పసిడికి మళ్లీ మెరుపులు: క్రూడాయిల్ పతనం.. ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపైనే చూపు
క్రూడాయిల్ ధరలు తగ్గడంతో ద్రవ్యోల్బణ భయాలు స్వల్పంగా సమసిపోయి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు లాభాల బాట పట్టాయి. రాబోయే రోజుల్లో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపైనే పెట్టుబడిదారులు నిశితంగా దృష్టి సారించారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. ముడిచమురు (క్రూడాయిల్) ధరల్లో తగ్గుదల నమోదు కావడం, ద్రవ్యోల్బణ భయాలు కాస్త తగ్గడం పసిడికి కలిసివచ్చింది. వారం ప్రారంభంలోనే పసిడి కొనుగోళ్లు పుంజుకోగా, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) రాబోయే రోజుల్లో వడ్డీ రేట్లను పెంచుతుందా లేదా అనే అంశంపై మార్కెట్ వర్గాలు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
పసిడి, వెండి ధరల తాజా ట్రెండ్
సోమవారం ట్రేడింగ్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.4 శాతం పెరిగి ఆన్స్ (31.1 గ్రాములు) 4,182.30 డాలర్లకు చేరింది. కాగా, డిసెంబర్ డెలివరీకి సంబంధించిన యుఎస్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 0.5 శాతం లాభపడి 4,203.50 డాలర్ల వద్ద ముగిశాయి.
అంతర్జాతీయంగా ఇతర లోహాల ధరలు కూడా సానుకూలంగానే స్పందించాయి. స్పాట్ సిల్వర్ (వెండి) ధర 1.3 శాతం పెరిగి ఆన్స్కు 57.73 డాలర్లకు చేరింది. ప్లాటినం 1.1 శాతం లాభపడి 1,647.75 డాలర్ల వద్ద, పల్లాడియం 1.7 శాతం పెరిగి 1,131.29 డాలర్ల వద్ద విక్రయమయ్యాయి.
క్రూడాయిల్ పతనంతో ఉపశమనం
రష్యాపై విధించిన కొన్ని ఆంక్షలు, సుంకాలను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సడలించడంతో ఆ దేశం నుంచి ఇంధన ఎగుమతులు పెరిగే అవకాశం లభించింది. ఈ పరిణామంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధరలు పడిపోయాయి. చమురు ధరలు దిగిరావడం ద్రవ్యోల్బణ భయాలను కొంత తగ్గించింది.
"వారం ఆరంభంలో బంగారం ధరల్లో స్వల్ప పెరుగుదల నమోదైంది. ద్రవ్యోల్బణం కోణంలో చూస్తే క్రూడాయిల్ ధరలు తగ్గడం పసిడికి సానుకూలంగా మారింది" అని కేసీఎం ట్రేడ్ చీఫ్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ టిమ్ వాటరర్ విశ్లేషించారు. "సమీప భవిష్యత్తులో చమురు ధరలు మరింత తగ్గినా లేదా యుఎస్ ట్రెజరీ బాండ్ ఈల్డ్స్ కిందకు దిగొచ్చినా పసిడికి మరింత ఊపు లభిస్తుంది. ఈ రెండూ ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్ల ఆందోళనలను తగ్గిస్తాయి" అని ఆయన తెలిపారు.
ఫెడ్ నిర్ణయాలు.. వడ్డీ రేట్ల అంచనాలు
అమెరికాలో సెప్టెంబరు నెలకు సంబంధించిన దిగుమతి ధరలు (ఇంపోర్ట్ ప్రైసెస్) అంచనాల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. శక్తి రంగానికి చెందిన ఉత్పత్తులతో పాటు పలు వస్తువుల ధరలు పెరగడం ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడి ఇంకా కొనసాగుతోందనే సంకేతాలను ఇస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మార్కెట్ వర్గాలు ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ (ఎఫ్ఓఎమ్సీ) వడ్డీ రేట్ల భేటీ కోసం, వచ్చే వారం వెలువడనున్న పర్సనల్ కన్సంప్షన్ ఎక్స్పెండీచర్స్ (పిసిఈ) డేటా కోసం వేచి చూస్తున్నాయి. ఫెడ్ తన 2 శాతం ద్రవ్యోల్బణ లక్ష్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ పిసిఈ నివేదికనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటుంది.
సీఎమ్ఈ ఫెడ్వాచ్ టూల్ డేటా ప్రకారం.. ఈ నెలలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 13 శాతం మాత్రమే ఉండగా, డిసెంబర్ నాటికి వడ్డీ రేట్ల పెంపునకు 89 శాతం అవకాశాలు ఉన్నాయని ట్రేడర్లు అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా బంగారాన్ని ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్గా పరిగణిస్తారు. వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే, ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం ఇవ్వని పసిడి వైపు ఇన్వెస్టర్ల మొగ్గు కాస్త తగ్గుతుంది.
ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి యూరోపియన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (ఈసీబీ) ఈ ఏడాది కనీసం మరొకసారి వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (ఐఎంఎఫ్) పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More