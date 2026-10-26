ధన్తేరస్కు బంగారం కొంటున్నారా? నాణ్యత, హాల్మార్క్ చెకింగ్ టిప్స్
ధన్తేరస్ సందర్భంగా బంగారం కొనుగోలు చేసేవారు మోసపోకుండా ఉండేందుకు బీఐఎస్ హాల్మార్క్, 6 అంకెల హెచ్యూఐడీ కోడ్, బీఐఎస్ కేర్ యాప్ వినియోగంపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలి. బంగారం నాణ్యత తక్కువగా ఉంటే నష్టపరిహారం కోరే నిబంధనలపై ప్రత్యేక కథనం.
ధన్తేరస్ పండగ వేళ పసిడి కొనుగోలు చేయడం భారతీయ కుటుంబాల్లో ఒక ఆనవాయితీ. అయితే బంగారం ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్న నేపథ్యంలో, నాణ్యతలో చిన్న తేడా వచ్చినా కొనుగోలుదారులు భారీగా సొమ్ము నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. అందుకే ఆభరణాల డిజైన్, ధర మాత్రమే కాకుండా భారతీయ ప్రామాణికాల సంస్థ (బీఐఎస్) నిర్దేశించిన నాణ్యతా ప్రమాణాలను పరిశీలించడం అత్యంత ముఖ్యం.
బీఐఎస్ హాల్మార్క్ అసలు గుట్టు
పుత్తడి ఆభరణం అసలైనదో కాదో తెలుసుకోవడానికి మొదటి ఆధారమే బీఐఎస్ హాల్మార్క్. బీఐఎస్ నిబంధనల ప్రకారం హాల్మార్క్ ఉన్న ప్రతి ఆభరణంపై మూడు రకాల గుర్తులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అందులో బీఐఎస్ లోగో, కేరట్ ఆధారంగా నాణ్యత వివరాలు (ఉదాహరణకు 22 కేరట్ల పసిడికి 22K916, 18 కేరట్లకు 18K750), ఆరు అక్షరాలు-అంకెలతో కూడిన హెచ్యూఐడీ (HUID) కోడ్ ఉంటాయి.
ఆభరణాల ధర వాటిలో ఉండే బంగారం శాతంపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి కొనుగోలుదారులు ఈ వివరాలు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. సమాన బరువు ఉన్న 22 కేరట్ల నగ, 18 కేరట్ల నగ ధరలు ఒక్కటిగా ఉండవు. వినియోగదారులు హాల్మార్క్ ముద్రలను నిశితంగా పరిశీలించడానికి వీలుగా 10 ఎక్స్ (10X) మెగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ను అందుబాటులో ఉంచడంతో పాటు, తమ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ను షాపులో ప్రదర్శించడం స్వర్ణకారులకు నిబంధన.
'బీఐఎస్ కేర్' యాప్తో హెచ్యూఐడీ తనిఖీ
ఆభరణంపై ఉండే 6 అంకెల హెచ్యూఐడీ కోడ్ను వినియోగదారులు స్వయంగా 'బీఐఎస్ కేర్' (BIS Care) యాప్ ద్వారా సరిచూసుకోవచ్చు. ప్లేస్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచి యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, 'Verify HUID' ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి నగలపై ఉన్న కోడ్ను ఎంటర్ చేయాలి.
యాప్లో కనిపించే ఆభరణం నాణ్యత, హాల్మార్క్ వివరాలను మీరు కొనుగోలు చేస్తున్న నగతో సరిపోల్చుకోవాలి. సమాచారంలో ఏమైనా తేడాలుంటే వెంటనే వ్యాపారిని వివరణ కోరాలి. చెవి దిద్దులు వంటి జంటగా అమ్మే ఆభరణాల్లో ప్రతి భాగానికి విడివిడిగా హాల్మార్క్, హెచ్యూఐడీ ముద్రలు ఉండటం నిర్బంధం.
బిల్లో ఇవి తప్పనిసరిగా చూడండి
నగ నాణ్యతను తనిఖీ చేయడమే కాకుండా, వ్యాపారి ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ (బిల్లు)ను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలి. ప్రతి ఆభరణం వివరణ, నికర బరువు, కేరట్ నాణ్యత, హాల్మార్కింగ్ ఛార్జీలను బిల్లో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి.
బంగారం అసలు ధర, తరుగు-మజూరీ (తయారీ) ఛార్జీలు, వర్తించే జీఎస్టీని విడివిడిగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకు నెక్లెస్లలో రత్నాలు లేదా పూసలు ఉంటే, ఆభరణం మొత్తం బరువుకు, అసలు బంగారం బరువుకు తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి పసిడికి ఎంత చెల్లిస్తున్నారు, ఇతర అలంకరణలకు ఎంత అవుతుందో తెలుసుకోవడం అవసరం. భవిష్యత్తులో నగల మార్పిడి లేదా విక్రయంపై ఎలాంటి మినహాయింపులు ఉంటాయో ముందే అడిగి తెలుసుకోవాలి. బిల్పై హెచ్యూఐడీ నంబర్ నమోదు చేయడం ప్రస్తుతానికి ఐచ్ఛికమే అయినప్పటికీ, భవిష్యత్తు వివాదాల పరిష్కారానికి బిల్ను భద్రపరచడం శ్రేయస్కరం.
నాణ్యత తగ్గితే రెట్టింపు పరిహారం
హాల్మార్క్ ఉన్నప్పటికీ ఆభరణంలో పసిడి నాణ్యత తక్కువగా ఉన్నట్లు తేలితే వినియోగదారులకు పరిహారం పొందే హక్కు ఉంటుంది. బీఐఎస్ గుర్తింపు పొందిన 'అస్సేయింగ్ అండ్ హాల్మార్కింగ్ సెంటర్'లో నగలను పరీక్షించుకోవచ్చు.
పరీక్షలో నాణ్యత లోపం తేలితే, ఆ తేడా మొత్తానికి రెట్టింపు పరిహారాన్ని వినియోగదారుడు పొందవచ్చని బీఐఎస్ నిబంధనలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. నిరూపితమైన సందర్భాల్లో టెస్టింగ్ ఛార్జీలను కూడా వ్యాపారే భరించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి కొనుగోలు బిల్లు, టెస్టింగ్ నివేదికను జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలి.
నాణేలు, బిస్కట్లకు హెచ్యూఐడీ వర్తిస్తుందా?
ఆభరణాలకు వర్తించే హెచ్యూఐడీ నిబంధనలు పసిడి నాణేలు, బిస్కట్లకు (బులియన్) పూర్తిగా వర్తించవు. బీఐఎస్ నిబంధనల ప్రకారం ఆభరణాలు, కళాఖండాలకు మాత్రమే ఇది తప్పనిసరి. 999 లేదా 995 స్వచ్ఛత కలిగిన పసిడి నాణేలను బీఐఎస్ ఆమోదం పొందిన రిఫైనరీలు, మింట్ల ద్వారా హాల్మార్క్ చేస్తారు. కాబట్టి నాణేలు కొనేటప్పుడు స్వచ్ఛత సర్టిఫికేషన్, విక్రేత విశ్వసనీయతను పరిశీలిస్తే సరిపోతుంది.
పండుగ సీజన్లో పసిడి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు హాల్మార్క్ గుర్తులను నిశితంగా గమనించి, బీఐఎస్ కేర్ యాప్ ద్వారా ధ్రువీకరించుకోవడం వల్ల మోసపోకుండా మన కష్టార్జితాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More