గరిష్టం నుంచి రూ. 56 వేలు తగ్గిన వెండి.. బంగారం ధరల్లోనూ భారీ పతనం
ఆగష్టు గరిష్ఠాల నుంచి వెండి ధక కిలోకు రూ. 56,000, బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 23,000 చొప్పున తగ్గాయి. అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్ల పెరుగుదల, పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల వల్ల క్రూడాయిల్ మంటలు రేగడంతో పసిడి, వెండి తీవ్ర అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి.
బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. గడిచిన ఆగష్టు నెలలో నమోదు చేసిన రికార్డు స్థాయి గరిష్ఠాల నుంచి వెండి కిలోకు రూ. 56,000 దాకా క్షీణించగా, పసిడి ధర 10 గ్రాములపై రూ. 23,000 మేర తగ్గింది. అమెరికా బాండ్ ఈల్డ్లు పెరగడం, పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాల కారణంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటడం వంటి పరిణామాలు బంగారం, వెండిపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపాయి.
శుక్రవారం నాటి ట్రేడింగ్లో వెండి ధరలు కోలుకునే సంకేతాలేవీ కనిపించలేదు. వరుస నష్టాలను కొనసాగిస్తూ కిలో వెండి మరో రూ. 6,800 తగ్గి రూ. 1,92,800 స్థాయికి పడిపోయింది. 2025 డిసెంబరు తర్వాత వెండి నమోదు చేసిన అత్యంత కనిష్ఠ స్థాయి ఇది. మరోవైపు, ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్లో పసిడి ఫ్యూచర్స్ ధరలు 0.29 శాతం క్షీణించి 10 గ్రాములకు రూ. 1.40 లక్షల సమీపంలో క్లోజ్ అయ్యాయి. ఇది దాదాపు మూడు నెలల కనిష్ఠ స్థాయి.
వరుసగా రెండో నెలలోనూ నష్టాలు
అక్టోబరు నెలలో పశ్చిమాసియా సంక్షోభం తగ్గకపోవడంతో పాటు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) కీలక వడ్డీ రేట్లను మరింత పెంచవచ్చన్న సంకేతాలు పసిడి, వెండి మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. ఫలితంగా, ఈ రెండూ వరుసగా రెండో నెలలోనూ నష్టాల బాటలో పయనిస్తున్నాయి. ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల బాండ్ ఈల్డ్లు హెచ్చడం పసిడి రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారింది. దీనివల్ల అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ద్రవ్య విధానాన్ని మరింత కఠినతరం చేయవచ్చన్న ఆందోళనలు పెట్టుబడిదారులలో వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గత వారం వెలువడిన అమెరికా వినియోగదారుల (CPI), ఉత్పత్తిదారుల (PPI) ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు అంచనాల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఇంధన ధరల పెంపే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ పరిస్థితి కఠిన ద్రవ్య విధానానికే మొగ్గు చూపుతున్నప్పటికీ, అక్టోబరు 27-28 తేదీల్లో జరగనున్న సమావేశంలో ఫెడ్ అధికారులు వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచుతారని భావిస్తున్నారు.
అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం తగ్గకపోవడంతో, ఫెడరల్ రిజర్వ్ మూడేళ్ల విరామం తర్వాత గత సెప్టెంబరులో స్వల్పకాలిక వడ్డీ రేటును పెంచింది. సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణానికి అడ్డుకట్ట వేసే సాధనంగా, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి సమయాల్లో రక్షణ ఇన్వెస్ట్మెంట్గా బంగారాన్ని పరిగణిస్తారు. అయితే, వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు రాబడి ఇచ్చే బాండ్ల వైపు మొగ్గు చూపడంతో, ఎలాంటి రాబడి (Yield) ఇవ్వని పసిడి ఆకర్షణ తగ్గుతుంది.
చమురు మంటలు.. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు
శుక్రవారం బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్కు 115 డాలర్ల సమీపానికి చేరింది. ఇది మే 4న నమోదైన నాలుగు సంవత్సరాల గరిష్ఠ స్థాయి 115.25 డాలర్లకు అత్యంత చేరువగా ఉంది. సౌదీ అరేబియా లక్ష్యాలపై హౌతీ తిరుగుబాటుదారులు దాడులు తీవ్రతరం చేయడం, ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ దాడులు చేయవచ్చనే కథనాలు రావడంతో పశ్చిమాసియా నుంచి చమురు సరఫరాపై ఆందోళనలు పెరిగాయి.
సీఎమ్ఈ (CME) ఫెడ్వాచ్ టూల్ డేటా ప్రకారం.. అక్టోబరు 27-28 తేదీల్లో జరిగే ఫెడ్ భేటీలో వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 9 శాతం అవకాశాలు ఉండగా, డిసెంబరు భేటీలో రేట్లు పెంచేందుకు 81 శాతం సంభావ్యత ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఫెడ్ లక్ష్యమైన 2 శాతం ద్రవ్యోల్బణం సాధన దిశగా పురోగతిని సమీక్షించడానికి అక్టోబరు 29న రానున్న వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయాల (PCE) గణాంకాల కోసం ఇన్వెస్టర్లు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
మరోవైపు, ఫ్రాన్స్లో రాజకీయ అనిశ్చితి, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఇంధన ధరలు 100 డాలర్ల పైన కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ఈసీబీ) గురువారం సమావేశం కానుంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణ ముప్పును అలాగే ఉంచుతోంది.
రికార్డు గరిష్ఠాల నుంచి సగానికి పైగా పతనం
శుక్రవారం నాటి కనిష్ఠ స్థాయిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, వెండి ధర ఈ వారంలో 7.5 శాతం క్షీణించి వరుసగా ఐదో వారం కూడా నష్టాలను నమోదు చేసింది. ఆగష్టులో నమోదైన ఆల్-టైమ్ హై రూ. 2,48,800/కిలో నుంచి వెండి ఇప్పటివరకు రూ. 56,000 మేర పడిపోయింది.
అంతకుముందు నమోదైన ఆల్-టైమ్ రికార్డు గరిష్ఠం రూ. 4,20,048 తో పోలిస్తే, వెండి తన విలువలో సగానికి పైగా కోల్పోయింది. 2025లో వెండి ధరలు ఏకంగా 170 శాతం రాబడిని ఇచ్చిన తర్వాత ఈ స్థాయిలో కరెక్షన్కు గురికావడం గమనార్హం. బంగారం కూడా ఆగస్టులో రూ. 1,64,773 వద్ద నమోదైన గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి తులం (10 గ్రాములు) పై రూ. 23,000 దాకా తగ్గింది.
నిపుణుల విశ్లేషణ.. ముందస్తు అంచనాలు
"అంతర్జాతీయంగా కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో పసిడి ధర 4,000 డాలర్ల వైపు కరెక్ట్ కావడంతో ఈ వారంలో బంగారం 3.5 శాతానికి పైగా క్షీణించి రూ. 1,42,800 స్థాయికి చేరింది. అమెరికా వడ్డీ రేట్ల పెంపు అంచనాలే దీనికి కారణం" అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, రీసెర్చ్ విశ్లేషకుడు జతీన్ త్రివేది పేర్కొన్నారు.
"అధిక వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు, పెరిగిన బాండ్ ఈల్డ్లు బంగారంపై ఒత్తిడిని కొనసాగిస్తున్నాయి. ఫలితంగా రాబడి లేని ఆస్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అయ్యే 'ఆపర్చ్యునిటీ కాస్ట్' పెరుగుతోంది. వచ్చే వారం వెలువడే ఫెడ్ విధాన నిర్ణయమే పసిడి సమీప కాలపు దిశను నిర్దేశించనుంది" అని ఆయన వివరించారు.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఎలాంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందైనా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More