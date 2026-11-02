నవంబర్ 2 బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి రేట్లు ఎంతంటే?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరగడం, ద్రవ్యోల్బణ భయాల నేపథ్యంలో పసిడి, వెండి రేట్లు ఒడుదొడుకులకు లోనవుతున్నాయి. దేశీయంగా ఎంసీఎక్స్లో ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకోగా, హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, 999 వెండి రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో నవంబర్ 2 సోమవారం నాడు బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్ప లాభాలతో పుంజుకున్నాయి. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచినప్పటికీ, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల వల్ల మున్ముందు కూడా వడ్డీ రేట్లు గరిష్ఠ స్థాయిలోనే కొనసాగుతాయన్న అంచనాలు విపణిని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి క్షీణత
అంతర్జాతీయ విపణిలో పరిస్థితులు భిన్నంగా మారాయి. ఇంధన ధరల భగ్గుమనడం, నిరంతర ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు యూఎస్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలను బలపరిచాయి. దీంతో శుక్రవారం నాటికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 2.7 శాతం క్షీణించి 3,910.53 డాలర్లకు పడిపోయింది. ఇది 2025 అక్టోబర్ తర్వాత నమోదైన అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయి.
డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించి యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 2.8 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 3,919.60 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. ఫలితంగా, వరుసగా రెండో నెలలోనూ పసిడి క్షీణత బాట పట్టింది. ఈ నెలలోనే ఇప్పటివరకు 5.9 శాతం మేర నష్టపోయింది. మరోవైపు స్పాట్ సిల్వర్ ధర 5.8 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 49.34 డాలర్లకు పరిమితమైంది. 2025 నవంబర్ తర్వాత వెండి ధర 50 డాలర్ల మార్కు కంటే దిగువకు జారడం ఇదే తొలిసారి.
ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ రేట్లు
అంతర్జాతీయ ప్రతికూలతల నడుమ దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ఉదయాన్నే లాభాల్లోకి ప్రవేశించింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో సోమవారం ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.40 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు ₹1,39,400 వద్ద ట్రేడయ్యాడు. ఇక ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 1.15 శాతం లాభపడి కిలోకు ₹1,82,250 నమోదు చేసింది.
పురాతన లోహాల మేళవింపు - క్యారెట్ల ప్రాధాన్యం
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వేర్వేరు స్వచ్ఛతలతో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల రూపాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారంగా పరిగణిస్తారు. 22 క్యారెట్ల బంగారానికి మన్నిక ఎక్కువ కావడంతో ఆభరణాల తయారీకి ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటారు. 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 999 వెండిని ప్రధానంగా వెండి బిస్కట్లు, నాణేలు వంటి పెట్టుబడి సాధనాల తయారీ కోసం ఉపయోగిస్తారు.
దేశీయ ప్రధాన నగరాల్లో రిటైల్ ధరలు (నవంబర్ 2)
హైదరాబాద్:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,39,210
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,673
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,82,080
చెన్నై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,39,460
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,838
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,82,320
న్యూఢిల్లీ:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,38,900
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,325
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,81,610
ముంబై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,38,990
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,408
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,81,930
బెంగళూరు:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,39,100
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,508
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,82,080
కోల్కతా:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,38,810
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,27,643
999 వెండి (1 కిలో): ₹1,81,690
ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లు, ప్రపంచ ముడిచమురు పరిణామాలు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ పాలసీ నిర్ణయాల ఆధారంగా రాబోయే రోజుల్లో పసిడి, వెండి ధరలలో మరింత చలనం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More