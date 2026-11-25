ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
Gold Price Today 25th Nov: బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్లో నేటి తాజా రేట్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలతో బుధవారం బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడికి లోనయ్యాయి. దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం రూ.1,22,570 వద్ద, కిలో వెండి రూ.1,45,530 వద్ద ఉన్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో బుధవారం (నవంబర్ 25) బంగారం, వెండి ధరలు ఒత్తిడికి గురయ్యాయి. క్రితం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎదురైన నష్టాలు నేటికీ కొనసాగుతూ ఈ విలువైన లోహాల ధరలు తగ్గాయి.
ట్రేడింగ్ వ్యూ (TradingView) గణాంకాల ప్రకారం.. భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 9:06 గంటలకు అంతర్జాతీయ స్పాట్ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర 0.16 శాతం తగ్గి 3,551 డాలర్ల వద్ద ట్రేడయింది. స్పాట్ వెండి ధర 0.25 శాతం క్షీణించి ఔన్సు 40.79 డాలర్ల వద్ద నమోదైంది.
దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో బుధవారం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.290 తగ్గి రూ.1,22,570 వద్దకు చేరింది. కిలో వెండి ధర రూ.340 మేర తగ్గి రూ.1,45,530 వద్ద నిలిచింది. ఇక దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ రెండు లోహాలు నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9:10 గంటలకు ఎంసీఎక్స్ (MCX) డిసెంబర్ కాంట్రాక్టు బంగారం ఫ్యూచర్స్ 0.30 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములు రూ.1,21,961 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.44 శాతం క్షీణించి కిలో రూ.1,44,795 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు
బులియన్స్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ (bullions.co.in) వివరాల ప్రకారం 2026 నవంబర్ 25న దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్, 22 క్యారెట్ బంగారం, 999 స్వచ్ఛత వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,460, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,12,255, కిలో 999 వెండి రూ.1,45,290.
- చెన్నై: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,560, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,12,347, కిలో 999 వెండి రూ.1,45,720.
- బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,360, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,12,163, కిలో 999 వెండి రూ.1,45,180.
- ముంబయి: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,270, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,12,081, కిలో 999 వెండి రూ.1,45,060.
- కోల్కతా: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,100, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,11,925, కిలో 999 వెండి రూ.1,44,870.
- న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ బంగారం (10 గ్రాములు) రూ.1,22,060, 22 క్యారెట్ బంగారం రూ.1,11,888, కిలో 999 వెండి రూ.1,44,810.
ధరలపై ఒత్తిడికి కారణాలేమిటి?
ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ను తిరిగి నియమించడంతో ఏఐ పెట్టుబడులపై ఆశలు చిగురించి, నవంబర్ 23న బార్గెయిన్ హంటింగ్, మెరుగైన మదుపర్ల సెంటిమెంట్ కారణంగా ధరలు కొంత పుంజుకున్నాయి. అయినప్పటికీ, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేస్తుందన్న అంచనాలు, ద్రవ్యోల్బణంపై అనిశ్చితి వల్ల బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోందని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కమోడిటీస్ అనలిస్ట్ మానవ్ మోదీ తెలిపారు.
నవంబర్లో అమెరికా వినియోగదారుల విశ్వాస సూచీ దాదాపు రెండేళ్ల గరిష్ఠ స్థాయి అయిన 103.3కు ఎగబాకింది. కార్మిక మార్కెట్పై మెరుగైన అంచనాలు, తగ్గుతున్న ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు దీనికి తోడ్పడ్డాయి. వినియోగదారుల విశ్వాసం బలంగా ఉండటం వల్ల ఆర్థిక దృఢత్వంపై ఆందోళనలు పెరిగి, ద్రవ్య విధానాన్ని సడలించే అవకాశాలు తగ్గుతాయని ఆయన విశ్లేషించారు.
మరోవైపు చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ సహా మరో 14 ఆర్థిక వ్యవస్థలపై అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విస్తృత స్థాయిలో కొత్త సుంకాలు విధించే యోచనలో ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిలో భారత్, చైనా, వియత్నాంపై అధిక సుంకాలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ వార్తలతో టెక్నాలజీ షేర్లలో మళ్లీ అమ్మకాలు మొదలయ్యాయి. నాస్డాక్ ఫ్యూచర్లు సుమారు 2.5 శాతం పడిపోయాయి. వాణిజ్య అనిశ్చితి, ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధిపై ఇది ఆందోళన కలిగిస్తోందని మోదీ పేర్కొన్నారు.
మదుపర్లు ఏం చేయాలి?
డిసెంబర్లో అమెరికా ఫెడ్ 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేటు పెంచే అవకాశం 96.4 శాతంగా ఉన్నట్లు మార్కెట్లు అంచనా వేస్తున్నాయని జియోటస్ డాట్ కామ్ సీఈవో విక్రమ్ సుబ్బురాజ్ చెప్పారు. అమెరికా వినియోగదారుల విశ్వాసం పెరగడంతో సెంట్రల్ బ్యాంక్ కఠిన ద్రవ్య విధానాన్నే కొనసాగిస్తుందన్న అంచనాలు బలపడ్డాయి. వడ్డీ రేట్లు, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పెరిగితే ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని బంగారం ఆకర్షణ తగ్గుతుంది.
నేడు వెలువడనున్న అమెరికా పీసీఈ ద్రవ్యోల్బణ నివేదిక కీలక మలుపు కానుంది. గణాంకాలు బలంగా వస్తే డాలర్కు మద్దతు లభించి విలువైన లోహాల్లో అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ తక్కువగా వస్తే వడ్డీ ఆందోళనలు తగ్గి కొంత ఉపశమనం కలగొచ్చు.
"ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు వెలువడే ముందు మదుపర్లు దూకుడుగా పొజిషన్లు తీసుకోవడం మానుకోవాలి. పెట్టుబడులు పెంచే ముందు అంతర్జాతీయ ధరల నుంచి స్పష్టత కోసం వేచి చూడాలి" అని విక్రమ్ సుబ్బురాజ్ సూచించారు.
(గమనిక: ఇది సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఎంసీఎక్స్, స్టాక్ మార్కెట్, బంగారం పెట్టుబడులు తీవ్రహెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టేముందు అధీకృత సలహాదారును సంప్రదించండి. తాజా వివరాల కోసం ఆర్బీఐ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.)