ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
అమెరికా మార్కెట్లలో ప్రకంపనలు.. ఆర్బీఐ సంయమనం పాటించాలి: ఎస్బీఐ
అమెరికా ఈక్విటీ, గృహ మార్కెట్లలో ఒత్తిడి పెరుగుతోందని, 2001, 2008 సంక్షోభాల కంటే ప్రస్తుత పతనం లోతుగా ఉందని ఎస్బీఐ ఎకోర్యాప్ నివేదిక వెల్లడించింది. డిసెంబర్ పాలసీలో ఆర్బీఐ 50 బేసిస్ పాయింట్ల భారీ వడ్డీ పెంపునకు కాకుండా 25 బేసిస్ పాయింట్లకే పరిమితం కావాలని సూచించింది.
అమెరికా ఆర్థిక మార్కెట్లలో నవంబర్ నెల తీవ్ర ఒడిదొడుకులతో సాగుతోంది. ఈక్విటీ, బాండ్ మార్కెట్లలో ఆందోళనలు పెరుగుతుండగా, 2001 డాట్-కామ్ బబుల్, 2008 ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం నాటి ఒత్తిడి కంటే ప్రస్తుత క్షీణత మరింత తీవ్రంగా ఉందని స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ) పరిశోధన విభాగం 'ఎకోర్యాప్' నివేదిక స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో భారత విధాన నిర్ణేతలు ప్రశాంతంగా, సంయమనంతో వ్యవహరించాలని నివేదిక సూచించింది.
అమెరికా గృహ మార్కెట్లో ముసురుతున్న ఆందోళనలు
కుటుంబాల ఆర్థిక బలహీనతను సూచించే ప్రధాన కొలమానమైన అమెరికా గృహ మార్కెట్లో పలు కారణాలతో ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. అప్పుల భారం పెరగడం మొదటి అంశం కాగా, తనఖా (మార్ట్గేజ్) రుణాలు 13.3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరాయి. వినియోగదారుల క్రెడిట్ వడ్డీ రేట్లు 11.9 శాతం వద్ద ఉండటంతో కుటుంబాలపై అప్పుల నిర్వహణ భారం పెరిగింది.
రుణ వ్యయాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇళ్ల కొనుగోలు శక్తి, డిమాండ్ తగ్గుతున్నాయి. 2026 అక్టోబర్లో 30 ఏళ్ల ఫిక్స్డ్ మార్ట్గేజ్ రేటు 7.28 శాతంగా నమోదైంది (సెప్టెంబర్లో ఇది 7 శాతం దాటింది). దీని ఫలితంగా అక్టోబర్ చివరి నాటికి పెండింగ్ గృహ విక్రయాల సూచీ 63 అనే రికార్డు కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. ఇప్పటికే ఉన్న ఇళ్ల అమ్మకాలు 3.75 మిలియన్లకు తగ్గి, 2010 ఆగస్టు (3.67 మిలియన్లు) తర్వాత అత్యల్ప స్థాయికి చేరాయి.
గృహ యజమానుల ఈక్విటీ జీడీపీలో గణనీయమైన వాటా కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఇళ్ల మార్పిడి (హౌసింగ్ మొబిలిటీ) పెరగడం లేదు. 2020-21లో అత్యల్ప వడ్డీ రేట్లకు రుణాలు తీసుకున్నవారు, ఇప్పుడు ఎక్కువ వడ్డీ భారం పడుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఇళ్లను అమ్మడానికి వెనుకాడుతున్నారు. ఈ 'గోల్డెన్ హ్యాండ్కఫ్స్' ప్రభావం వల్ల పాత ఇళ్ల సరఫరా తగ్గి, లావాదేవీలు మందగించినా ఇళ్ల ధరలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. భవిష్యత్తుపై కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయని ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
బంగారం ఈటీఎఫ్లలో భారీ ప్రవాహం
భవిష్యత్తుపై నెలకొన్న అనిశ్చితితో బంగారం ఈటీఎఫ్లలోకి నవంబర్ మొదటి పక్షంలో రికార్డు స్థాయిలో 706 మిలియన్ డాలర్ల నికర పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అక్టోబర్లో నమోదైన 657 మిలియన్ డాలర్ల నికర ఉపసంహరణల నుంచి ఇది భిన్నమైన మార్పు. గత సంక్షోభాల సమయంలో ఈక్విటీ మార్కెట్లు నీరసించినా, బంగారం, వెండి ధరలు పడిపోయి ఆ తర్వాత కొద్ది నెలల్లోనే రెట్టింపైన పరిస్థితులను ఇది గుర్తుచేస్తోంది.
2026 అక్టోబర్ చివరి నాటికి ఔన్సు 3,875 డాలర్లుగా ఉన్న బంగారం ధర, నవంబర్ 20 నాటికి 8.7 శాతం తగ్గి 3,538 డాలర్లకు చేరింది. అయినప్పటికీ ధరలు తగ్గుతున్న సమయంలోనూ ఈటీఎఫ్ మదుపర్లు కొనుగోళ్లు పెంచారు. గతంలో 2008 సంక్షోభ సమయంలో 2007 అక్టోబర్లో 797 డాలర్లుగా ఉన్న బంగారం, 2009 ఫిబ్రవరి నాటికి 942 డాలర్లకు పెరగగా, ఈటీఎఫ్ ప్రవాహాలు సగటున 1,657 మిలియన్ డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్త అవసరంతో పాటు ద్రవ్యలభ్యత కోసం చేసే లావాదేవీల డిమాండ్ కలిసి కనిపిస్తున్నా, పసిడి పతనం ఆగిపోయే ధోరణి కనిపిస్తోందని నివేదిక పేర్కొంది.
డాట్-కామ్ నాటి కంటే లోతైన మార్కెట్ క్షీణత
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్ విలువలు అధికంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. షిల్లర్ సైక్లికల్లీ అడ్జస్టెడ్ ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (సీఏపీఈ) నిష్పత్తి దీర్ఘకాల సగటు 17-18తో పోలిస్తే, 2026 మే నుంచి దాదాపు 40 చుట్టూనే కొనసాగుతోంది. మే నెలలో ఇది 40.25గా ఉండగా, అక్టోబర్ 2026 వరకు 40 పైన నిలిచింది. 1999 జనవరిలో ఇది 40.57కి, డిసెంబర్లో సుమారు 44.20కి చేరిన డాట్-కామ్ బబుల్ కాలాన్ని ఇది తలపిస్తోంది.
గత క్షీణతలతో పోలిస్తే ప్రస్తుత పతనం మరింత వేగంగా, లోతుగా ఉంది. గరిష్ఠ స్థాయి తర్వాత తొలి 33 ట్రేడింగ్ సెషన్లలో ఎస్అండ్పీ 500 సూచీ ప్రస్తుత విడతలో 11.6 శాతం పడిపోగా, డాట్-కామ్ పతనంలో అదే సమయంలో 7.8 శాతం తగ్గింది. అంటే ప్రస్తుత క్షీణత 3.8 శాతం అధికంగా ఉంది.
2026 అక్టోబర్ 30 నుంచి నవంబర్ 20 మధ్య రెండు తేదీల్లోనూ ఉన్న 499 కంపెనీల ఉమ్మడి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 69.24 ట్రిలియన్ డాలర్ల నుంచి 63.21 ట్రిలియన్ డాలర్లకు తగ్గి, నికరంగా 6.03 ట్రిలియన్ డాలర్లు కరిగిపోయింది. ఈ నష్టంలో ఎన్విడియా వాటానే 1.91 ట్రిలియన్ డాలర్లు (31.6 శాతం) కాగా, టాప్-5 నష్టాల వాటా 48.2 శాతంగా ఉంది. ఎస్అండ్పీ 500లోని 500 షేర్లలో 348 షేర్లు పడిపోయాయి, 149 పెరిగాయి, రెండు మారలేదు. ఈ కాలంలో మీడియన్ రాబడి -3.9 శాతంగా ఉండగా, ఎస్అండ్పీ 500 ప్రైస్ ఇండెక్స్ 8.8 శాతం తగ్గింది.
మరోవైపు 2007-08 సంక్షోభంలో అక్టోబర్ 2008 నుంచి ఫిబ్రవరి 2009 వరకు మార్కెట్ క్యాప్ సుమారు 3 ట్రిలియన్ డాలర్లు తగ్గగా, ఇప్పుడు నవంబర్ 12 నుంచి కేవలం 11 రోజుల్లోనే 3 ట్రిలియన్ డాలర్లు పడిపోయింది.
ఆవిష్కరణలు, అసమాన ఆర్థిక ఫలితాలు
సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు ఫలితాలనిస్తున్న సమయంలోనూ ఆర్థిక ఒడిదొడుకులు రావచ్చని నివేదిక విశ్లేషించింది. ఉదాహరణకు 1847లో బ్రిటన్లో రైల్వే నిర్మాణం జాతీయ జీడీపీలో సుమారు 6.7 శాతాన్ని వినియోగించుకుంది. కానీ 1845 ఆగస్టు గరిష్ఠం నుంచి 1850 ఏప్రిల్ కనిష్ఠం మధ్య రైల్వే షేర్ల ధరలు 57.5 శాతం పడిపోయాయి. కొత్త రవాణా వ్యవస్థ ఏర్పడుతున్నా మదుపర్లు నష్టపోయారు. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) అనేది మేధోపరమైన పని ఖర్చును ప్రాథమికంగా మార్చే స్వభావం కలిగి ఉన్నా, దాని ఆర్థిక ప్రభావాలు అసమానంగా వస్తాయని నివేదిక పేర్కొంది. వ్యవస్థలను సిద్ధం చేయడం, పనితీరును పునఃరూపకల్పన చేయడం, సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడం వంటి వాటికి సమయం పడుతుంది.
ఫెడ్ అంచనాలు.. రూపాయి కదలికలు.. ఆర్బీఐకి సూచన
డిసెంబర్ సమావేశంలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచే అవకాశం ఉందని నివేదిక అంచనా వేసింది. ఈక్విటీ మార్కెట్ల పతనం నేపథ్యంలో 50 బేసిస్ పాయింట్ల భారీ పెంపు అంచనాలు తగ్గి, రేట్లు యథాతథంగా ఉండే అవకాశం దాదాపు 10 శాతానికి చేరింది. 10 ఏళ్ల జీ-సెక్ ఈల్డ్స్ తగ్గుముఖం పట్టి 4.96 శాతం వద్ద కొనసాగుతుండగా, 4.75 శాతం వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
మరోవైపు 2008 నుంచి రూపాయి, డాలర్ ఇండెక్స్ కదలికలను నాలుగు దశలుగా నివేదిక విభజించింది:
- 2008 జనవరి నుంచి 2014 మే వరకు (మొదటి దశ) డాలర్ బలపడటం కంటే రూపాయి పతనం ఎక్కువగా సాగింది.
- 2014 మే నుంచి 2025 ఫిబ్రవరి వరకు (రెండో దశ) డాలర్ కదలికకు దాదాపు సమానంగా రూపాయి బలహీనపడింది.
- 2025 ఫిబ్రవరి నుంచి 2026 సెప్టెంబర్ వరకు (మూడో దశ) రూపాయి, డాలర్ రెండూ క్షీణించినా, రూపాయి పతనం మరింత వేగంగా సాగింది.
- 2026 సెప్టెంబర్ నుంచి (నాలుగో దశ) రూపాయి, డాలర్ రెండూ బలపడుతుండగా, డాలర్ కంటే రూపాయి బలపడటమే ఎక్కువగా ఉండటం సానుకూల అంశం.
ఒక పరిమితి దాటిన తర్వాత మారకపు విలువ క్షీణత భారత్ వంటి దేశానికి షాక్ అబ్జార్బర్గా కాకుండా, ద్రవ్యోల్బణం, బ్యాలెన్స్ షీట్ రిస్కుల ద్వారా షాక్ యాంప్లిఫయర్గా పనిచేస్తుందని నివేదిక స్పష్టం చేసింది. అందువల్ల డిసెంబర్ విధానంలో 50 బేసిస్ పాయింట్ల భారీ వడ్డీ పెంపునకు వెళ్లకుండా, ద్రవ్యోల్బణ గమనానికి అనుగుణంగా 25 బేసిస్ పాయింట్ల పెంపు సరిపోతుందని ఆర్బీఐకి సూచించింది. భారీ పెంపు వల్ల మూలధన ఉపసంహరణలు, రూపాయి అస్థిరత, వృద్ధి ఆందోళనలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.