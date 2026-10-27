బంగారం, వెండి ధరల్లో నిలకడ: ప్రధాన నగరాల్లో నేటి 24K, 22K రేట్లివే
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం ధర $4,000 సమీపంలో కొనసాగుతోంది. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ కీలక నిర్ణయం, చమురు ధరల్లో తగ్గుదల నేపథ్యంలో దేశీయంగా హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరల సమగ్ర వివరాలు మీ కోసం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సంకేతాలకు అనుగుణంగా దేశీయ విపణిలో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ వారంలో జరగనున్న ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (ఎఫ్ఓఎంసీ) సమావేశంలో యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచవచ్చనే అంచనాలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఔన్స్ పసిడి ధర $4,000 మార్కుకు దగ్గరగా ట్రేడవుతోంది.
ముందటి సెషన్లో 0.5 శాతం వరకు పుంజుకున్న బులియన్ మార్కెట్, ఆ తర్వాత పెద్దగా మార్పులు లేకుండా సాగింది. అమెరికా కేంద్ర బ్యాంక్ నుంచి వెలువడే వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయంతో పాటు ముడిచమురు ధరల్లో క్షీణత, యూఎస్ - ఇరాన్ మధ్య దౌత్యపరమైన చర్చల పునరుద్ధరణ మార్కెట్లో ఒత్తిడిని కొంతవరకు తగ్గించాయని నివేదిక పేర్కొంది. అక్టోబర్ 27న సింగపూర్ మార్కెట్లో ఉదయం 7:47 గంటల సమయానికి స్పాట్ గోల్డ్ 0.2 శాతం తగ్గి ఔన్స్ $4,007.66 వద్ద నమోదైంది. అలాగే వెండి ధర 0.1 శాతం క్షీణించి ఔన్స్ $53.90 వద్దకు చేరింది. ప్లాటినం, పల్లాడియం లోహాల ధరల్లో పెద్దగా హెచ్చుతగ్గులు కనిపించలేదు.
అంతర్జాతీయ విశ్లేషకుల అంచనాలు
గ్లోబల్ మార్కెట్ పరిస్థితులపై ఆర్థిక నిపుణులు స్పష్టమైన విశ్లేషణను అందించారు. "చమురు ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణ భయాలను పెంచుతోంది. వడ్డీ రేట్ల పెంపు హెచ్చరికలు పసిడిపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయి. అందువల్ల బంగారం ధర ఒక నిర్దిష్టమైన మద్దతు స్థాయిని ఏర్పరచుకోవాల్సి ఉంటుంది" అని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ పీఎల్సీ కమోడిటీస్ రీసెర్చ్ గ్లోబల్ హెడ్ సూకీ కూపర్ వెల్లడించారు. "ప్రస్తుతం పసిడి ధరలు అత్యంత కీలకమైన దశలో ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ బంగారం $3,886 వద్ద సాంకేతిక మద్దతు పొందకపోతే, ఆ మద్దతు శీఘ్రంగా క్షీణించే ప్రమాదముంది" అని ఆమె విశ్లేషించారు.
దేశీయ ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి రేట్లు
మంగళవారం, అక్టోబర్ 27 నాటికి దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో 18 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల బంగారం, 999 ఫైన్ వెండి ధరల వివరాలను బులియన్ విపణి వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్: భాగ్యనగరంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,120 పెరిగి ₹1,43,490 వద్దకు చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,31,533 కాగా, 18 క్యారెట్ల ధర ₹1,07,618 వద్ద ఉంది. ఇక్కడ కేజీ వెండి ధర ₹1,96,370గా నమోదైంది.
ముంబై: దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,270గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,31,331 ఉండగా, 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,07,453గా ఉంది. కేజీ 999 ఫైన్ వెండి ధర ₹1,96,060 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములకు ₹1,43,020గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,31,102 కాగా, 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,07,265 వద్ద నిలిచింది. ఢిల్లీలో కేజీ వెండి ధర ₹1,95,720 వద్ద ఉంది.
బెంగళూరు: బెంగళూరు నగరంలో 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,380గా నిర్ణయించారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,31,432 కాగా, 18 క్యారెట్ల ధర ₹1,07,535 వద్ద ఉంది. కేజీ వెండి ధర ₹1,96,210గా నమోదైంది.
చెన్నై: చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ₹1,43,680గా ఉంటే, 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర ₹1,31,707 వద్ద స్థిరపడింది. 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,07,760 వద్ద నమోదైంది. కేజీ వెండి ధర ₹1,96,630గా ఉంది.
కోల్కతా: కోల్కతా మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ₹1,43,080గా నమోదైంది. 22 క్యారెట్ల పసిడి ధర ₹1,31,157 ఉండగా, 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,07,310 వద్ద ముగిసింది. కేజీ వెండి ధర ₹1,95,800 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అహ్మదాబాద్: అహ్మదాబాద్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి 10 గ్రాములకు ₹1,43,460 వద్ద ఉంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,31,505 నమోదు కాగా, 18 క్యారెట్ల రేటు ₹1,07,595గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర ₹1,96,320గా నిర్ణయించారు.
పెట్టుబడిదారులు గ్లోబల్ మార్కెట్ గమనాన్ని, ఫెడరల్ రిజర్వ్ విధాన నిర్ణయాలను పరిశీలించిన పిదప ముందుకు సాగడం శ్రేయస్కరం.
గమనిక: ఈ వార్తా కథనం కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం ప్రచురించింది. బంగారం, వెండి లేదా ఇతర ఆర్థిక సాధనాల్లో పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించి సలహా పొందవలసిందిగా పాఠకులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More