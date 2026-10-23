Gold Price Today: పసిడి ప్రియులకు ఊరట: భారీగా తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. అక్టోబర్ 23న 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై 0.61 శాతం తగ్గి ₹1,42,750కి చేరగా, వెండి కిలోపై 1.93 శాతం క్షీణించి ₹1,96,510కి చేరింది. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబై సహా ప్రధాన నగరాల్లో నేటి పసిడి, వెండి ధరల వివరాలు ఇవే.
దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు శుక్రవారం భారీగా క్షీణించాయి. గత కొద్ది రోజులుగా చోటుచేసుకుంటున్న పతన బాటను కొనసాగిస్తూ పసిడి, వెండి రేట్లు మరింత దిగివచ్చాయి. అక్టోబర్ 23న 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు 0.61 శాతం తగ్గి ₹1,42,750 స్థాయికి చేరుకుంది. అదే సమయంలో కేజీ వెండి ధర 1.93 శాతం మేర క్షీణించి ₹1,96,510గా నమోదైంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గురువారం చివరి సెషన్లో పసిడి ధరలు రెండు వారాల కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయాయి. క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడంతో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు మళ్లీ వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనికి తోడు వచ్చే వారం యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) కీలక వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాన్ని వెల్లడించనుంది. ఈ పరిణామాల మధ్య స్పాట్ గోల్డ్ ధర 2.2 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు $4,051.55 వద్ద ముగిసింది. అలాగే డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన యూఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 2 శాతం క్షీణించి ఔన్సుకు $4,066.20కి చేరింది.
వచ్చే వారం అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో జరగనున్న యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమీక్షా సమావేశంపై పెట్టుబడిదారులు ఉత్కంఠతో ఉన్నారు. ఫెడ్ తీసుకునే నిర్ణయాలు డాలర్ బలంపై, బాండ్ ఈల్డ్స్పై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతాయి. బాండ్ ఈల్డ్స్, వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బంగారంపై ఎలాంటి క్రమబద్ధమైన వడ్డీ ఆదాయం లభించదు కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులకు పసిడి పట్ల ఆకర్షణ తగ్గుతుంది.
ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ అప్డేట్స్
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్ అయిన ఎంసీఎక్స్ (MCX) లోనూ పసిడి, వెండి కాంట్రాక్టులు నష్టాల్లోనే ట్రేడవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 23న ఉదయం 9:13 గంటల ప్రాంతంలో ఎంసీఎక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.66 శాతం తగ్గి 10 గ్రాములకు ₹1,42,680 వద్ద ట్రేడయ్యాయి. అలాగే ఎంసీఎక్స్ సిల్వర్ ఫ్యూచర్స్ 1.99 శాతం క్షీణించి కేజీకి ₹1,96,390 వద్ద కొనసాగాయి.
రిటైల్ మార్కెట్లో బంగారం విభిన్న స్వచ్ఛతలతో లభిస్తుంది. 24 క్యారెట్ల బంగారం అత్యంత స్వచ్ఛమైనది కాగా, ఆభరణాల తయారీకి మన్నికగా ఉండే 22 క్యారెట్ల బంగారాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అలాగే 999 స్వచ్ఛత కలిగిన వెండి (99.9% ప్యూర్)ని బిస్కెట్లు, నాణేల రూపంలో పెట్టుబడుల కోసం వినియోగిస్తారు.
ప్రధాన నగరాల్లో నేటి బంగారం, వెండి రేట్లు (అక్టోబర్ 23)
హైదరాబాద్:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,550
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,671
వెండి (కేజీ): ₹1,96,250
న్యూఢిల్లీ:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,250
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,396
వెండి (కేజీ): ₹1,95,810
ముంబై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,320
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,460
వెండి (కేజీ): ₹1,95,940
బెంగళూరు:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,430
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,561
వెండి (కేజీ): ₹1,96,090
కోల్కతా:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,130
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,286
వెండి (కేజీ): ₹1,95,680
చెన్నై:
24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,42,740
22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,30,845
వెండి (కేజీ): ₹1,96,510
ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలపైనే రాబోయే రోజుల్లో పసిడి గమనం ఆధారపడి ఉండనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More