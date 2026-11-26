ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
బంగారం, వెండి ధరల పరుగు: హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల నేపథ్యంలో గురువారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, చెన్నై సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, వెండి ధరల వివరాలను చూడండి.
అమెరికాలో బలమైన ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడటంతో, డిసెంబర్లో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు పెంచే అవకాశాలపై అంచనాలు ఊపందుకున్నాయి. ఈ ప్రభావంతో గురువారం (నవంబర్ 26) ఉదయం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు పెరిగాయి.
భారతదేశంలో పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్లలో బంగారం, వెండి కొనుగోళ్లకు ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కదలికలు, రూపాయి విలువ, దిగుమతి సుంకాలు దేశీయ బులియన్ ధరలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రభావితం చేస్తుంటాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తగ్గుముఖం
అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఆందోళనలను తగ్గించలేకపోవడంతో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ఏడాదికి పైగా కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది.
స్పాట్ గోల్డ్ 0.1 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 3,577.28 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. అంతకుముందు ఆగస్టు 2025 తర్వాత అత్యల్ప స్థాయిని తాకింది. ఓ దశలో సెప్టెంబర్ 2025 తర్వాత తొలిసారిగా 3,500 డాలర్ల కీలక స్థాయి కంటే కిందకు పడిపోయింది. సీఎన్బీసీ నివేదిక ప్రకారం డిసెంబర్ డెలివరీ అమెరికా గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.73 శాతం తగ్గి 3,535.8 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడ్డాయి.
ఎంసీఎక్స్, స్వచ్ఛత వివరాలిలా
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఉదయం 9.13 గంటల సమయంలో ఎంసీఎక్స్ బంగారం 10 గ్రాములకు 1.20 శాతం పెరిగి రూ. 1,23,370 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ కిలోకు సుమారు 2.73 శాతం ఎగసి రూ. 1,47,700 వద్దకు చేరింది.
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వేర్వేరు స్వచ్ఛతలలో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా నిలుస్తుంది. ఎక్కువ మన్నిక కోసం ఆభరణాల తయారీలో సాధారణంగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని వాడతారు. 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన వెండిని సిల్వర్ 999గా పిలుస్తారు. వెండి కడ్డీలు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడుల కోసం దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి ధరలు (నవంబర్ 26)
దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, సిల్వర్ 999 ఫైన్ ధరల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.
|నగరం
|24 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు)
|22 క్యారెట్లు (10 గ్రాములు)
|సిల్వర్ 999 ఫైన్ (1 కిలో)
|న్యూఢిల్లీ
|రూ. 1,22,930
|రూ. 1,16,950
|రూ. 1,47,180
|ముంబై
|రూ. 1,23,060
|రూ. 1,17,080
|రూ. 1,47,910
|బెంగళూరు
|రూ. 1,23,160
|రూ. 1,17,170
|రూ. 1,48,030
|కోల్కతా
|రూ. 1,22,900
|రూ. 1,16,920
|రూ. 1,47,710
|హైదరాబాద్
|రూ. 1,23,260
|రూ. 1,17,260
|రూ. 1,48,140
|చెన్నై
|రూ. 1,23,420
|రూ. 1,17,420
|రూ. 1,48,340