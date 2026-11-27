ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
పుంజుకుంటున్న బంగారం, వెండి ధరలు.. హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఇవే
దేశీయ మార్కెట్లో శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో రిటైల్ రేట్లు ఎగబాకాయి. నవంబర్ 27న హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 24, 22 క్యారెట్ల పసిడి, 999 వెండి తాజా ధరల వివరాలు ఇవి.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో శుక్రవారం ఉదయం ఆరంభ ట్రేడింగ్లోనే బంగారం, వెండి ధరలు పైకి ఎగబాకాయి. డాలర్ బలపడటం, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల విషయంలో కఠిన వైఖరి తీసుకుంటుందన్న అంచనాల నడుమ నవంబర్ 27న పసిడి, వెండి రేట్లు పెరుగుదల నమోదు చేశాయి.
భారతీయులకు బంగారం కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, సురక్షిత పెట్టుబడి సాధనం కూడా. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ఒడిదొడుకులు, డాలర్ మారకపు విలువ, ద్రవ్యోల్బణ అంచనాలు దేశీయ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలను నిత్యం ప్రభావితం చేస్తాయి.
ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో జోరు
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో ఉదయం 9:53 గంటల సమయానికి ఎంసీఎక్స్ బంగారం ఫ్యూచర్స్ 1.63 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,24,790 వద్ద ట్రేడ్ అయింది. అదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ సుమారు 4.06 శాతం దూసుకెళ్లి కిలో రూ.1,52,530 మార్కును తాకింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో భిన్న ధోరణి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గురువారం బంగారం ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి. ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు కొనసాగుతుండటం, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మరోసారి వడ్డీ రేట్లు పెంచుతుందన్న అంచనాలు బలపడటంతో పసిడిపై ఒత్తిడి నెలకొంది. రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, గురువారం 1901 జీఎంటీ సమయానికి స్పాట్ గోల్డ్ 0.4 శాతం తగ్గి ఔన్సు 3,566.99 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది.
అంతకుముందు బుధవారం నాడు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో 2025 సెప్టెంబర్ తర్వాత తొలిసారిగా స్పాట్ గోల్డ్ మానసికంగా కీలకమైన 3,500 డాలర్ల స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది. అయితే డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ మాత్రం 0.9 శాతం పుంజుకుని 3,565.90 డాలర్లకు చేరాయి.
24, 22 క్యారెట్ల బంగారం.. 999 వెండి ప్రత్యేకత
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వివిధ స్వచ్ఛత ప్రమాణాల్లో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపం కాగా, ఎక్కువ మన్నిక ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని సాధారణంగా ఆభరణాల తయారీకి వినియోగిస్తారు. ఇక 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన 'సిల్వర్ 999'ను వెండి కడ్డీలు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడి అవసరాలకు ఎక్కువగా వాడతారు.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి ధరలు (నవంబర్ 27)
నవంబర్ 27న దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నమోదైన 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు), 999 స్వచ్ఛత వెండి (కిలో) రిటైల్ ధరల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
|నగరం
|24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)
|22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా.)
|999 వెండి (1 కిలో)
|న్యూఢిల్లీ
|₹1,24,350
|₹1,18,300
|₹1,51,990
|ముంబయి
|₹1,24,550
|₹1,18,490
|₹1,52,150
|బెంగళూరు
|₹1,24,540
|₹1,18,580
|₹1,52,270
|కోల్కతా
|₹1,24,380
|₹1,18,330
|₹1,51,950
|హైదరాబాద్
|₹1,24,540
|₹1,18,580
|₹1,52,390
|చెన్నై
|₹1,24,910
|₹1,18,630
|₹1,52,590
స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఛార్జీల కారణంగా ఆయా నగరాల్లో రిటైల్ ధరల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తాయి. కొనుగోలుదారులు ఆభరణాల దుకాణాలకు వెళ్లే ముందు స్థానిక మార్కెట్ రేట్లు, తరుగు, మజూరీ వివరాలను సరిచూసుకోవడం మంచిది.