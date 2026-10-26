స్వల్పంగా పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు: హైదరాబాద్, ఢిల్లీల్లో నేటి రేట్లు ఇవే
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. 24 క్యారెట్లు, 22 క్యారెట్ల బంగారం, 999 వెండి ధరలతో పాటు హైదరాబాద్ సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి రేట్ల వివరాలు ఇవే.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో పసిడి, వెండి ధరలు మళ్లీ కోలుకున్నాయి. ఇటీవలి తగ్గుదల నుంచి ఉపశమనం పొందుతూ సోమవారం (అక్టోబర్ 26) ధరలు స్వల్ప లాభాల దిశగా అడుగులు వేశాయి.
అక్టోబర్ 25 ముగింపు ధరలతో పోలిస్తే, దేశీయంగా 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 0.21 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు ₹1,42,810కి చేరింది. కేజీ వెండి ధర 0.36 శాతం పెరిగి ₹1,97,300 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఎంసీఎక్స్ (MCX) ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లోనూ ఉదయం 9:13 గంటల సమయంలో డిసెంబర్ బంగారం కాంట్రాక్టులు 0.21 శాతం లాభపడి ₹1,42,810 వద్ద, వెండి ఫ్యూచర్స్ 0.37 శాతం పెరిగి ₹1,97,303 వద్ద కొనసాగాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒత్తిడి
దేశీయంగా ధరలు పెరిగినప్పటికీ, గ్లోబల్ మార్కెట్లో పసిడిపై ఒత్తిడి కొనసాగుతోంది. శుక్రవారం నాటి అంతర్జాతీయ ట్రేడింగ్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.6 శాతం క్షీణించి ఔన్సు (31.1 గ్రాములు) 3,998.49 డాలర్లకు పడిపోయింది. జులై మధ్యకాలం తర్వాత పసిడి ధర 4,000 డాలర్ల దిగువకు చేరడం ఇదే తొలిసారి. గత వారంలో బంగారం ధర 4 శాతం తగ్గి, గతేడాది జూన్ తర్వాత అత్యంత భారీ వారపు నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంది. డిసెంబర్ డెలివరీ యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1.3 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు 4,007.90 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడినట్లు సీఎన్బీసీ (CNBC) నివేదిక వెల్లడించింది.
ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు తీవ్రమయ్యాయి. దీంతో రాబోయే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశానికి ముందు వడ్డీ రేట్లను ఉన్నత స్థాయిలోనే కొనసాగిస్తారనే అంచనాలు బలపడటం అంతర్జాతీయంగా పసిడిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది.
ప్రధాన నగరాల్లో పసిడి, వెండి ధరలు
దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లో అక్టోబర్ 26న నమోదైన రిటైల్ రేట్ల వివరాలు:
హైదరాబాద్: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,770 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,873 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,980 (కేజీ)
న్యూఢిల్లీ: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,300 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,442 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,330 (కేజీ)
ముంబై: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,540 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,662 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,670 (కేజీ)
బెంగళూరు: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,650 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,763 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,820 (కేజీ)
కోల్కతా: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,350 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,488 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,410 (కేజీ)
చెన్నై: 24 క్యారెట్ల బంగారం ₹1,42,780 (10 గ్రాములు) | 22 క్యారెట్లు ₹1,30,882 (10 గ్రాములు) | 999 వెండి ₹1,96,509 (కేజీ)
బంగారం, వెండి రకాల ప్రత్యేకత
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం వివిధ స్వచ్ఛత స్థాయిల్లో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారాన్ని అత్యంత స్వచ్ఛమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఆభరణాల తయారీలో మన్నిక కోసం సాధారణంగా 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారు. 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన '999 ఫైన్ సిల్వర్'ను ఎక్కువగా వెండి బిస్కెట్లు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడుల కోసం వినియోగిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More