీ ఛార్జీలను బట్టి వివిధ నగల దుకాణాలు, ప్రాంతాల్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More