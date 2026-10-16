మళ్లీ ఎగబాకిన పసిడి, వెండి ధరలు: ప్రధాన నగరాల రేట్లు ఇవే!
అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో దేశీయంగా బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ సహా ప్రధాన నగరాల్లో 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల పసిడితో పాటు వెండి లేటెస్ట్ రేట్లు, ఎంసీఎక్స్ ట్రెండ్స్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
పసిడి ప్రియులకు మళ్లీ షాక్ తగిలింది. పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాల ప్రభావం బులియన్ మార్కెట్పై స్పష్టంగా పడింది. శుక్రవారం (అక్టోబర్ 16) దేశీయ రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా ఎగబాకాయి. యూఎస్, ఇరాన్ మధ్య తీవ్రమవుతున్న వివాదం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
ఉద్రిక్తతల తీవ్రత - అంతర్జాతీయ కారణాలు
"ఇరాన్పై దాడికి తమ రక్షణ దళాలు విభిన్న వ్యూహాలను సిద్ధం చేశాయి" అని సీఎన్ఎన్ గురువారం వెల్లడించింది. ఇందులో తమ వద్ద ఉన్న అత్యంత భారీ బాంబును ప్రయోగించే ఆలోచన కూడా ఉన్నట్లు కథనం పేర్కొంది. మరోవైపు తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం కొనసాగిస్తామని టెహ్రాన్ సైతం స్పష్టం చేసింది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. అంతర్జాతీయ వేదికపై నెలకొన్న ఈ అనిశ్చితి కారణముగానే దేశీయంగా 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధరలతో పాటు వెండి రేట్లు కూడా పెరిగాయి.
ఎంసీఎక్స్ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్
శుక్రవారం ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో బంగారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ 0.11 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,47,970 వద్ద కొనసాగింది. ఇదే సమయంలో ఎంసీఎక్స్ వెండి ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్ 0.51 శాతం ఎగబాకి కిలోకు రూ.2,12,370 వద్ద నమోదైంది.
24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల మధ్య తేడా ఏంటి?
సాధారణంగా రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారాన్ని 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల స్వచ్ఛతలో విక్రయిస్తుంటారు. 24 క్యారెట్ల పసిడిని అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా భావిస్తారు. అయితే ఆభరణాల తయారీకి మాత్రం 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. లోహ మిశ్రమాల కలయిక వల్ల 22 క్యారెట్ల బంగారానికి గట్టితనం వచ్చి నాణ్యమైన ఆభరణాల డిజైనింగ్కు అనుకూలంగా మారుతుంది.
ప్రధాన నగరాల్లో అక్టోబర్ 16నాటి ధరల వివరాలు
న్యూఢిల్లీ:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,47,450
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,163
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,11,620
ముంబై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,47,590
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,291
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,11,650
బెంగళూరు:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,47,710
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,401
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,11,820
కోల్కతా:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,47,400
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,117
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,11,370
హైదరాబాద్:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,47,830
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,511
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,11,990
చెన్నై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,48,020
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ.1,35,685
999 ఫైన్ వెండి (1 కిలో): రూ.2,12,270
భౌగోళిక రాజకీయ సవాళ్లు, కరెన్సీ మార్కెట్లలో డాలర్ సరళికి అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో పసిడి, వెండి ధరల్లో మరిన్ని మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశముంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More